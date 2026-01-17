Estados Unidos advierte al sector aéreo por “operaciones militares” en el Pacífico mexicano

La alerta lanzada por la Administración Federal de Aviación avisa de “riesgos potenciales” para aviones a todas las altitudes en varios países del Pacífico

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha lanzado este viernes una alerta al sector aéreo por “operaciones militares” en el Pacífico mexicano. La advertencia incluye al golfo de California y el organismo también ha creado una específica para la ciudad sinaloense de Mazatlán con los mismos avisos. “Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes”, reza el comunicado. Centroamérica, Panamá, Colombia y Ecuador están incluidos en el mensaje.

La vigencia de la alerta será hasta el 17 de marzo y llega en un momento de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos por el narcotráfico. Donald Trump dijo hace una semana que atacaría a los carteles por tierra, una afirmación que Claudia Sheinbaum ha tratado de rebajar en múltiples ocasiones. Sinaloa, el Estado donde opera el cartel del mismo nombre, ha recibido este jueves una alerta para la ciudad costera de Mazatlán.

“Las aeronaves militares estadounidenses pueden operar a altitudes de sobrevuelo de crucero iguales o inferiores a las que suelen utilizar la aviación civil, sin previo aviso o con muy poco, y pueden realizar operaciones sin transpondedores, ya que las operaciones militares estadounidenses en la región continúan”, advierte el comunicado.

El informe de la FAA también avisa a los vuelos comerciales de que pueden tener “interferencias intermitentes” en sus sistemas de navegación. “Aunque las aeronaves suelen recuperar el GNSS poco después de abandonar la zona de interferencia conocida, los efectos pueden persistir durante todo el vuelo”, añade el mensaje.

Noticia en desarrollo. Más información en breve...