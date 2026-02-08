Carreras espabila al Real Madrid ante el Valencia

El gol del lateral abre el camino al triunfo ante un conjunto che al borde del descenso y el equipo de Arbeloa, con un partido espeso, aguanta a un punto del Barça

El Real Madrid no necesita demasiadas ideas para encontrarse con el gol, y así continúa su persecución del Barcelona en la Liga, de nuevo un solo punto por detrás del fulgurante equipo de Flick. En un duelo de urgencias divergentes, despachó otra función espesa que al comienzo no apuntaba a nada muy prometedor. Pero con los tantos de Carreras y Mbappé escapó con premio de una cita a la que llegaba acuciado por la solidez del Barça, contra un Valencia que vive ahogado por la angustia de la ausencia de rumbo en los despachos y en el campo.

VAL Valencia 0 Stole Dimitrievski, Eray Cömert, Unai Núñez (Thierry Correia, min. 71), Copete, José Gayà, Luis Rioja (Largie Ramazani, min. 81), Filip Ugrinic (Javi Guerra, min. 80), Arnaut Danjuma, Pepelu (Guido Rodríguez, min. 71), Lucas Beltrán (Umar Sadiq, min. 81) y Hugo Duro RMA Real Madrid 2 Thibaut Courtois, David Jiménez (Trent Alexander-Arnold, min. 76), Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Arda Güler (Franco Mastantuono, min. 81), Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde (Jorge Cestero, min. 91), Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé y Gonzalo García (Brahim Díaz, min. 75) Goles 0-1 min. 64: Álvaro Carreras. 0-2 min. 90: Kylian Mbappe Arbitro Javier Alberola Rojas

Tarjetas amarillas Álvaro Carreras (min. 68), Copete (min. 87)

Mestalla ha sido estos años una visita caliente para el Madrid, pero la temperatura baja mucho sin Vinicius, que vio la quinta amarilla contra el Rayo y se quedó en casa. También ha perdido empuje el Valencia, asomado al descenso, con poco filo para herir al rival (ni un tiro a puerta) y la mancha del desaliento extendida por la grada. El duelo tenía la graduación muy rebajada. El equipo de Corberán salió muy pendiente de protegerse, de no perder el sitio, de no abrir espacios por los que les golpeara Mbappé a la carrera. En este momento, que un rival le espere así, supone un enigma para un Madrid sin demasiadas ideas. Tardó en encontrar un rumbo.

Arbeloa, que tampoco contaba con Bellingham, lesionado un mes, dispuso un centro del campo con Camavinga, Tchouameni, Valverde y Güler. De salida, el uruguayo se situaba en el corazón del equipo y el turco se movía por la banda derecha, muy cerca de la línea, tal vez en el punto más alejado posible a Mbappé, de quien es el mayor suministrador. Apenas salía nada de ese dibujo. Masticaban la pelota en zonas intrascendentes, sin un propósito identificable. Una noche sin sustos en la inquietante vida del Valencia, que empezó a animarse a castigar la banda encomendada al canterano David Jiménez. El chico salió por delante de Carvajal, que parece que no recupera el punto y ni calentó, y de Trent, que tuvo minutos después de dos meses. Danjuma insistía por ese costado, donde Jiménez recibía la ayuda de Asencio.

Aunque vieron pronto que la banda no era el punto más vulnerable. Huijsen mostró otro manojo de imprecisiones, dudas y pérdidas, una zona que vieron muy prometedora Hugo Duro y Lucas Beltrán. El Madrid no solo no gobernaba, sino que había dejado ver unas cuantas grietas que el Valencia no conseguía explotar.

El balón parecía un incordio para el Real hasta que Güler abandonó la banda y se mudó al centro. El turco es la única luz en un equipo que transita en la niebla, sin saber si va hacia delante, hacia atrás, o ni siquiera si se ha movido del sitio, pese a correr y juntar pases. Cuando Güler asoma en el centro de la escena, se enciende la luz y el Madrid empieza a dar la impresión de que juega con un propósito. Cada movimiento del turco desprende un aroma de peligro en construcción. Sobre todo cuando se acerca al área y se junta con Mbappé. Ahí parece que el equipo despierta de su desnortado amodorramiento.

Se aceleran las pulsaciones, el Valencia se hunde y Dimitrievski reacciona bien a una breve salva de tiros desde dentro del área de Mbappé y David Jiménez. No pasan de la resistencia del portero macedonio. Y las descargas del turco tampoco consiguen estabilizar un flujo de juego constante en el Madrid, que alternaba el picante de Güler con las dudas e inconsistencias generales que alcanzaban incluso a Mbappé.

Hasta la audaz e inesperada expedición de Álvaro Carreras. El lateral se encontró sin demasiadas opciones en el pico del área y decidió lanzarse hacia la portería entre tres defensas. Dribló a uno, se llevó un rebote y cuando le salió al paso el cuarto le tiró entre las piernas con la derecha, su pierna más inesperada, y marcó.

Como ha sucedido otras veces esta temporada, el gol no le sirvió al Madrid para amarrar el partido. El equipo de Arbeloa tiene muchas dificultades para gobernar los partidos, ni siquiera cuando podría bastarle con bajarles un poco las pulsaciones. Ni siquiera cuando se ve ante un equipo que se mueve por el borde de la cornisa, al límite del descenso, zarandeado por el descontento de su propia grada, salpicada de carteles contra el propietario y pañuelos blancos, y que volvió a pedir la dimisión de su técnico.

Pese a todo, al Valencia le quedaba cuerda ante la tibieza del Real. Luis Rioja le ganó la espalda a Carreras y puso un centro al área que Beltrán envió al poste sin que Courtois tuviera siquiera opción de despegar hacia la pelota. Fue uno de los últimos raptos de rebeldía de un equipo que a partir de ahí se siguió cocinando un poco más en el jugo del descontento de su propia grada. Corberán incorporaba efectivos desde el banquillo, pero no consiguieron volver a morder pese a mirar más hacia delante. Huijsen aprovechó el espacio que abrió ese empeño: encontró con un pase largo a Brahim en el desierto de la espalda de la zaga, y el malagueño asistió a Mbappé, que cumplió con su asombrosa rutina: su gol número 38 del curso. Y así, sin muchas ideas, pero con gol, se mantiene el Madrid a un paso del Barça.