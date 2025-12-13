Los mejores libros de 2025 en catalán, euskera y gallego

De la última novela de Harkaitz Cano y los cuentos de Eider Rodríguez a los poemas de Gonzalo Hermo y de un ensayo de Marina Garcés sobe la amistad a la historia de las mujeres reprimidas en el psiquiátrico de Conxo

Los otros sistemas literarios españoles son plenamente autónomos, casi siempre desconectados los unos de los otros. Por ello esta acelerada selección, como cada año, tiene como primera virtud redescubrirnos el vigor de unas tradiciones culturales nacionales. Es vigor desconocido y, sobre todo, es calidad contrastada. Lo que nos proponen Carlota Rubio, Iban Zaldúa y María do Cebreiro Rábade —espectadores privilegiados de la literatura catalana, vasca y gallega respectivamente— es mostrarnos autores de primer nivel que practican desde el cómic al cuento, de la historia a la poesía, el teatro o el ensayo. Algunos trascienden su tradición —como Marina Garcés o Eider Rodríguez—, pero la mayoría no. Y vale la pena leerlos. La selección de literatura catalana es la elegida por el equipo de críticos de Quadern, el suplemento cultural catalán de EL PAÍS.

Catalán

Por Carlota Rubio

Vane

La intrusa

Irene Pujadas

En esta novela que parece un cuento inspirado en Kafka, Calvino y Beckett, Diana sufre una incongruencia y necesita entrar al interior de su cuerpo para encontrar el núcleo y reparar la avería. En seguida se da cuenta de que estar dentro es un infierno y que nadie sabe dónde está, ese núcleo. Pujadas (por cierto, primera escritora catalana en publicar ficción en la prestigiosa The New Yorker) actualiza la novela de aventuras para hablar sobre la dificultad de definir aquello que se observa demasiado de cerca.

L’Escrita

Perejaume

Como siempre en su obra escrita, Perejaume mezcla el ensayo y la poesía y los hace indistinguibles. En los distintos textos que une en L’Escrita, un libro que toma el nombre del río afluente de la Noguera Pallaresa, plantea preguntas sobre aquello que une la escritura y la naturaleza. En la primera parte, aforismos y textos breves poéticos; en la segunda, tres textos largos: L’arboricultor, un encargo de Xavier Albertí para el TNC, L’Escrita, fruto de una intervención en la UPF, y Dodona, un viaje al oráculo griego.

La passió dels estranys

Marina Garcés

La amistad es un vínculo sin instituciones que la definan ni contratos que la regulen y, según Marina Garcés, con una tradición filosófica con demasiados consensos. Es por eso que en este ensayo se dedica a explorar la amistad no como un refugio virtuoso sino como un encuentro a veces problemático y contradictorio. Recorriendo desde El libro de Gilgamesh hasta Facebook, Garcés analiza la amistad como ese deseo fortuito por la manera de estar en el mundo de un otro que nunca se llega a alcanzar.

Escenaris

Toni Sala

El protagonista de Escenaris, Tomàs Niubó, es un actor de teatro especializado en monólogos que una noche sufre un accidente en una carretera secundaria de La Cerdaña. Con él y la serie de personajes secundarios a su alrededor, Toni Sala concluye la llamada Trilogía del Mal con una novela que, más que nunca, desdibuja la trama para tratar el teatro, la vocación, la soledad, el aislamiento y los vínculos que se forman espontaniamente entre las personas en una Cataluña desencantada.

La servitud dels protocols

Ingrid Guardiola

En este ensayo, su autora reconoce la cara B de la novela La intrusa, de Irene Pujadas, que relata el interior de un cuerpo como un sistema burocrático. Después de una década dirigiendo proyectos culturales, Guardiola explora los protocolos, y los procesos de automatización que rigen nuestras vidas, desde los puestos de trabajo públicos del sector cultural al capitalismo de plataformas. Guardiola indaga en todas esas herramientas de coerción y propone nuevos relatos para tomar conciencia política.

Euskera

Por Iban Zaldua

Patrizioak eta plebeioak. Gure prosaren emergentzian

Kepa Altonaga

Si alguien ha contribuido estos últimos años al progreso del ensayo como género literario en las letras vascas, es el zoólogo y profesor de la EHU Kepa Altonaga (Loiu, 1958). Empezó su andadura con deliciosos ensayos científicos en la línea de S. Jay Gould, siempre ligados de una forma u otra a la temática vasca, cuya literatura clásica es su otro ámbito de interés. En este libro logra una vez más que este último asunto, en principio árido, brille con ingenio e incluso genere debate, en un recorrido a lo largo de los enfoques, más “patricios” o más “populares”, que han marcado el desarrollo histórico de la prosa en euskera. Ensayo de combate que mira al pasado para polemizar con el presente.

Silueta

Harkaitz Cano

Harkaitz Cano (Lasarte-Oria, 1975) no suele fallar. Y regresa en esta ocasión con una pequeña joya metaliteraria, una novela compuesta, a la manera de Vacío perfecto, de Stanisław Lem (1971), de críticas, reseñas, diatribas y cartas al director sobre otra supuesta novela del mismo título, Silueta, escrita por un tal Ibarbia, y cuyo tema —que, irónicamente, ya había tratado el mismo Cano en Twist, de 2011— es el de un secuestro. Una obra que cierra —¿o abre para siempre?— el tema de nuestra Cosa, el bien o mal llamado conflicto vasco. Hay quien afirma que en el panorama euskaldún no se escriben suficientes novelas convencionales (no es cierto), pero, en cualquier caso, ¡que vivan las novelas no convencionales, si son como esta!

