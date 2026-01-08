Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo

Los embajadores españoles analizan en Madrid la convulsa escena internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la reunión que abordará asuntos como la paz en Ucrania o la situación de Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión de la Coalición de voluntarios por Ucrania. En vídeo, intervención de Sánchez, este jueves.
EFE
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura este jueves la X Conferencia de Embajadores, donde se darán cita la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo para analizar el convulso panorama internacional, al que se ha sumado ahora la situación en Venezuela tras la operación de EE UU.

Bajo el lema España un actor global, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reúne este jueves y mañana, a los embajadores de España en el exterior, en un foro que clausurará el rey Felipe VI, y en el que el ministro defenderá un orden internacional basado en reglas y en el respeto de los principios democráticos frente a posiciones que apuestan “por la ley de la selva”.

La conferencia, que reúne todos los años a los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, se celebrará en la sede del Ministerio y cuenta con la participación de varios miembros del Gobierno y también intervendrá en los debates, como invitado, el ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar.

Los asistentes abordarán los retos de la situación política internacional. Entre ellos, la búsqueda de la paz en Ucrania y en Gaza, con soluciones “basadas en el respeto del derecho internacional”, y el compromiso con la Unión Europea, un proyecto “de paz, democracia y convivencia”, y la crisis sobrevenida en Venezuela después de que EE UU lanzara el sábado una operación relámpago en Venezuela, capturando a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, y anunciara sus planes de controlar el país.

La posibilidad de que España pueda enviar tropas a Ucrania en un eventual proceso de paz, como ha planteado Sánchez tras asistir el 6 de enero a la reunión de París de la Coalición de Voluntarios, es otra de las cuestiones que se abordará en esta conferencia, además de las dos grandes citas internacionales de la política exterior española: la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_