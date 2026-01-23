La tormenta invernal histórica ‘Fern’ amenaza a 230 millones de personas en Estados Unidos

Un sistema de nieve, hielo y frío extremo podría paralizar durante días a gran parte del país, con impactos severos en el sur y el este

Una tormenta invernal de enorme magnitud se prepara para cruzar Estados Unidos de costa a costa, a partir de este viernes. El sistema, descrito por meteorólogos como potencialmente histórico, ha sido bautizado como tormenta invernal Fern y se extenderá a lo largo de más de 2.000 millas (3218.6 kilómetros), afectando a al menos 34 Estados, desde el suroeste hasta la Costa Este. En su punto máximo, se espera que más de 230 millones de personas —casi dos tercios de la población del país— experimenten al mismo tiempo nieve, aguanieve o lluvia helada.

El fenómeno combinará fuertes nevadas, acumulaciones significativas de hielo y una masa de aire ártico que dejará temperaturas extremas durante varios días. El resultado, advierten los expertos, podría paralizar transportes, causar cortes de energía prolongados y otros riesgos serios, especialmente en regiones poco acostumbradas a este tipo de clima. La combinación de estos factores ha llevado a los servicios meteorológicos a calificar los impactos potenciales como “mayores” o incluso “catastróficos” en algunas zonas del sur.

Trayectoria e impacto

El desarrollo de la tormenta comenzará el viernes en el suroeste y las Planicies del Sur, antes de avanzar hacia el valle del Misisipi, el sureste y el Atlántico medio durante el fin de semana, para finalmente salir por el noreste entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Ciudades como Dallas, Oklahoma City, Little Rock, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston se encuentran dentro de la zona de impacto. En muchos de estos lugares, el sistema llegará acompañado de temperaturas tan bajas que la nieve y el hielo no se derretirán durante días.

El lago Michigan cubierto de hielo, esta mañana. Kiichiro Sato (AP)

Uno de los mayores focos de preocupación es el sur del país, donde la combinación de lluvia helada y aire gélido podría provocar tormentas de hielo severas. En Estados como Texas, Arkansas, Luisiana, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, los pronósticos contemplan acumulaciones de entre 0,6 y 2,5 centímetros de hielo (0,25 a 1 pulgada), niveles que los meteorólogos consideran suficientes para provocar daños extensos en árboles, colapsos de redes eléctricas y apagones generalizados de varios días. En partes del sur profundo, los centros de predicción advierten de acumulaciones “catastróficas” de hielo.

En Texas, el gobernador Greg Abbott ha declarado el estado de emergencia y emitió una declaración de desastre para más de 125 condados antes de la llegada de la tormenta. La medida activó recursos estatales, incluida la Guardia Nacional y equipos del Departamento de Transporte, para responder a condiciones de viaje peligrosas y posibles fallas en la infraestructura. En el norte del Estado, incluida el área de Dallas-Fort Worth, la vigilancia se elevó a Advertencia de Tormenta Invernal, con previsiones de entre 2,5 y 7,6 centímetros (1 a 3 pulgadas) de nieve y aguanieve en Dallas y Fort Worth, y hasta medio centímetro (0,2 pulgadas) de hielo por lluvia helada. Los meteorólogos advierten de un fenómeno de “latigazo meteorológico”, con temperaturas que caerán rápidamente, lo que aumentará el riesgo de tuberías rotas y daños en viviendas.

Más al norte, las nevadas serán más intensas. Desde Nuevo México y el norte de Texas, pasando por Kansas, Oklahoma y el valle de Ohio, hasta el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, se prevén fuertes nevadas con acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros (5,9 a 11,8 pulgadas), con totales aún mayores en zonas de los Apalaches. Entre Oklahoma y Maine podrían acumularse entre 25 y 30 centímetros de nieve, y en algunas áreas montañosas podrían superarse los 60 centímetros (23,6 pulgadas). En ciudades como Filadelfia y Washington D. C. la tormenta podría convertirse en la mayor nevada en una década.

Vehículos circulan entre la nieve, en Michigan, el 19 de enero. Joel Bissell (AP)

El frío será un factor central incluso después de que el sistema principal se desplace hacia el Atlántico. Una irrupción del vórtice polar empujará aire extremadamente frío desde Canadá, lo que dejará a entre 120 y 150 millones de personas bajo temperaturas bajo cero hasta comienzos de la próxima semana. En algunas regiones del Medio Oeste y el noreste, los termómetros podrían marcar por debajo de los -28.8 grados Celsius (-20 grados Fahrenheit), con sensaciones térmicas de hasta −43 °C (−45 °F) en el Alto Medio Oeste. Este frío prolongado no solo hará más peligrosa la exposición al aire libre, sino que también dificultará la limpieza de nieve y hielo y aumentará el riesgo de hipotermia y congelación.

Transporte

Los meteorólogos estiman miles de cancelaciones de vuelos entre el viernes y el lunes, con aeropuertos clave afectados por hielo y nieve persistentes. En tierra, autopistas interestatales como la I-20, I-30, I-35, I-40 y partes de la I-95 podrían volverse intransitables en distintos tramos, lo que asilará comunidades enteras durante días.

A diferencia de otros eventos invernales, esta tormenta destaca por su extensión geográfica y por la duración de sus impactos. La coincidencia entre nieve intensa, hielo destructivo, un frío excepcionalmente persistente y la posible formación de un nor’easter en la Costa Este, crea un escenario especialmente complejo para los servicios de emergencia y las empresas de servicios públicos. Las autoridades y los meteorólogos coinciden en que la preparación previa será clave: desde asegurar suministros básicos y medicamentos hasta evitar viajes innecesarios y proteger viviendas e infraestructura.