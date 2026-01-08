Los embajadores españoles analizan en Madrid la convulsa escena internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la reunión que abordará asuntos como la paz en Ucrania o la situación de Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura este jueves la X Conferencia de Embajadores, donde se darán cita la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo para analizar el convulso panorama internacional, al que se ha sumado ahora la situación en Venezuela tras la operación de EE UU.

Bajo el lema España un actor global, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reúne este jueves y mañana, a los embajadores de España en el exterior, en un foro que clausurará el rey Felipe VI, y en el que el ministro defenderá un orden internacional basado en reglas y en el respeto de los principios democráticos frente a posiciones que apuestan “por la ley de la selva”.

La conferencia, que reúne todos los años a los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, se celebrará en la sede del Ministerio y cuenta con la participación de varios miembros del Gobierno y también intervendrá en los debates, como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar.

Los asistentes abordarán los retos de la situación política internacional. Entre ellos, la búsqueda de la paz en Ucrania y en Gaza, con soluciones “basadas en el respeto del derecho internacional”, y el compromiso con la Unión Europea, un proyecto “de paz, democracia y convivencia”, y la crisis sobrevenida en Venezuela después de que EE UU lanzara el sábado una operación relámpago en Venezuela, capturando a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, y anunciara sus planes de controlar el país.

La posibilidad de que España pueda enviar tropas a Ucrania en un eventual proceso de paz, como ha planteado Sánchez tras asistir el 6 de enero a la reunión de París de la Coalición de Voluntarios, es otra de las cuestiones que se abordará en esta conferencia, además de las dos grandes citas internacionales de la política exterior española: la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista.