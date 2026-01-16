Sheinbaum asegura que hay resultados concretos de seguridad ante la presión del Gobierno de Trump

Claudia Sheinbaum eleva el tono. Después de una semana de presiones de la Administración de Donald Trump a las autoridades mexicanas, la presidenta asegura que Estados Unidos también debe “hacer su parte” en el combate al narcotráfico y a la seguridad en ambos países. “Hay que seguir colaborando, pero hay dos palabras muy importantes; respeto mutuo y responsabilidad compartida”, ha dicho Sheinbaum en su conferencia de prensa de este viernes. “Aquí trabajamos todos los días (...) Hay resultados y habrá más”, zanjó. El mensaje llega horas después de que el Departamento de Estado insistiera en su deseo de ver “acciones tangibles” de parte del Gobierno de Sheinbaum.

La presidenta ha destacado algunas de estas acciones concretas que se han logrado desde que llegó a la Casa Blanca hace casi un año. Entre ellas el incremento de los decomisos de drogas y, en especial, del fentanilo, el opiáceo sintético que se ha convertido en una de las prioridades de Washington. Sheinbaum ha recordado que las muertes por sobredosis de esta sustancia han ido a la baja gracias a los esfuerzos de las agencias de seguridad mexicanas. “El cruce de drogas no solo se puede resolver de este lado en la frontera. Se tiene que atender también la crisis de consumo que hay allá”, ha asegurado.

Tan solo este jueves, el Gobierno de México informaba de un nuevo golpe al narcotráfico, con el decomiso de más de 41.000 litros y 12 toneladas de sustancias químicas que serían utilizadas para la producción de drogas, en Sinaloa, Sonora y Guerrero, así como el desantelamiento de un laboratorio clandestino en Guerrero, y otras 11 áreas en las que se fabricaban metanfetaminas en Sonora.

Así, la presidenta vuelve a encarar el reto de equilibrar su estrategia de seguridad con las exigencias que llegan desde la Casa Blanca. Estados Unidos reclama resultados contundentes y observa con lupa, mientras México maneja una baraja de objetivos que servirían para aliviar la presión. En ella figuran capos de primer nivel como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y Ismael El Mayo Zambada, pero también otros mandos intermedios, entre ellos algunos líderes de Michoacán. El Gobierno de Sheinbaum sostiene que el combate al narcotráfico existe “como nunca antes” y lo respalda con cifras de decomisos y detenciones, bajo la coordinación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sin embargo, parece no ser suficiente para Washington.

Trump repite el mismo argumento, con más insistencia desde la invasión a Venezuela, de que los cárteles gobiernan México. Y desmontar esa idea se ha convertido en una tarea central para la presidenta. La presión se ha notado en las entregas de decenas de criminales ligados al tráfico de drogas en el último año, como el caso de Rafael Caro Quintero.

Pero el apetito en Washington crece y pone sobre la mesa una relación bilateral cada vez más condicionada por la seguridad. Según señalan distintos medios estadounidenses, México ha ofrecido “un mayor intercambio de información” y “un papel más amplio en los centros de comando” para Estados Unidos, como parte de los acuerdos por apaciguar a Trump.