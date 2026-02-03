La NASA pospone hasta marzo el viaje de astronautas a la Luna por fugas de combustible en el cohete

La NASA ha pospuesto al menos hasta marzo el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo. La decisión se ha tomado después de haber suspendido el ensayo general de la cuenta atrás cuando quedaban cinco minutos, debido a las fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el cohete más potente jamás construido por la agencia espacial estadounidense.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha anunciado en redes el retraso del lanzamiento al menos hasta el 6 de marzo. “Con más de tres años entre lanzamientos del SLS [el primero fue el de la Artemis 1 en 2022], anticipábamos plenamente encontrar desafíos. Precisamente por eso realizamos un ensayo general con carga de combustible. Estas pruebas están diseñadas para sacar a la luz los problemas antes del vuelo y preparar el día del lanzamiento con la mayor probabilidad de éxito”, ha escrito en la red social X.

La Artemis 2 es el primer ensayo con astronautas dentro de un programa que pretende llevar a Estados Unidos a posar humanos en la Luna (Artemis 3) y construir allí una estación espacial desde la que ensayar futuros viajes a Marte (Artemis 4 y 5). Estados Unidos va a contrarreloj, pues quiere llegar antes al satélite que su gran competidor, China.

Isaacman ha querido enfatizar la continuidad y solidez de estos planes, también al máximo nivel político. “Artemis evolucionará para respaldar misiones repetidas y asequibles a la Luna, en línea con la política espacial nacional del presidente Trump. Hacer bien esta misión significa regresar a la Luna para quedarnos y avanzar hacia un futuro de Artemis 100 y más allá”, ha escrito.

El cohete, coronada con la cápsula Orion que debe llevar a los astronautas hasta la Luna, no ha podido terminar con éxito esta prueba decisiva para el lanzamiento de la misión, que estaba previsto para este domingo. El parón de las pruebas obliga a ir a la siguiente ventana de lanzamiento, que comienza el 6 de marzo.

Durante la prueba, los equipos trabajaron para resolver una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central del cohete durante la carga de combustible, lo que requirió pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de entrada. Todos los tanques de la etapa central y de la etapa de propulsión criogénica intermedia se llenaron con éxito, y los equipos llevaron a cabo una cuenta regresiva terminal hasta cinco minutos y quince segundos (T-5.15), momento en el que se ha detenido la cuenta por un aumento de las fugas de combustible. Además, hubo otros retrasos relacionados con la preparación de la cápsula Orion, interrupciones intermitentes del audio en tierra y efectos del clima frío en algunas cámaras, según detalló Isaacman.

La agencia espacial estadounidense tenía prevista para la madrugada de este martes una prueba completa de carga de combustible en el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el cohete más potente que ha desarrollado en toda su historia. Es la nave elegida para llevar a la Luna a los cuatro tripulantes de la misión Artemis 2, los primeros humanos en viajar hacia la Luna en más de 50 años.

Esta prueba se realizó sin astronautas a bordo. Cuando se lance la nave, dentro de la cápsula Orion viajarán el piloto Victor Glover, que será el primer negro en ir a la Luna, la especialista Christina Koch, la primera mujer, el especialista Jeremy Hansen, primer canadiense, y el comandante Reid Wiseman. Todos ellos llevan en cuarentena desde el pasado lunes en Houston, en el estado de Texas, para evitar que un contagio pueda retrasar el despegue.

El cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA con la nave Orion encima, en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida. John Raoux (AP)

El mal tiempo, sobre todo el frío, había obligado a aplazar estas pruebas, previstas inicialmente para el sábado, con la idea de lanzar el cohete el viernes. Si todo salía bien este lunes, la fecha de lanzamiento más próxima era el domingo.

La NASA había fijado la nueva fecha imaginaria de despegue para este lunes a las 21.00, hora local, las 3.00 en la España peninsular. La cuenta atrás comenzó realmente 48 horas antes con la llegada de todos los equipos de lanzamiento a sus puestos. La principal tarea era realizar el llenado de los tanques del cohete con más de dos millones y medio de litros de combustible criogenizado, llevar a cabo la cuenta atrás, detenerla, y por último retirar el combustible del cohete. Estas pruebas se realizan sin astronautas a bordo de la nave. La ventana imaginaria de lanzamiento se extendía cuatro horas, para dar margen a posibles contratiempos.

La primera prueba preveía una cuenta atrás hasta un minuto y 30 segundos antes del despegue. Después se realizaría una pausa planificada de tres minutos y se reanudaría la secuencia hasta 33 segundos antes del lanzamiento, el punto en el que el secuenciador automático del cohete toma el control de los segundos finales. Luego, los equipos atrasarían de nuevo el reloj hasta 10 minutos antes del lanzamiento y volverían a contar atrás hasta 30 segundos antes de un hipotético encendido de cohetes.

Si es necesario, la NASA puede llevarse el SLS y la Orion de vuelta al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar trabajos adicionales antes del lanzamiento tras el ensayo con carga de combustible.

Durante el pasado fin de semana, los equipos completaron con éxito el mantenimiento de los propulsores del SLS, incluida la carga de hidrazina en las secciones posteriores de los propulsores, esenciales para mantener la trayectoria correcta durante el despegue y el escape de la fuerza de gravedad terrestre. También se han probado los equipos pirotécnicos del sistema de evacuación de emergencia de la tripulación.

Ante la tormenta invernal Fern que ha azotado Estados Unidos y las temperaturas por debajo de lo normal previstas en Florida, los técnicos han tomado medidas para garantizar que los sistemas de control ambiental que mantienen la Orion y los elementos del SLS en condiciones adecuadas estén preparados para el frío.

Ingenieros y científicos también están resolviendo incidencias detectadas durante las operaciones de preparación para el vuelo tripulado, según informó la NASA en un comunicado. Durante una evaluación del sistema de evacuación de emergencia, las cestas utilizadas para transportar a la tripulación y al personal de la plataforma desde el lanzador móvil en caso de emergencia se detuvieron antes de llegar a la zona final dentro del perímetro de la plataforma. Desde entonces, se han ajustado los frenos del sistema para asegurar que las cestas desciendan por completo. Los técnicos también tomarán muestras adicionales del sistema de agua potable de la Orion para confirmar que el agua es apta para la tripulación. Las muestras iniciales mostraron niveles de carbono orgánico total superiores a lo esperado.