Lakioa

Josu Goikoetxea

La literatura en euskera sigue produciendo, por fortuna, buenos libros de cuentos. Este es el primero de un autor, Josu Goikoetxea (Gernika, 1974) que, pese a tener una larga trayectoria —fue miembro, junto a Harkaitz Cano y otros, de la seminal Lubaki Banda—, había publicado únicamente un poemario. Una recopilación de relatos en el mejor sentido de la palabra, con todo un despliegue de temas, técnicas y enfoques, que van desde lo inquietante hasta lo humorístico, y entre los que destacan los dedicados a los ecos del dichoso conflicto vasco, al bertsolarismo —un mundo que el escritor conoce muy bien— y a cierta generación de nuestras vanguardias artísticas.

Dena zulo bera zen

Eider Rodríguez

Los lectores euskaldunes —y pronto, me imagino, hispanohablantes— estamos de enhorabuena: la escritora Eider Rodríguez (Errenteria, 1977) vuelve al género que mejor se le da, el cuento. Seis nuevas miniaturas que diseccionan, desde lo que como convención podríamos denominar “realismo”, las pequeñas miserias —pero también los triunfos vitales— de las parejas de mediana edad, del precariado más joven, de la amistad entre unas chicas de la generación Z o de una pareja de lesbianas ancianas. Una aparente sencillez que esconde una densidad muy trabajada e incluso, en algunos casos —esto me parece una novedad—, un cierto fondo simbólico.

Kontra

Ane Zubeldia Magriñá

La mitad del colectivo de spoken word Mejillón Tigre, Ane Zubeldia Magriñá (nom de plume de Ane García López, Hondarribia, 1994) se descuelga con un notable primer libro de poemas, cuyas cuatro secciones, que traducidas serían ‘Ejercicios de danza’, ‘Fricciones’, ‘El mismo paisaje, una y otra vez’ y ‘Tocar siempre es’ sugieren los derroteros del libro: cuerpo, movimiento, sensorialidad y paseo/vagabundeo. Por fortuna, la propuesta de Zubeldia se sitúa muy lejos de otras similares, que suelen tender más a lo místico y/o a la grandilocuencia. “Nunca / necesito un dios / salvo / cuando pierdo un pendiente”, arranca la pieza ‘I don’t believe in an interventionist god’. A leer —y releer— reposadamente.

Gallego

Por María do Cebreiro Rábade

As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo (1985-1936)

Carmen V. Valiña

Removiendo el archivo del hospital psiquiátrico de Conxo en el periodo que se extiende entre su fundación y el ominoso 1936, la historiadora Carmen V. Valiña rescata las vidas de las mujeres que la represión hizo pasar por locas. Conxo es el mismo espacio en el que Rosalía de Castro emplazó su novela testamentaria El primer loco y el mismo en el que Guattari situó la vanguardia europea de la antipsiquiatría. Esperamos con ansia el relato de lo que acontece allí hoy.

Adelina

Sandra Lodi

Al menos desde finales del siglo XX asistimos a una edad de oro del cómic gallego, con obras ya consagradas como las de Miguelanxo Prado o David Rubín y una potente ola de creadoras entre las que se cuenta Sandra Lodi. Su implacable Adelina, personaje construido en un estilo elíptico y rabioso tanto en el texto como en el trazo, quedará en la historia del álbum ilustrado como emblema de resistencia no solo ante este lento naufragio que es la vida, sino ante las formas en las que el neoliberalismo trata de regular la vejez y la muerte.

Un xesto de tenrura

Gonzalo Hermo

Chan da Pólvora

Tras una década de canonización estatal de la poesía gallega, algunas voces están redefiniendo, a ritmo humilde, pero no tembloroso, cuál podría ser el futuro de la lírica. A la consolidación de Lorena Souto y la emergencia de Sara Martínez Bello, se suma el regreso a casa (en sentido real y figurado) de Gonzalo Hermo. Un xesto de tenrura confirma lo poco que sabemos sobre la memoria: los recuerdos son recuerdos de recuerdos y en realidad aquello que añoramos (la madre, el cuerpo, el mar) no estuvo, en esa forma, nunca allí.

Diarios (1938 e 1945)

Syra Alonso

Desde principios de siglo conocíamos la terrible historia de Syra Alonso, ejemplo de dignidad republicana y mujer del artista Francisco Miguel, fusilado tras el golpe militar de 1936. La exhumación del cuerpo del pintor ha impulsado esta obra, que es mucho más que una reedición pues, entre otros materiales, incluye la breve pieza literaria de Alonso ‘Tres homiños’. Aquella mujer que, antes de la guerra, había asistido al nacimiento de la revista Alfar, acabaría publicando un cuento sobre sus hijos huérfanos en América en la revista en la que publicó Rulfo. La memoria gallega es transatlántica.

Incidencia muller pedra

AveLina Pérez

Aunque el teatro ya casi no se escriba para ser leído, siempre es interesante asomarse al modo en el que un autor (autora, en este caso) dibuja con palabras la partitura de aquello que un día, con suerte, será alzado. Y es así como el premio de textos teatrales Álvaro Cunqueiro fue a parar por segunda vez a AveLina Pérez, una autora que, como el Cunqueiro de los Poemas do si e do non, intuye que a través del desdoblamiento del yo en un Ella y de un Él, innominados, se podría alcanzar alguna forma de justicia. Pero aquí, sin piedad.