La investigación sobre Plus Ultra vuelve a la Audiencia Nacional

La investigación sobre la aerolínea Plus Ultra ha regresado a la Audiencia Nacional, según confirman fuentes jurídicas. El juzgado de instrucción de Madrid que dirigía hasta ahora estas pesquisas, centradas en si la compañía desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de España le inyectó tras la pandemia, ha remitido ya la causa a la Audiencia Nacional, donde recayó originalmente una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso. El sumario permanece bajo secreto.

Esta instrucción comenzó después de que la Fiscalía Anticorrupción recibiese en 2024 varias solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia y Suiza para que se autorizara la entrada y registro de diferentes domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Las autoridades de esos países europeos indagaban en una presunta red de blanqueo vinculada a Venezuela, que operaba también en territorio español. Tras hacer sus propias averiguaciones, el ministerio público vio indicios de que Plus Ultra había hecho un presunto “uso indebido” de las ayudas públicas del Gobierno y que existía detrás una supuesta trama de lavado de fondos.

Ante tales sospechas, Anticorrupción presentó una denuncia en la Audiencia Nacional. La causa recayó en el entonces Juzgado Central de Instrucción 2, encabezado por el magistrado Ismael Moreno. Pero el tribunal concluyó que esa investigación no era de su competencia, por lo que las pesquisas se remitieron entonces al Juzgado de Instrucción número 15 de la capital. Sin embargo, este órgano ha considerado que este caso debe volver a la Audiencia, tras producirse importantes avances que revelan su complejidad —entre otras iniciativas, se registró la sede de la compañía y se detuvo a su presidente, Julio Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero; y al consejero delegado de la mercantil, Roberto Roselli—.