La NASA cambia por completo sus planes para llegar a la Luna: incluirá una nueva misión en 2027 antes de intentar aterrizar

Cambios de calado en el programa Artemis de la NASA para volver a la Luna. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, ha anunciado que quiere hacer más lanzamientos para asegurarse de que el cohete SLS está en forma. Para ello, la misión Artemis 3, que debía llevar en 2028 a cuatro astronautas a pisar el satélite, se reformula por completo. Se adelanta a 2027 y será una misión que no viajará hacia la Luna: solo volará en la órbita terrestre para probar el acoplamiento de la nave Orion con el módulo de descenso lunar, como en su día hizo la misión Apolo 9. A continuación, la agencia espacial de EE UU tiene previsto realizar dos intentos de aterrizaje en 2028: uno a principios de ese año con la misión Artemis 4 y otro, a finales, con la misión Artemis 5.

Todo esto se decide después de que, primero problemas de fugas de combustible en el cohete SLS y luego una avería en su parte superior han aplazado el lanzamiento de la Artemis 2 para llevar a cuatro astronautas a rodear la Luna, por primera vez desde 1972. La NASA planeaba lanzar esa misión en febrero o marzo, pero ya ha tenido que posponerla —por lo menos, hasta abril— por los fallos detectados durante los preparativos para el despegue.

“El presidente Trump entregó al mundo el programa Artemis, y la NASA y nuestros socios tienen el plan para llevarlo a cabo. Estandarizaremos la arquitectura siempre que sea posible, añadiremos misiones y aceleraremos la frecuencia de vuelo”, ha asegurado Isaacman. Actualmente, la Artemis 2 se dispone a viajar más de tres años después de que lo hiciera la Artemis 1, y el nuevo plan contempla lanzamientos cada 10 meses. “Así, devolveremos de forma segura a los astronautas estadounidenses a la Luna, esta vez para que se queden. Esta es la NASA que una vez cambió el mundo. Esta es la NASA que lo hará de nuevo”, ha asegurado el máximo dirigente de la agencia espacial.

En plena carrera con China, que pretende aterrizar allí antes de 2030, la NASA quiere mejorar la eficiencia de su cohete SLS, muy discutido por su alto coste. Para hacerlo, Isaacman quiere lanzar más veces hacia su objetivo. Por eso la Artemis 3 no será la misión en la que los astronautas aterricen, prevista inicialmente para 2028, sino otra de transición que se adelanta a 2027, en la que se realizará una demostración en órbita baja terrestre de la cápsula Orion con un encuentro con una o las dos empresas encargadas del aterrizaje lunar. Estas compañías son SpaceX y Blue Origin, propiedad de Elon Musk y Jeff Bezos respectivamente, que protagonizan su propia carrera espacial de magnates.

Isaacman cancela de este modo los planes para mejorar el SLS y, según ha dicho, volverá a la casilla de salida. En lugar de lanzar cada tres años, lo que dificulta la capacidad de la agencia para ganar destreza, lo harán cada diez meses. La misión Artemis 1, que consistió en dar una vuelta a la Luna sin tripulación, se realizó en 2022 y la Artemis 2 todavía está pendiente de lanzarse en 2026. “La competencia es buena, una buena forma de motivar a nuestra plantilla”, ha asegurado el administrador sobre la presión añadida que están viviendo por el programa espacial de China.

Tras dos ensayos poco esperanzadores, el cohete SLS volverá al hangar para su puesta a punto mientras los cuatro astronautas que iban a volar se preparan en cuarentena. El administrador de la NASA señaló a principios de semana que el problema detectado en el módulo superior de la lanzadera espacial consistía en un atasco de helio, similar a una avería detectada también antes de lanzar la misión Artemis 1, que impedía a ese módulo cumplir su papel crucial durante las primeras horas de la misión. Para reparar esa parte alta del gigantesco cohete, es imprescindible devolverlo a su hangar en el Centro Espacial Kennedy (en Florida, EE UU).

La NASA se había comprometido a explicar esta semana sus nuevos planes para la misión Artemis 2, y su estrategia para afrontar en el futuro los repetidos problemas del cohete SLS, destinado a lanzar también la Artemis 3. Pero todos los planes han saltado por los aires con esta decisión. La ventana de lanzamiento a principios de abril se mantiene, si logran reparar el vehículo espacial y devolverlo a su rampa de lanzamiento, pero todavía es pronto para saber si la nave estará lista entonces.