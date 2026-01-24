Supermercados vacíos y miles de vuelos cancelados en Estados Unidos ante la “catastrófica” tormenta invernal ‘Fern’

Las baldas de algunos supermercados de Washington, como los de decenas de ciudades de Estados Unidos en la senda de la tormenta invernal Fern −“potencialmente catastrófica“, según el Servicio Meteorológico Nacional− lucieron este viernes vacías tras el paso de los clientes previsores, que corrieron a hacer acopio de víveres imperecederos para los próximos días. Las autoridades y los vecinos voluntariosos cubrieron de sal las aceras para mitigar las heladas, colegios y universidades anunciaron la suspensión de las clases, y aerolíneas como Delta, United, American o Southwest también cancelaron unos cuatro mil de vuelos previstos para el sábado y el domingo.

Las previsiones, que tienen en vilo a unas 230 millones de personas, hablan de una peligrosa combinación de fuertes nevadas, frío extremo y el hielo que la suma de lo anterior puede prolongar durante días, poniendo en riesgo partes de obsoleta la red eléctrica nacional y dejando a millones de estadounidenses atrapados en sus casas.

La nieve empezó a caer este viernes en las estribaciones meridionales de las Montañas Rocosas. Los modelos meteorológicos prevén que la tormenta avance desde la madrugada de este sábado por Texas y la parte sur de la Grandes Llanuras, en el centro del país. Se espera que la mancha azul oscuro se extienda por el mapa a través del valle de Ohio por el Medio Oeste y, tras subir por las Carolinas y Virginia, alcance a la capital de Estados Unidos en la madrugada del domingo, y que continúe su camino hacia Nueva York y Boston, en la costa Atlántica.

Vista de Lowville, Nueva York, el 23 de enero. Cara Anna (AP)

En total se extenderá a lo largo de más de 3.000 kilómetros. Cuarenta Estados, hogar de unas dos terceras partes de la población, se preparan para lo peor. Gran parte de ese territorio sufrirá además el azote a principios de la próxima semana de un frente de aire frío procedente de Canadá. La gélida combinación de ambos fenómenos auguran temperaturas de hasta -45 grados centígrados (-50 grados Fahrenheit) en zonas como Dakota del Norte o la frontera de Minnesota con Manitoba.

Los meteorólogos esperan acumulaciones de más de 30 centímetros de nieve en una amplia extensión del país. Estas preocupan especialmente en las zonas del Sur, acostumbrada a un clima más benigno y a otra clase catástrofes naturales, como tornados o huracanes. Sus vecinos se preparan para no poder usar el coche y también para potenciales cortes en el suministro de luz y de agua.

Mensaje de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó en la madrugada de este jueves a Washington procedente de Davos, y, cosa rara en él, no viajó, como acostumbra, a su “Casa Blanca de invierno”, la mansión de Mar-a-Lago, en Florida, que se encuentra entre los Estados que se librarán del azote de Fern. Tampoco está previsto que juegue al golf, su pasatiempo favorito, en el club del que es propietario a una hora de la capital.

“Se espera una ola de frío récord que afectará a 40 estados. Rara vez se ha visto algo así. ¿Podrían los activistas ecologistas explicar qué pasó con el calentamiento global?“, escribió por la mañana Trump en su red social, Truth. Tal vez algunos de los centenares de funcionarios dedicados al cambio climático despedidos desde su regreso al poder podrían haberle explicado que una de las consecuencias de ese calentamiento es una nueva normalidad de fenómenos meteorológicos extremos, no solo los caracterizados por el calor.

Lago Míchigan, Chicago, este viernes. KAMIL KRZACZYNSKI (EFE)

Horas después, el presidente de Estados Unidos mostró un tono menos rencoroso en otro mensaje. “He recibido información sobre la Ola de Frío Récord y la Tormenta Invernal Histórica que afectarán a gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La Administración de Trump está en coordinación con las autoridades estatales y locales. FEMA [la agencia que se activa con las catástrofes] está completamente preparada para responder. ¡Manténganse a salvo y abríguense bien!“.

En su mensaje, Trump rebotó un tuit del Servicio Meteorológico Nacional que aconseja no viajar, advierte de problemas en infraestructuras y dice: “Tómense esta tormenta en serio, amigos”.

Desde luego, la intensidad con la que las autoridades llevan días avisando de la potencial gravedad de la que se avecina aconseja hacerlo.