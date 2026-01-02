Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
ESPACIO EXTERIOR

Defensa informa del impacto de una partícula espacial en un satélite de Hisdesat

El Ministerio asegura que no ha habido incidencias en los servicios de comunicaciones ni en el normal desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas

A. L. A.
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Ministerio de Defensa ha comunicado este viernes el impacto de una partícula espacial en el satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II propiedad de Hisdesat Servicios Estratégicos. El incidente se produjo durante el trayecto hacia su posición orbital definitiva a 50.000 kilómetros de la Tierra y no ha tenido impacto en los servicios de comunicaciones satelitales de Defensa ni en el normal desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas, según especifica el departamento dirigido por Margarita Robles.

Defensa también ha informado de que la cobertura sigue plenamente garantizada gracias a la combinación de las capacidades disponibles del satélite SPAINSAT y de las capacidades operativas del primero de los satélites de nueva generación, SPAINSAT-NG, que ya se encuentra en servicio.

Por el momento, el equipo técnico está analizando los datos disponibles para determinar el alcance de los daños. Por su parte, el Ministerio ha indicado que, en caso de ser necesario, se exigirá la construcción de un tercer satélite para sustituir al SPAINSAT-NG II en el menor plazo posible.

Por su parte, Indra, compañía que tiene una participación mayoritaria en Hisdesat, ha anunciado a su vez que Hisdesat ha puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios comprometidos con el Ministerio de Defensa y el resto de sus clientes. Este periódico se ha puesto en contacto con Indra, que no ha facilitado más información al tratarse de una infraestructura crítica para la Defensa.

Para Indra, Hisdesat es una pieza clave para el control del negocio español de satélites gubernamentales y de defensa, un área estratégica donde la compañía presidida por Ángel Escribano quiere ser el principal actor. Hisdesat gestiona satélites de comunicaciones seguras y observación de la Tierra utilizados por las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado. Tener el control de Hisdesat refuerza la influencia de Indra en programas espaciales europeos y de la OTAN, al disponer de una plataforma propia de servicios satelitales gubernamentales.

El incidente se produce meses después del lanzamiento exitoso del SPAINSAT-NG II desde la base de Cabo Cañaveral (Florida) a bordo de un cohete Falcon 9. Con este lanzamiento se completó la constelación SPAINSAT NG, que garantizará comunicaciones seguras para las Fuerzas Armadas y países aliados durante las próximas décadas, colocando a España como referente en este ámbito.

Los satélites del programa han sido fabricados por Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, a través de sus filiales francesa y española, en el marco del contrato suscrito por Hisdesat, operador y propietario del sistema.

El SPAINSAT-NG II forma parte de un sistema de dos satélites gemelos junto con el SPAINSAT-NG I, lanzado el pasado 30 de enero y operativo desde agosto. Con una inversión superior a 2.000 millones de euros, los nuevos satélites incorporan tecnología dual militar y civil de vanguardia, incluyendo las antenas activas más avanzadas de Europa.

El programa SATCOM-SPAINSAT NG constituye uno de los pilares fundamentales de la modernización de las comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es sustituir progresivamente a los sistemas actuales SPAINSAT y XTAR-EUR por una nueva generación de satélites más avanzados, seguros y resilientes, capaces de operar en las bandas X, Ka y UHF.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Tesla cede el trono del coche eléctrico mundial a BYD en otro año marcado por el retroceso de ventas

A. L. A. / Bloomberg | Madrid

El Supremo admite a trámite un recurso que pide bloquear 3.000 millones en préstamos a Indra y EM&E

EP | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Causas y víctimas: lo que se sabe del incendio de un bar en la estación suiza de esquí en Crans-Montana
  2. Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
  3. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  4. Trump se burla de George y Amal Clooney por convertirse en ciudadanos franceses: “Son dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”
  5. Ayuso bendice un campus universitario de los ‘kikos’ y del Comité Olímpico Español rechazado en cuatro ciudades españolas
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_