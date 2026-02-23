La NASA descarta el lanzamiento de la misión Artemis 2 hacia la Luna en marzo, tras una nueva avería del cohete

Acceder a la parte superior del cohete SLS, donde se ha detectado un problema, es inviable desde la rampa de lanzamiento en la que el vehículo se encuentra desde el pasado 17 de enero.

El primer viaje lunar con astronautas en medio siglo tendrá que esperar al menos hasta abril. La NASA retirará la lanzadera espacial de la plataforma de lanzamiento para reparar un atasco de helio

Menos de un día ha durado el optimismo en la NASA con la Artemis 2. El pasado viernes la agencia espacial vio claro que podía lanzar el 6 de marzo esa misión —la primera tripulada que rodeará la Luna desde 1972— tras completar por fin con éxito un ensayo general del despegue: habían logrado superar problemas previos de fugas de combustible. Sin embargo, horas después se detectó una nueva avería en la etapa superior del cohete SLS.

Reparar esa incidencia requerirá retirar en los próximos días el vehículo espacial de la rampa de lanzamiento, confirmó este domingo la agencia espacial. “Eso implica olvidarnos de la ventana de lanzamiento de marzo”, declaró en la madrugada del domingo Jared Isaacman, el máximo responsable de la NASA. En un mensaje en la red social X, Isaacman lamentó la decepción que puede provocar este giro de los acontecimientos y aclaró que el sistema que ahora falla había funcionado correctamente durante los dos ensayos generales realizados este mes de febrero.

El administrador de la NASA detalló también que el problema detectado en el módulo superior de la lanzadera espacial consiste en un atasco de helio, similar a una avería detectada también antes de lanzar la misión Artemis 1. Sin una fluida circulación de helio —usado para purgar los motores y presurizar los tanques de combustible—, ese módulo no podría cumplir su papel crucial durante las primeras horas de la misión. Y para acceder (y reparar) a esa parte alta del gigantesco cohete, es imprescindible devolverlo a su hangar en el Centro Espacial Kennedy (en Florida, EE UU).

La ventana de lanzamiento de marzo era de tan solo cinco días, los días 6,7, 8, 9 y 11. Reparar el vehículo espacial y devolverlo a su rampa de lanzamiento hace inviable aprovechar esas oportunidades para despegar. La siguiente posibilidad se abre a principios de abril, pero aunque la NASA agilizará las operaciones para poder lanzar en esas fechas, todavía es pronto para saber si la nave estará lista entonces. La NASA se ha comprometido a explicar esta semana sus nuevos planes para la misión Artemis 2, y su estrategia para afrontar en el futuro los repetidos problemas del cohete SLS, destinado a lanzar también la Artemis 3, destinada a aterrizar en la Luna antes del final de esta década.

El pasado día 3, las fugas de combustible —hidrógeno líquido— durante el primer ensayo general obligaron a descartar la ventana de lanzamiento de febrero. La euforia se desató en la NASA tras el éxito del pasado viernes en un segundo ensayo que cumplió todos los objetivos. Los astronautas ya estaban en cuarentena. Pero el nuevo problema lleva a aplazar el lanzamiento al menos otro mes. En la misión Artemis 1, también tuvo que regresar a su hangar varias veces, y transcurrieron ocho meses desde que el cohete salió por primera vez de ahí, camino de la rampa de lanzamiento, hasta que finalmente pudo despegar el 16 de noviembre de 2022.