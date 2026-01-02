Defensa informa del impacto de una partícula espacial en un satélite de Hisdesat

En primer término, el satélite PAZ, dedicado a observación de la Tierra, los otros dos son SpainSat y XTAR-EU, que serán sustituidos por SpainSat NG y SpainSat NG II.

El Ministerio asegura que no ha habido incidencias en los servicios de comunicaciones ni en el normal desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa ha comunicado este viernes el impacto de una partícula espacial en el satélite de comunicaciones SPAINSAT-NG II propiedad de Hisdesat Servicios Estratégicos. El incidente se produjo durante el trayecto hacia su posición orbital definitiva a 50.000 kilómetros de la Tierra y no ha tenido impacto en los servicios de comunicaciones satelitales de Defensa ni en el normal desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas, según especifica el departamento dirigido por Margarita Robles.

Defensa también ha informado de que la cobertura sigue plenamente garantizada gracias a la combinación de las capacidades disponibles del satélite SPAINSAT y de las capacidades operativas del primero de los satélites de nueva generación, SPAINSAT-NG, que ya se encuentra en servicio.

Por el momento, el equipo técnico está analizando los datos disponibles para determinar el alcance de los daños. Por su parte, el Ministerio ha indicado que, en caso de ser necesario, se exigirá la construcción de un tercer satélite para sustituir al SPAINSAT-NG II en el menor plazo posible.

Por su parte, Indra, compañía que tiene una participación mayoritaria en Hisdesat, ha anunciado a su vez que Hisdesat ha puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios comprometidos con el Ministerio de Defensa y el resto de sus clientes. Este periódico se ha puesto en contacto con Indra, que no ha facilitado más información al tratarse de una infraestructura crítica para la Defensa.

Para Indra, Hisdesat es una pieza clave para el control del negocio español de satélites gubernamentales y de defensa, un área estratégica donde la compañía presidida por Ángel Escribano quiere ser el principal actor. Hisdesat gestiona satélites de comunicaciones seguras y observación de la Tierra utilizados por las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado. Tener el control de Hisdesat refuerza la influencia de Indra en programas espaciales europeos y de la OTAN, al disponer de una plataforma propia de servicios satelitales gubernamentales.

El incidente se produce meses después del lanzamiento exitoso del SPAINSAT-NG II desde la base de Cabo Cañaveral (Florida) a bordo de un cohete Falcon 9. Con este lanzamiento se completó la constelación SPAINSAT NG, que garantizará comunicaciones seguras para las Fuerzas Armadas y países aliados durante las próximas décadas, colocando a España como referente en este ámbito.

Los satélites del programa han sido fabricados por Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, a través de sus filiales francesa y española, en el marco del contrato suscrito por Hisdesat, operador y propietario del sistema.

El SPAINSAT-NG II forma parte de un sistema de dos satélites gemelos junto con el SPAINSAT-NG I, lanzado el pasado 30 de enero y operativo desde agosto. Con una inversión superior a 2.000 millones de euros, los nuevos satélites incorporan tecnología dual militar y civil de vanguardia, incluyendo las antenas activas más avanzadas de Europa.

El programa SATCOM-SPAINSAT NG constituye uno de los pilares fundamentales de la modernización de las comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es sustituir progresivamente a los sistemas actuales SPAINSAT y XTAR-EUR por una nueva generación de satélites más avanzados, seguros y resilientes, capaces de operar en las bandas X, Ka y UHF.