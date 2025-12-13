Los títulos que este año han impactado a Carla Simón, Aimar Bretos, Fernanda Trías y otros protagonistas del año cultural

Cineastas, escritores, músicos, artistas y una dibujante desvelan los poemas, las novelas y los ensayos que les han fascinado

Carla Simón Ganadora del Oso de Oro de 2022 por su película Alcarrás, la directora catalana Carla Simón (Barcelona, 1986) cerró la trilogía que arrancó con Verano, 1993 con el estreno de Romería en la competición oficial de Cannes la pasada primavera.

Literatura infantil

Alejandro Zambra

Por suerte cada vez estamos más empapados de relatos sobre la maternidad, pero no tanto sobre la paternidad. Hay pocos referentes sobre las paternidades que ahora exploramos. Literatura infantil, de Alejandro Zambra, ofrece una mirada nueva, tierna y dulce, con muchas preguntas, intentos y errores. Y habla de los cuentos, los qué contamos y cómo los contamos. Y por eso me he identificado tanto con el libro.

Aimar Bretos El periodista vasco lidera con voz firme la franja nocturna de las radios españolas. Su programa Hora 25 llega a 1.137.000 oyentes diarios y es el único que gana oyentes a lo largo de 2025.

El accidente

Blanca Lacasa

El accidente es un pequeño paquete bomba emocional con capacidad arrasadora. Un suspiro de novela que nos sumerge en la efervescencia de la seducción y ese tipo de enamoramiento tan concreto, salvaje pero fugaz, que termina muriendo en el casi. Sin moñerías ni trazas de almíbar; solo la cicatriz profunda del amor que lo iba a ser todo y pum, levántate si puedes. Me sorprendió y encantó. No paro de regalarla.

Fernanda Trias La escritora uruguaya nacida en Montevideo en 1976 acaba de recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la reciente edición de la FIL de Guadalajara. Además, publicó a principios de año su última novela: El Monte de las Furias (Random House).

La merma

María Moreno

María Moreno convierte una tragedia personal —un accidente cerebrovascular que le paralizó un lado del cuerpo— en una proeza literaria. Escrita con un solo dedo, La merma hace del cuerpo disminuido materia poética viva. Su honestidad brutal, su humor irreverente y su estilo renovado transforman el dolor en urgencia narrativa, y en cada frase confirma que estamos ante una de las escritoras más potentes de nuestra lengua.

Leiva Inmerso todavía en la gira Gigante, el cantante y compositor Leiva (Madrid, 1980), estrenó recientemente el documental Hasta que me quede sin voz, en el que habla sin filtros de problemas psicológicos y físicos.

Quizás vivir sea esto

Jorge Egocheaga

Pocas veces un libro te hace revisar algunas ruinillas propias y poner el foco en ellas. En este caso, la austeridad con la que Jorge Egocheaga mira la vida me ha inspirado mucho. Envidiable manejo de la soledad y un hate al mainstream montañero que me cae especialmente bien. Una suerte de diario punk desde las cimas del mundo escrito con maestría.

Alberto Rodríguez El director de cine, nacido en Sevilla en 1975, es quizá el realizador de moda en este final de año. Al estreno en el pasado festival de San Sebastián de su película Los Tigres suma ahora la popular serie de Moviestar Anatomía de un instante, basada en el libro de cercas

Leonera

Fernando León de Aranoa

“Lo vas a disfrutar”, dijo el amigo que me lo regaló. Fernando León de Aranoa no es solo un gran director, tiene dentro también un gran escritor. Este libro es tan singular como inclasificable; por el camino de Juan de Mairena, pero también por el de las Prosas apátridas de Ribeyro. Está plagado de ironía y sentido del humor, de inteligencia y de pensamiento cínico y afilado. Entre tanta exuberancia, me atrapó un cuento delicado y breve: ‘Ligero equipaje’. Cuenta cómo alguien reparte sus bienes antes de que el destino le alcance. Me encogió el alma. He perdido a mucha gente importante este año. Aún tengo algunos de los libros que me dejaron.

Carles Francino También Carles Francino (Barcelona, 1958) lidera su franja radiofónica, en este caso la de las tardes, con su programa de La Ser La Ventana, que suma 1.170.000 oyentes diarios

Moderaditos

Diego S. Garrocho

Alegato contra el aborregamiento polarizador. Denuncia de las burbujas identitarias que infectan la convivencia. Una invitación a pensar —y actuar— sin ataduras tribales y sin dejarse arrastrar por la corriente. Si los tiburones quieren mandar, Garrocho apuesta por los salmones. Y la horda de dinamiteros que sabotean la moderación, quedan bien retratados. “Detrás de estas conductas, solo hay miedo e inseguridad. Miedo a que las ideologías que despreciamos puedan tener una cuota de razón”. Imprescindible.

