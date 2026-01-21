La NASA mantiene en secreto quién es el astronauta que provocó la primera evacuación espacial de la historia por motivos médicos

Los tripulantes adelantaron su regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional por los problemas de salud de uno de ellos

Los cuatro astronautas de la misión Crew-11 que tuvieron que ser evacuados de la estación espacial por el problema médico que padecía uno de ellos han hablado este miércoles por primera vez de esta maniobra, de la que no había precedentes para la agencia espacial estadounidense.

Nada más comenzar, la comandante Zena Cardman ha aclarado que no van a identificar al miembro de la tripulación afectado ni comentar nada sobre su problema de salud. De esta forma, la conferencia de prensa ha intentado ser un cierre de sesión más, pero con un gran elefante en la habitación del que no se iba a hablar.

“Me encantaría volver a la estación espacial”, ha dicho Cardman a preguntas de los periodistas. “Sería genial si volvemos a estar en la cola para regresar”, ha añadido su colega de la NASA, Michael Fincke. Su compañero japonés, Kimiya Yui, que ha viajado al espacio ya en dos ocasiones, ha dicho que ya no volverá a volar, sino que se sumará al equipo de tierra que apoya las misiones. “Dejo hueco para los que vienen”, ha explicado.

Ha sido sorprendente la obediencia de todos los periodistas que han participado: ni uno ha preguntado por el asunto del que no había que hablar. Solo uno ha dicho: si la política de la NASA no impidiese revelar quién es afectado, ¿estaríais dispuestos a decir quién es? La tripulación se ha quedado sorprendida y no ha sabido qué responder, hasta que la moderadora ha repetido que no iban a dar información sobre ese tema.

En condiciones normales, debería tratarse de una conferencia protocolaria en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde se dan por finalizadas las misiones a la Estación Espacial Internacional (ISS), y que se suelen realizarse el mismo día que los astronautas regresan a la Tierra.

Este caso fue una excepción absoluta, pues el evento se realiza días después de que la tripulación aterrizase en el océano Pacífico el pasado miércoles, cuando se decidió que los cuatro astronautas fuesen trasladados a un hospital de San Diego, en California, donde el tripulante afectado por una dolencia “grave” sería tratado mientras el resto se hacían chequeos y descansaban. Hasta ahora, no se ha revelado quién es el afectado ni qué dolencia sufre.

Los cuatro astronautas de la Crew 11 son la comandante Zena Cardman, el piloto Michael Fincke, ambos de la NASA, así como los dos especialistas, el japonés Kimiya Yui (de la agencia JAXA) y el ruso Oleg Platonov (de Roscosmos).

La NASA no ha dado ninguna información sobre la identidad del astronauta afectado o su dolencia. Un día después de que la agencia de Estados Unidos anunciase la evacuación, la agencia espacial japonesa JAXA aseguró a la agencia Kyodo News que su astronauta, Kimiya Yui, de 55 años, no sufría ningún problema médico.

Hay otro detalle que podría haber dado la clave. El 7 de enero, un día antes de anunciar la evacuación de emergencia, la NASA ya informó de que suspendía la caminata espacial que había programada para el 8 de enero. En esa operación debían participar solo Cardman y Fincke, con lo que podría ser uno de ellos el afectado, aunque por ahora es pura especulación.

La tripulación pasó más de cinco meses en el espacio, incluidos 165 días a bordo del laboratorio en órbita, recorriendo casi 71 millones de millas y completando más de 2.670 órbitas alrededor de la Tierra. Mientras vivían y trabajaban a bordo de la estación, la tripulación realizó cientos de experimentos científicos y demostraciones tecnológicas.

Antes del término de su misión, previsto para marzo, la NASA decidió el regreso de todo el equipo tras anunciar que uno de ellos padecía un problema médico que no se podía resolver en el espacio. No era una “emergencia”, pero sí una “urgencia” debida a un problema “grave”, según explicó el astronauta privado y multimillonario Jared Isaacman, que ha sido confirmado como nuevo administrador de la NASA.

La evacuación de los cuatro tripulantes de la Crew-11 se inició el pasado miércoles a bordo de una cápsula Dragon de la empresa SpaceX, que tardó unas nueve horas en desacoplarse de la ISS y regresar a la Tierra cayendo a un punto del Pacífico cercano a la costa de California. Aproximadamente una hora después del amerizaje y la recuperación de la nave, los cuatro astronautas salieron por la escotilla a bordo de un barco, todos en aparente buen estado de salud.

La NASA decidió que los cuatro tripulantes fueran trasladados desde el barco de recogida a un hospital, donde pasarían la noche. Debido a la afección médica de uno de ellos y del cansancio que supone una misión de evacuación como esta, se suspendió el traslado a Houston, en Texas, donde se daría por concluida la misión hoy mismo en condiciones normales. Los cuatro astronautas pasarían la noche en el centro hospitalario y también saldrían todos a la vez del centro.

La agencia espacial es extremadamente celosa con la privacidad de sus astronautas, especialmente en casos de problemas médicos, como ha sucedido en casos anteriores en 2024 y en 2020, cuando un tripulante tuvo que ser atendido en el espacio por un trombo en el cuello. Por eso en parte se les traslada a los cuatro al hospital, para que no se pueda identificar al afectado.

Esta operación no pudo llegar en un momento más delicado, pues la NASA se dispone a lanzar en unos días la misión Artemis 2, que realizará el primer viaje tripulado a la Luna en medio siglo. Sin embargo, el nuevo jefe de la NASA aseguró que esta operación, de la que no hay precedentes, no afecta a los planes actuales para el despegue de la Artemis 2, que tiene prevista una primera ventana de lanzamiento a partir del 6 de febrero.

En estos momentos, la estación espacial ha quedado con una tripulación mínima de tres astronautas: el estadounidense Christopher Williams, y los rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev. Ante este escenario, la NASA está sopesando adelantar la misión de relevo, Crew-12, que estaba prevista para el 15 de febrero.

Una de las razones para que la evacuación no se realizase de inmediato —la NASA anunció la evacuación el día 8 de febrero, pero la vuelta no se hizo hasta el 15— fue para que pudieran cederle los trastos a Williams y que pudiese hacer cargo de parte de las tareas que quedan pendientes. La evacuación ha obligado a suspender dos caminatas espaciales, pero Montalbano ha asegurado que no se trata de problemas urgentes y que pueden ser pospuestos con seguridad.