Babelia
Resumen anual

El jurado literario de ‘Babelia’ en 2025

La selección de los mejores libros de este año ha contado con la participación de un panel de 66 expertos. Estos son sus integrantes

Babelia
Andrea Aguilar, periodista.

Jordi Amat, coordinador de Babelia.

Sergio C. Fanjul, periodista y escritor.

Mª Ángeles Cabré, escritora.

Fernando Castanedo, escritor.

Bernat Castany Prado, escritor y profesor de literatura.

Amelia Castilla, periodista.

Tereixa Constenla, periodista.

María Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival Segovia.

Gloria Crespo MacLennan, periodista y especialista en fotografía.

Juan Cruz, periodista y escritor.

José Luis de Juan Clar, escritor.

María Jesús Espinosa de los Monteros García, periodista y responsable de Podium Podcast.

Ana Fernández Abad, periodista.

Luis Gago, musicólogo y crítico.

Lola Galán, periodista.

Berta García Faet, poeta.

Manel García Sánchez, historiador y profesor de filosofía.

Raquel Garzón, periodista y poeta

Daniel Gascón, periodista y escritor.

Berna González Harbour, periodista y escritora.

Jordi Gracia, ensayista y profesor de literatura.

Leila Guerriero, periodista y escritora.

David Hernández De La Fuente, escritor y traductor.

Silvia Hernando, periodista

Noelia Ibarra, profesora de la Universitat de València y experta en cómics.

Antonio Jiménez Barca, periodista.

Jon Kortazar, escritor.

Use Lahoz, escritor.

Martín López-Vega, poeta.

Javier Losilla, crítico musical.

Alberto Manguel, escritor.

Jimena Marcos de Llano, periodista

Marcelino Martín, festival literatura viajes Periplo, Puerto de la Cruz (Tenerife)

Máriam Martínez-Bascuñán, ensayista y profesora de ciencia política.

Elena Medel, poeta y editora.

Pilar Mera Costas, profesora de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED.

Ángela Molina Climent, crítica de arte.

Luis Fernando Moreno Claros, escritor y crítico.

Javier Moreno Luzón, profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos

Jorge Morla, periodista.

Nadal Suau, escritor y crítico.

Fernando Navarro, periodista y escritor.

Claudia Neira Bermúdez, directora del festival Centroamérica Cuenta.

María José Obiol, crítica literaria.

Eva Orúe, directora Feria Libro de Madrid.

Mar Padilla, periodista.

Marta Peirano, ensayista y periodista.

Claudi Pérez, periodista.

Carmen Perez-Lanzac, periodista.

David Marcial Pérez, periodista.

Álvaro Pons, profesor de la Universitat de València y experto en cómic.

Lola Pons, filóloga e historiadora de la lengua.

Ángel L. Prieto De Paula, crítico y profesor de literatura.

Carlos Primo, periodista.

Anxo Rabuñal, librería Novaniké (Santiago de Compostela).

Manuel Rico, poeta y crítico.

Domingo Ródenas de Moya, crítico y profesor de literatura.

Ana Rodríguez Fischer, crítica literaria.

Jesús Ruiz Mantilla, periodista y escritor.

Antonio Sáez Delgado, profesor de literatura.

María Sánchez, escritora.

Ainhoa Sánchez Mateo, gestora cultural.

Andrea Toribio, crítica literaria y editora.

Anatxu Zabalbeascoa, periodista y crítica de arquitectura.

Carlos Zanón, escritor y crítico.

Carlos Zúmer, crítico literario.

Babelia