Miguel Rellán Nacido en Tetuán en 1943, Miguel Rellán ha tenido un año agitado con el estreno de dos películas que cuentan con su presencia, El cautivo, de Alejandro Amenábar, y La buena suerte, de Gracia Querejeta.

El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina

Es un grandísimo escritor que ya hace literatura en los periódicos. Tiene el poder mágico de acercarse a lo cotidiano con una lectura atenta, es decir, pone un microscopio en el hecho cotidiano y lo trasciende. En la lectura de el Quijote es igual. Y, además, ofrece una lectura poética. Me pongo pedante, pero es verdad: hace una alegoría infinita de la vida. Me parece un libro maravilloso. Leerlo me hace mejor.

Lucía Carballal La elogiada dramaturga, directora de escena y guionista española Lucía Carballal (Madrid, 1984) ha estrenado este año la obra Los nuestros en el Centro Dramático Nacional

Gracias totales

Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi

La Uña Rota

Una genial reflexión sobre el acto de agradecer. Yo deseaba que se escribiera este libro porque me obsesiona la práctica de la gratitud, tengo la convicción de que a la gente agradecida le va mejor en la vida. Estos dos autores son muy listos y divertidos y hablan del agradecimiento desde todas las perspectivas posibles, también en su dimensión más performativa, con ese gran ritual social que es agradecer públicamente.

Gonzalo Celorio Premio Cervantes de 2025, el escritor mexicano (1948), además de catedrático de Literatura en la UNAM y director de la Academia Mexicana de la Lengua, acaba de publicar Ese montón de espejos rotos (Tusquets), unas memorias en las que rinde tributo a sus maestros.

Península, Península

Hernán Lara Zavala

El mejor libro que releí este año es el titulado Península, Península, del escritor mexicano Hernán Lara Zavala, fallecido en marzo de 2025. Se trata de una novela de largo aliento que aborda el complejo tema de la llamada guerra de castas, que estremeció a la península de Yucatán en el siglo XIX, una guerra librada entre los españoles criollos y los indios mayas que sobrevivieron a la conquista.

Paco Cerdà El traslado a hombros desde Alicante hasta El Escorial a finales de 1939 del cadáver del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera centra el último libro de Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 40 años). Presentes le ha merecido el último Premio Nacional de Narrativa.

Europa. Un viaje íntimo

Jan Morris

Jan Morris ha sido una de las grandes viajeras del siglo XX. Superdotada para la evocación, Europa es un tour de force íntimo por un mosaico de culturas ebrias de Historia. Cómo resistirse a este arranque: “Un cálido día del verano de 1946, cuando tenía veinte años, empecé a escribir un ensayo sobre la nostalgia sentada en un amarre junto al mar en el Molo Audace en Trieste”. Profundo, fragmentario, sensible, ameno. Una exquisitez.

Candela Sierra Ganadora del Premio Nacional del Cómic de 2025 por su volumen titulado Lo sabes aunque no te lo he dicho (Astiberri), la autora malagueña (Ronda, 35 años) sigue investigando en nuevas formas de hacer humor desde lo cotidiano.

Hacer reír

Xavi Puig

Este ensayo sobre el humor, escrito por el codirector de El Mundo Today, ha conseguido, en pocas páginas, impregnar mis pensamientos con profundidad. En mi cabeza siguen resonando muchas de las ideas que aborda con lucidez, familiaridad y erudición. Es un texto que propone, desde la experiencia, un análisis certero de la sociedad presente según su relación, nada anecdótica, con el humor. Seguirás riendo, pero ya no te reirás igual.

Juan Uslé Una gran exposición reivindica la trayectoria de este pintor abstracto cántabro (Santander, 1954). Sin duda, cuarenta años de excelencia artística merecen la retrospectiva que le ha dedicado el Museo Reina Sofía hasta el próximo 20 de abril.

Cuentos autobiográficos

Álvaro Pombo

Tan exquisito y genuino como siempre, tan sutilmente mordaz y excéntrico, a Pombo se le reconoce siempre en estos dieciocho singularísimos relatos. Nos sumerge a capricho en territorios de su infancia y madurez con esa naturalidad extrema, tan documental como fantástica. Personas, lugares, sucesos y espacios sensibilizados; un montón de experiencias expuestas desde esa distancia tan leve y sugerente en la que apoya su prosa. El periplo discurre sin orden desde sus primeras tomas de conciencia como escritor a sus trazos actuales como autor maduro, exótico, genial y urbano y, quizás “algo fantasmón”, como el mismo irónicamente sugiere.

Su escritura es capaz de retratar a su autor sin maquillajes, con ingenio y honestidad. Muy recomendable.