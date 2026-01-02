Tesla cede el trono del coche eléctrico mundial a BYD en otro año marcado por el retroceso de ventas

La empresa de Elon Musk vende un 8,5% menos y sufre por su deriva política y por la competencia y expansión de otras marcas

La hasta ahora todopoderosa Tesla, que desde el inicio del bum de los coches eléctricos se había erigido como el rival a batir en el sector automovilístico, ha perdido el cetro de la primera potencia mundial en vehículos eléctricos, superada por el fabricante chino BYD. La compañía del magnate Elon Musk cae del primer puesto tras los malos resultados registrados en 2025: las ventas descendieron un 8,5% en los últimos doce meses, hasta 1.636.129 unidades, mientras que la producción también retrocedió un 6,7%.

En el cuarto trimestre de 2025, Tesla entregó 418.227 vehículos, un descenso interanual de aproximadamente el 16%, y produjo 434.358 unidades, un 5,4% menos. Los resultados quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas, que preveían unas entregas de alrededor de 422.850 vehículos entre octubre y diciembre, según datos recopilados por Bloomberg. También supusieron el segundo año seguido con caídas en ventas.

En contraste, BYD fue la otra cara de la moneda en el mercado del vehículo eléctrico, al incrementar sus ventas hasta el punto de comercializar en diciembre casi la misma cifra de automóviles que Tesla en todo el último trimestre de 2025. Con las ventas globales de vehículos eléctricos creciendo un 28% el año pasado, BYD superó a la compañía de Musk al vender 2,26 millones de unidades, impulsada por su rápido avance en Europa, donde el fabricante chino ha ido ampliando su ventaja sobre su rival estadounidense.

La cifra de entregas anuales plantea dudas sobre la capacidad de Tesla para estabilizar su negocio principal tras dos años consecutivos de descensos en las ventas. A ello se suma el viraje de la compañía hacia proyectos futuristas como la robótica y los coches autónomos, con los que trata de justificar su elevada valoración bursátil, un terreno donde aún resiste como integrante de los denominados como siete magníficos del parqué, es decir, las siete empresas con mayor peso en la Bolsa.

Las cifras del cuarto trimestre llegan después de que las entregas durante los meses de julio a septiembre se vieran respaldadas por una avalancha de compras destinadas a asegurar los créditos fiscales a los vehículos eléctricos en Estados Unidos antes de que expiraran a finales de septiembre, seguida de una desaceleración más acusada una vez retirados los incentivos de 7.500 dólares por unidad. Desde entonces, la demanda de vehículos eléctricos se ha debilitado y ha arrastrado a un nuevo descenso anual de Tesla.

Competencia creciente en EE UU y Europa

Los analistas señalan que Tesla sufrió una presión considerable en 2025 en Estados Unidos y Europa, donde la competencia se intensificó y la empresa también tuvo que afrontar un rechazo de marca vinculado a la retórica política de su consejero delegado, Elon Musk, quien se alineó junto al presidente Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca como asesor de recortes e incluso animó a votar a la ultraderecha en Alemania. La creciente competencia de fabricantes chinos y de grupos europeos como Volkswagen y BMW ha pesado en paralelo sobre el impulso comercial de la compañía.

Este entorno se ha dejado sentir con especial fuerza en el Viejo Continente, donde Tesla cerró un año especialmente adverso. La compañía estadounidense matriculó apenas 1.942 vehículos en Francia el mes pasado, un 66% menos que un año antes, según la asociación automovilística del país. Las ventas también se desplomaron un 71% en Suecia y un 4% en España.

Noruega fue la excepción a esta tendencia, con 5.679 vehículos registrados en diciembre, casi un 90% más que un año antes. La popularidad de Tesla se ha mantenido en ese mercado, donde el 96% de los coches nuevos vendidos el año pasado fueron totalmente eléctricos.

En octubre, Tesla lanzó versiones básicas Standard del Model Y y el Model 3, con precios unos 5.000 dólares inferiores a los modelos base anteriores, en un intento de defender los volúmenes de ventas tras la pérdida de los incentivos fiscales y atraer a clientes europeos en busca de opciones más asequibles.

La medida decepcionó a algunos inversores, que esperaban una rebaja de precios mayor o un nuevo producto de masas realmente significativo. A pesar del debilitamiento de las entregas, las acciones de Tesla subieron alrededor de un 11,4% en 2025, lo que impulsó la fortuna de Musk, que ha recuperado en las últimas semanas la vitola de hombre más rico del mundo e incluso aspira a ser el primer billonario de la historia, si bien más a otros de sus negocios como el de SpaceX.