De la Fuente y Rubio hablan por teléfono por segunda vez en una semana para avanzar en los “desafíos significativos” de ambos países

México y Estados Unidos se reunirán en febrero en Washington para tratar temas de seguridad. Ambos países lo han anunciado en un comunicado conjunto tras una conversación telefónica —la segunda de esta semana— entre el secretario de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El mensaje destaca que “aún con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos” en la materia.

El anuncio de la reunión se produce en una semana convulsa entre ambos gobiernos. El lunes fue Claudia Sheinbaum la que mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump para apaciguar las aguas. El estadounidense dijo días antes, tras haber intervenido Venezuela para sacar a Nicolás Maduro, que atacaría a los carteles mexicanos por tierra. También que los grupos criminales “gobernaban” México.

Las afirmaciones del republicano sobre una intervención han metido aún más presión al Ejecutivo mexicano, que a base de detenciones y decomisos a los carteles trata de hacer ver a Washington los avances en seguridad. En la conversación entre secretarios de este jueves, sin embargo, ambos han coincidido en que “es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”.

Otra de las posibilidades que Trump puso sobre la mesa el lunes en la conversación con Sheinbaum es la de enviar tropas estadounidenses como “apoyo” a territorio mexicano. La mandataria siempre ha rechazado esta opción. “[Él] tampoco insistió, más bien fue en el tono de: ‘si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras fuerzas en México...’, ‘no, ya se lo he comentado otras veces que eso no está sobre la mesa”, dijo la mandataria tras la llamada desde Palacio Nacional.

Las acciones que tomarán ambos países comenzarán a definirse a partir del próximo 23 de enero, cuando está programada una reunión entre equipos técnicos de ambos gobiernos. ”El Grupo de Implementación de Seguridad bilateral debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los carteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida“, reza el comunicado de este jueves. Una avanzadilla para el encuentro de alto nivel que Estados Unidos y México mantendrán en febrero.