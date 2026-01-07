El ataque de Estados Unidos a Venezuela mató al menos a 32 militares cubanos, 24 venezolanos y dos mujeres civiles

Familiares asisten al funeral de Rosa Elena González, quien falleció a causa de las heridas sufridas durante los ataques estadounidenses en Venezuela, en las afueras de Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026.

Estados Unidos necesitó matar a 32 militares cubanos, 24 venezolanos y dos mujeres civiles para secuestrar al entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Las autoridades cubanas revelaron el martes 6 de enero las identidades y fotos de sus víctimas. Y el ejército venezolano ha confirmado, al cabo de cuatro días desde que se ejecutó la llamada Operación Resolución Absoluta, la muerte de 24 militares. Respecto al asesinato de civiles, a los que el presidente Donald Trump nunca alude cuando ensalza el éxito de la operación, entre las fallecidas se encuentran la vendedora colombiana Yohana Rodríguez, de 45 años, y Rosa Elena González, una abogada de 78 años y residente en el estado de La Guaira, cercano a Caracas.

El diario The Washington Post ha informado de que en la operación murieron “alrededor de 75 personas”. The New York Times, por su parte eleva la cifra a 80. Entre los 56 militares reconocidos oficialmente y los 80 estimados, en general, resta un vacío de una veintena de personas de las que nada se sabe aún.

Respecto a la comerciante colombiana Yohana Rodríguez, los medios de su país han informado de que se encontraba durante el ataque con su hija, Ana Corina Morales, de 22 años. La hija resultó herida en una pierna y fue hospitalizada. En el fragor del ataque, Morales acertó a escribir a una pariente en Colombia: “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta, prima. No sé cuándo nos volveremos a ver, no sé qué está pasando”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió en la noche del domingo en su cuenta de la red social X: “En los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de Ana, enfermera. Ella vendía cosas en las calles de Caracas. Cartagenera, antes tierra de esclavos y de emancipadores, de resistentes bravíos ante la llegada del invasor, mulata muy afro, como muchos de nosotros del pueblo”.

En el caso de la anciana Rosa Elena González, una explosión derribó la pared de su dormitorio en la zona costera de La Guaira mientras ella dormía. Su familia la trasladó de urgencia a un hospital cercano en busca de oxígeno, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la caída del muro. Su funeral se celebró este lunes 5 de enero.

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional y citó a Rosa Elena como una de las “mártires civiles” del ataque.

Rosa Elena González vivía con su sobrino William González, de 62 años. La explosión lo lanzó contra una pared mientras puertas y ventanas volaban por los aires. Con el ojo derecho amoratado relató a la agencia France-Presse (AFP) que su tía dormía en la habitación contigua y que un impacto en el pecho le impedió respirar. “No aguantó el dolor”, dice. Ocho de los 16 apartamentos del bloque quedaron inhabitables. “Esto lo veía en la televisión: Palestina, Irak. Aquí no”, lamentaba el sobrino mientras intentaba rescatar lo poco que quedó de su casa.

Desde el bando estadounidense no murió nadie, solo siete militares resultaron heridos, según publicó este miércoles el canal NBC, citando a “un funcionario del Pentágono y una persona familiarizada con la situación”. Dos de los militares aún se recuperan de las lesiones, y los otros cinco han regresado al servicio. Uno de ellos sufrió múltiples heridas de bala en las piernas, que se consideraron bastante graves, pero su vida está fuera de peligro, según las mismas fuentes.

Por su parte el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, el brazo ejecutor de las decisiones judiciales más polémicas contra opositores, anunció el martes la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son “decenas” de muertes, informa Efe. Saab aseguró que hubo “decenas de bajas inocentes civiles” además de las militares. El fiscal se hizo eco de las declaraciones que otros altos cargos del chavismo han pronunciado en los últimos días. Pero no existe confirmación oficial de ninguna cifra en relación con las víctimas civiles.