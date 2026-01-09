Trump anuncia ataques por tierra contra los carteles mientras asegura que “gobiernan México”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene intacta su obsesión contra el narcotráfico a pesar de haber descabezado, según él, a una de las mayores organizaciones de tráfico de droga del mundo con la detención de Nicolás Maduro en una operación militar relámpago en territorio venezolano.

El mandatario estadounidense ha asegurado durante una entrevista en la cadena conservadora FoxNews con el presentador Sean Hannity que: “Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”.

El líder republicano no ha ofrecido muchas explicaciones sobre esos ataques, ni dónde se producirán, ni su alcance. No ha quedado claro si se refería nuevas operaciones en territorio venezolano u otras intervenciones militares en suelo mexicano. “En cuanto a los carteles, estos controlan México”, ha agregado sin aclarar si eso supone que contempla ataques en suelo mexicano. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los carteles controlan el país y matan a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”, ha abundado.

El inquilino de la Casa Blanca suele recurrir a esa cifra para referirse a los fallecidos por sobredosis en Estados Unidos, aunque la mayoría de las muertes es por fentanilo u otros opioides, que se fabrican principalmente en México con componentes químicos importados de China.

Estados Unidos ha declarado la guerra contra el narcotráfico. El pasado verano lanzó la operación Lanza del Sur y ha trasladado un numeroso contingente militar junto a las costas de Venezuela con más de 14.000 soldados y una flota de barcos de guerra, el mayor despliegue en la región en décadas.

Desde septiembre ha bombardeado a cerca de una treintena de embarcaciones, supuestas narcolanchas, que surcaban aguas del Mar Caribe y del océano Pacífico transportando presuntamente alijos de droga. En esas operaciones, ejecutadas sin orden judicial ni mandato del Congreso, han sido asesinadas más de 110 personas.

El pasado sábado, el ejército estadounidense lanzó una operación militar relámpago en Caracas para atrapar al presidente derrocado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, que fueron trasladados a Nueva York para ponerlos en manos de la justicia por una acusación por narcoterrorismo.

Durante la entrevista, Trump ha desvelado que la próxima semana se reunirá con la líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, quien prevé visitar Washington. “Entiendo que ella vendrá la próxima semana y espero poder saludarla”, reveló. Cuando el presentador de FoxNews le comentó que ella se había mostrado dispuesta a compartir el premio Nobel de la Paz, que obtuvo el pasado noviembre, el inquilino del Despacho Oval dijo: “He oído que ella quiere hacerlo. Sería un gran honor. Yo hice ocho guerras”, añadió, dando a entender que tenía méritos acumulados para haber recibido el reconocimiento, que nunca ha ocultado que anhela fervientemente. De hecho, ha reconocido entre los suyos que le molestó que se lo concedieran a Machado y no a él.

El líder estadounidense, abstemio y declarado enemigo de las drogas tras perder a su hermano por los excesos del alcoholismo, ha agregado durante la entrevista: “Las drogas son horribles. Es devastador. Las familias suelen perder a un hijo o a un padre. Es decir, los padres también mueren por las drogas. Así que hemos hecho un gran trabajo. Lo estamos reduciendo. Las cifras se están volviendo demasiado altas si solo hay una persona, pero están disminuyendo, igual que la frontera”.

Trump no ha explicado tampoco a qué frontera se refiere, pero se supone que hace referencia a la que separa Estados Unidos de México. “La frontera fue un desastre total durante años. La primera vez lo hice muy rápido, y esta vez lo hice aún mejor, porque este era un desastre mayor. Esta era una frontera como ninguna otra. Probablemente en la historia del mundo, nunca ha habido una frontera como esa, donde cualquiera pudiera entrar a tu país sin más. Las fronteras están aparentemente muy cerradas. Ahora, no pueden entrar. Nadie viene, nadie lo intenta”, ha concluido.

Desde México, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha enfatizado en sus mensajes de estos días conceptos como “colaboración” y “comunicación”, al mismo tiempo que defendía una “responsabilidad compartida” al apuntar que “ellos deben evitar que lleguen armas a México”. Además de insistir, por vía de un comunicado de la Cancillería, en “el respeto al derecho internacional, así como a los principios y propósitos de la Carta de la ONU”.