Mourinho: “Fueron tres años en el Real Madrid duros, intensos, casi violentos”

El técnico del Benfica recuerda antes de la ida de la eliminatoria del ‘playoff’ de la Champions su paso por el club blanco: “Soy de los pocos entrenadores que no echaron, me fui”

El Madrid vuelve tres semanas después a Lisboa, al Benfica y a José Mourinho, una parte de su pasado -la del técnico portugués- demasiado extrema y demasiado candente, por más años que pasen. “Soy de los pocos entrenadores que me fui del Madrid sin ser despedido. No tengo nada que reprocharme”, afirmó el luso en la previa del partido de ida del playoff de la Champions, al que cayó el equipo blanco tras perder 4-2 hace menos de un mes ante su exentrenador (2010-13).

Por más que el tiempo avance y el Madrid haya levantado varias Ligas de Campeones, existe un hilo invisible que sigue conectando a Mou y a los merengues. Un pasado sobre el que se detuvo este lunes el preparador de Setúbal. “Salí con el alma limpia. Fueron tres años duros, intensos, casi violentos. Nos separamos en el momento justo”, apuntó el entrenador, que aseguró, eso sí, que es una etapa ya cerrada. ¿Se le puede decir que no a Florentino Pérez?, le preguntaron sobre una hipotética vuelta a la Castellana. “Sí”, respondió lacónico.

“No quiero alimentar historias que no existen. Lo único que existe es que tengo un año más de contrato con el Benfica. Me gustaría mucho eliminar al Real Madrid. Pero también que Álvaro [Arbeloa] gane la Liga y se quede. Es un chico con mucha personalidad”, afirmó. “Yo he dado todo al Real Madrid. Hice cosas buenas y otras malas, pero ya está”, añadió sin concretar qué hubiera cambiado. “No pienso en qué haría diferente porque ya no vale de nada. De mi etapa allí me quedo con que lo di todo. En estos años [desde la salida del Bernabéu], siempre he tenido la sensación de que la gente sabe esto”, incidió.

“El Madrid ha crecido”

A diferencia de su comparecencia de hace tres semanas con motivo del cierre de la fase de grupos, Mou se mostró esta vez más suelto en su discurso sobre su paso por el Madrid, aunque el plato gordo ocurrirá dentro de siete días, cuando vuelva a pisar el Bernabéu. No lo hace, según aseguró, desde que se marchó en 2013. Él regresará a Chamartín y los blancos vuelven otra vez al estadio de la décima Champions, conquistada al año siguiente de su salida del club. “El mérito fue de quienes estaban allí”, matizó al ser cuestionado por si sus tres temporadas plantaron la semilla de ese éxito.

En medio de tanto viaje al pasado, el presente de la eliminatoria se abrió paso con timidez en la rueda de prensa de Mourinho, que sí quiso lanzar el mensaje de que no espera el mismo encuentro que en la victoria por 4-2. También porque, según destacó, veía al Madrid cambiado. “Empecé el análisis de este partido viendo de nuevo el de hace tres semanas, pero lo tiré a la basura y me puse con los encuentros contra el Valencia y la Real Sociedad. El Madrid tiene una estructura y un modo diferente de estar en el campo. Su mentalidad táctica es distinta. Ellos han crecido”, recalcó antes de lanzar una advertencia. “No quiero que mi equipo juegue como el Madrid desea”.