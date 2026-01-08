Delcy Rodríguez: “El narcotráfico y los derechos humanos eran la excusa, el motivo era el petróleo”

La presidenta de Venezuela normaliza los acuerdos con Trump: “No es extraordinario ni irregular que las relaciones económicas sean entre EE UU y Venezuela”

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió este miércoles de forma velada al anuncio de Donald Trump que dijo que el dinero del petróleo irá a partir de ahora dirigido a comprar solo productos estadounidenses al decir que “no es extraordinario que las relaciones económicas sean entre Estados Unidos y Venezuela”. Lo dijo en la reunión en Miraflores con una comisión de diputados de la nueva Asamblea, entre los que estaban los opositores Stalin González y Antonio Ecarri.

Según Rodríguez, “el 71% de las exportaciones venezolanas van hacia ocho países y el 27% a Estados Unidos” y dijo que no habrá inversiones tuteladas porque “Venezuela debe tener relaciones económicas con todos los países del hemisferio”, dijo sin mencionar a Trump.

La nueva presidenta venezolana se refirió al “secuestro” de Nicolás Maduro como “una mancha” que contamina la relación entre los dos países y aseguró que el narcotráfico y los derechos humanos “eran una excusa” para la intervención estadounidense “porque el motivo real es el petróleo venezolano”. Precisamente, este mismo miércoles la estatal PDVSA informó de la existencia de negociaciones comerciales con Estados Unidos, solo cuatro días después de los bombardeos y de la captura del líder del chavismo y su esposa, Cilia Flores, en lo que supone una nueva imposición de Trump.

No obstante, el discurso oficial insistió en su soberanía comercial frente a terceros: “Los recursos energéticos deben estar al servicio de nuestro desarrollo y de otros países del mundo”, dijo Rodríguez. “Somos una potencia energética y eso nos ha traído problemas debido a la voracidad energética del norte global”, insistió la mandataria.

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en Caracas, Venezuela. Asamblea Nacional de Venezuela (Getty Images)

En los últimos días, la presidenta ha combinado un discurso contradictorio. Mientras en los comunicados oficiales mostraba su disposición a trabajar “conjuntamente” con Estados Unidos, en intervenciones como la de este miércoles ha insistido en que el extremismo de la oposición ha llevado al país a “arrodillarse” ante gobiernos extranjeros.

Precisamente en ese sentido, Delcy Rodríguez, que hasta ahora no se había referido a la oposición, dijo que “la herida del 3 de enero” fue apoyada por “el fascismo” opositor. “No se puede permitir un Parlamento al servicio de gobiernos extranjeros y no se pueden permitir expresiones sociales fascistas porque han sido muy peligrosas para la República”, acusó. “El extremismo ha llevado a que se ofrezcan a arrodillar a nuestro país y comprometan nuestros recursos”, añadió. A la vez que lanzaba sus dardos contra la oposición, se ofrecía a iniciar “un diálogo que sane la herida que dejó en nuestro pueblo [la intervención de Estados Unidos] y que fue apoyada e impulsada por el fascismo y el extremismo venezolano”.

Casi en paralelo a la intervención de la presidenta, el otro hombre fuerte de su Gobierno, Diosdado Cabello, señaló en su programa Con el mazo dando que el número de fallecidos la noche del 3 de enero es de 100, elevando notablemente la cifra conocida hasta ahora de 32 militares venezolanos y 24 cubanos y dos mujeres civiles.

En el mismo programa, Cabello insistió en que durante el operativo estadounidense no estaba previsto llevarse a Cilia Flores, ‘la primera combatiente’, como es conocida en la dialéctica chavista, pero que fue ella la que en lealtad a su esposo dijo: “Si le llevan a él llévenme a mí también”, explicó el ministro en televisión. “De esta forma le salvó la vida”.