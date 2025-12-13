Los títulos que este año han impactado a Carla Simón, Aimar Bretos, Fernanda Trías y otros protagonistas del año cultural
Cineastas, escritores, músicos, artistas y una dibujante desvelan los poemas, las novelas y los ensayos que les han fascinado
Carla Simón
Literatura infantil
Alejandro Zambra
Anagrama
Por suerte cada vez estamos más empapados de relatos sobre la maternidad, pero no tanto sobre la paternidad. Hay pocos referentes sobre las paternidades que ahora exploramos. Literatura infantil, de Alejandro Zambra, ofrece una mirada nueva, tierna y dulce, con muchas preguntas, intentos y errores. Y habla de los cuentos, los qué contamos y cómo los contamos. Y por eso me he identificado tanto con el libro.
Aimar Bretos
El accidente
Blanca Lacasa
Libros del Asteroide
El accidente es un pequeño paquete bomba emocional con capacidad arrasadora. Un suspiro de novela que nos sumerge en la efervescencia de la seducción y ese tipo de enamoramiento tan concreto, salvaje pero fugaz, que termina muriendo en el casi. Sin moñerías ni trazas de almíbar; solo la cicatriz profunda del amor que lo iba a ser todo y pum, levántate si puedes. Me sorprendió y encantó. No paro de regalarla.
Fernanda Trias
La merma
María Moreno
Random House
María Moreno convierte una tragedia personal —un accidente cerebrovascular que le paralizó un lado del cuerpo— en una proeza literaria. Escrita con un solo dedo, La merma hace del cuerpo disminuido materia poética viva. Su honestidad brutal, su humor irreverente y su estilo renovado transforman el dolor en urgencia narrativa, y en cada frase confirma que estamos ante una de las escritoras más potentes de nuestra lengua.
Leiva
Quizás vivir sea esto
Jorge Egocheaga
Plaza & Janés
Pocas veces un libro te hace revisar algunas ruinillas propias y poner el foco en ellas. En este caso, la austeridad con la que Jorge Egocheaga mira la vida me ha inspirado mucho. Envidiable manejo de la soledad y un hate al mainstream montañero que me cae especialmente bien. Una suerte de diario punk desde las cimas del mundo escrito con maestría.
Alberto Rodríguez
Leonera
Fernando León de Aranoa
Seix Barral
“Lo vas a disfrutar”, dijo el amigo que me lo regaló. Fernando León de Aranoa no es solo un gran director, tiene dentro también un gran escritor. Este libro es tan singular como inclasificable; por el camino de Juan de Mairena, pero también por el de las Prosas apátridas de Ribeyro. Está plagado de ironía y sentido del humor, de inteligencia y de pensamiento cínico y afilado. Entre tanta exuberancia, me atrapó un cuento delicado y breve: ‘Ligero equipaje’. Cuenta cómo alguien reparte sus bienes antes de que el destino le alcance. Me encogió el alma. He perdido a mucha gente importante este año. Aún tengo algunos de los libros que me dejaron.
Carles Francino
Moderaditos
Diego S. Garrocho
Debate
Alegato contra el aborregamiento polarizador. Denuncia de las burbujas identitarias que infectan la convivencia. Una invitación a pensar —y actuar— sin ataduras tribales y sin dejarse arrastrar por la corriente. Si los tiburones quieren mandar, Garrocho apuesta por los salmones. Y la horda de dinamiteros que sabotean la moderación, quedan bien retratados. “Detrás de estas conductas, solo hay miedo e inseguridad. Miedo a que las ideologías que despreciamos puedan tener una cuota de razón”. Imprescindible.
Miguel Rellán
El verano de Cervantes
Antonio Muñoz Molina
Seix Barral
Es un grandísimo escritor que ya hace literatura en los periódicos. Tiene el poder mágico de acercarse a lo cotidiano con una lectura atenta, es decir, pone un microscopio en el hecho cotidiano y lo trasciende. En la lectura de el Quijote es igual. Y, además, ofrece una lectura poética. Me pongo pedante, pero es verdad: hace una alegoría infinita de la vida. Me parece un libro maravilloso. Leerlo me hace mejor.
Lucía Carballal
Gracias totales
Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi
La Uña Rota
Una genial reflexión sobre el acto de agradecer. Yo deseaba que se escribiera este libro porque me obsesiona la práctica de la gratitud, tengo la convicción de que a la gente agradecida le va mejor en la vida. Estos dos autores son muy listos y divertidos y hablan del agradecimiento desde todas las perspectivas posibles, también en su dimensión más performativa, con ese gran ritual social que es agradecer públicamente.
Gonzalo Celorio
Península, Península
Hernán Lara Zavala
Alfaguara
El mejor libro que releí este año es el titulado Península, Península, del escritor mexicano Hernán Lara Zavala, fallecido en marzo de 2025. Se trata de una novela de largo aliento que aborda el complejo tema de la llamada guerra de castas, que estremeció a la península de Yucatán en el siglo XIX, una guerra librada entre los españoles criollos y los indios mayas que sobrevivieron a la conquista.
Paco Cerdà
Europa. Un viaje íntimo
Jan Morris
Gallo Nero
Jan Morris ha sido una de las grandes viajeras del siglo XX. Superdotada para la evocación, Europa es un tour de force íntimo por un mosaico de culturas ebrias de Historia. Cómo resistirse a este arranque: “Un cálido día del verano de 1946, cuando tenía veinte años, empecé a escribir un ensayo sobre la nostalgia sentada en un amarre junto al mar en el Molo Audace en Trieste”. Profundo, fragmentario, sensible, ameno. Una exquisitez.
Candela Sierra
Hacer reír
Xavi Puig
Debate
Este ensayo sobre el humor, escrito por el codirector de El Mundo Today, ha conseguido, en pocas páginas, impregnar mis pensamientos con profundidad. En mi cabeza siguen resonando muchas de las ideas que aborda con lucidez, familiaridad y erudición. Es un texto que propone, desde la experiencia, un análisis certero de la sociedad presente según su relación, nada anecdótica, con el humor. Seguirás riendo, pero ya no te reirás igual.
Juan Uslé
Cuentos autobiográficos
Álvaro Pombo
Anagrama
Tan exquisito y genuino como siempre, tan sutilmente mordaz y excéntrico, a Pombo se le reconoce siempre en estos dieciocho singularísimos relatos. Nos sumerge a capricho en territorios de su infancia y madurez con esa naturalidad extrema, tan documental como fantástica. Personas, lugares, sucesos y espacios sensibilizados; un montón de experiencias expuestas desde esa distancia tan leve y sugerente en la que apoya su prosa. El periplo discurre sin orden desde sus primeras tomas de conciencia como escritor a sus trazos actuales como autor maduro, exótico, genial y urbano y, quizás “algo fantasmón”, como el mismo irónicamente sugiere.
Su escritura es capaz de retratar a su autor sin maquillajes, con ingenio y honestidad. Muy recomendable.