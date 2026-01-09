José Manuel Albares conversa con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, sobre Venezuela y Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hombre de referencia de la política exterior estadounidense, e ideólogo del ataque estadounidense en Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. El contacto, que se ha prolongado durante una media hora, se produce en plena tensión por la operación de Estados Unidos en Venezuela, que en las últimas horas ha liberado a un importante número de presos políticos, entre ellos cinco españoles.

Según fuentes conocedoras de la conversación, Rubio y Albares han hablado sobre Venezuela y Ucrania. También han abordado la situación de las empresas españolas en el país latinoamericano, como Repsol. Las mismas fuentes aseguran que la charla se ha desarrollado con una buena sintonía entre las partes.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha sido el gran ideólogo de la política de cerco cada vez más estrecho al líder chavista y también es el encargado de la coordinación de la gestión estadounidense en Venezuela, actualmente gobernada por la presidenta Delcy Rodríguez.

En los últimos días, en los que se ha celebrado la Conferencia de embajadores que ha reunido en Madrid a los jefes de las misiones diplomáticas españolas, el presidente español ha abordado la respuesta que debe dar España y Europa a los últimos pasos del presidente Donald Trump. Sánchez ha asegurado que el Gobierno es proatlantista, pero ha precisado que “el proatlantismo no significa vasallaje” hacia Washington, sino que supone mantener “una relación leal, de igual a igual, que se defina por objetivos comunes”.

Tras la detención de Maduro, Sánchez consideró que la intervención militar de EE UU en Venezuela “viola el derecho internacional” y que “la respuesta a la ilegitimidad [de Maduro] no puede ser cometer una ilegalidad”. El presidente español se decanta por que el futuro de Venezuela lo decidan exclusivamente los venezolanos sin injerencias externas, “no un país extranjero, no intereses ajenos”, en alusión a Washington. Este viernes, en la clausura del acto que reúne a los embajadores españoles, el Rey ha advertido del riesgo de “desmantelamiento” del vínculo entre Europa y EE UU y ha llamado a iniciar cuanto antes “una verdadera transición democrática” en Venezuela.