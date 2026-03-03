La Audiencia Nacional asume el ‘caso Plus Ultra’ y mantiene la investigación bajo secreto

La Audiencia Nacional ha aceptado asumir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y ha avisado de que mantendrá bajo secreto la investigación que hasta ahora estaba en manos de un juzgado de Madrid que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de la compañía aérea, Julio Martínez; del CEO, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez.

El magistrado José Luis Calama ha adoptado esta decisión en nombre de su compañero Ismael Moreno, quien se abstuvo de participar en este caso en 2024, cuando la Fiscalía presentó una denuncia por el presunto “uso indebido” de los 53 millones de euros que recibió Plus Ultra en el rescate acordado en 2021. El ministerio público aseguró entonces que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad” por otras de una “supuesta trama delictiva”. Ya en ese momento, Calama rechazó admitir la denuncia de Anticorrupción al entender que no era competente y la derivó al juzgado de Collazos, que ya había investigado el rescate y había tenido que archivar el asunto en enero de 2023 —sin llegar a concluir si el rescate se ajustó o no a la legalidad— porque se le había olvidado prorrogar el plazo de la instrucción en tiempo y forma.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, la jueza Esperanza Collazos, reabrió el procedimiento a raíz de aquella denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. En diciembre, ordenó las detenciones de presidente de la compañía aérea, Julio Martínez; del CEO, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez. Y hace unas semanas, envió el caso a la Audiencia Nacional al considerar que era el órgano que tenía la competencia para llevar a cabo la investigación.

La investigación inicial nació en el juzgado madrileño a raíz de las denuncias presentadas por tanto el pseudosindicato Manos Limpias como los partidos PP y Vox acudieron a los tribunales para que se analizara si el rescate al que el Consejo de Ministros dio luz verde se fraguó con todos los requisitos en regla. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) rescató también a otras compañías aéreas como Air Europa o Volotea, pero el caso de Plus Ultra fue mediático porque la oposición apuntaba que no era una compañía estratégica (tenía solo un avión en propiedad), ni tenía sus cuentas saneadas antes de la pandemia, ni era una empresa española (puesto que parte del capital provenía de Venezuela).

