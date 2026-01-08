La NASA traerá a los astronautas de Estación Espacial Internacional antes de lo previsto debido a un incidente médico

La NASA, traerá de regreso a la Tierra a los astronautas de la Crew-11 que cumplían una misión en la Estación Espacial Internacional (ISS, en sus siglas en inglés) antes de lo previsto debido a un incidente médico de uno de los tripulantes, según anunció este jueves el nuevo administrador de la agencia espacial estadounidense, el millonario Jared Isaacman. Se trata del primer incidente que gestiona este directivo, magnate tecnológico, piloto de acrobacias aéreas y astronauta comercial, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo restituyó en el cargo tras descartarlo previamente por su amistad con Elon Musk.

“Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación sufrió una afección médica y se encuentra estable”, ha manifestado Isaacman durante una conferencia de prensa. “Tras conversaciones con el director de salud y médico, el doctor JD Poke, y con los líderes de la agencia, he decidido que lo mejor para nuestros astronautas es que la tripulación 11 regrese antes de su partida prevista”, ha anunciado. En los próximos días, la nave espacial Dragon Endeavour partirá de la ISS para traer a los astronautas de regreso a la Tierra. El regreso de los astronautas de la Crew-11 estaba previsto para marzo de 2026.

Antes de que Isaacman confirmase el regreso anticipado de la tripulación de la Crew-11, la Nasa había anunciado previamente a través de una conferencia de prensa que posponía un paseo espacial en el exterior de la ISS debido a una incidencia médica, que surgió este miércoles.

La agencia ha evitado difundir el nombre del tripulante enfermo por motivos de confidencialidad. El doctor Paul ha reiterado que se encuentra en situación estable.

El comandante de la ISS, Michael Fincke, y la directora de vuelo, Zena Cardman, tenían previsto salir de la estación espacial y realizar una caminata espacial de seis horas y media, que se centraría en trabajos de mejora de la potencia, según ha informado la agencia.

El pasado 1 de agosto, la tripulación de la Crew-11 despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en una nave espacial SpaceX Dragon y un cohete Falcon 9 y tenía prevista una estancia de seis meses, que se cumpliría la primera semana de febrero.

“Nuestras tripulaciones están ampliamente capacitadas, para gestionar situaciones médicas inesperadas y otros eventos inusuales, incluyendo el entrenamiento a bordo, que realizamos regularmente para estas situaciones. Ayer fue un ejemplo clásico de ese entrenamiento en acción. Una vez que la situación en la estación se estabilizó, tras cuidadosas deliberaciones, tomamos la decisión de retornar a la tripulación 11, garantizando al mismo tiempo un impacto operativo mínimo en el trabajo en curso a bordo de la ISS”, ha manifestado Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Por su parte, el doctor James Polk, director médico y de salud de la NASA, ha explicado: “Contamos con un equipo médico muy completo a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no tenemos la cantidad completa de equipos que tendría en urgencias, por ejemplo, para realizar la evaluación de un paciente. En este incidente en particular, el equipo médico fue suficiente para que nos preocupara el astronauta y quisiéramos realizar la evaluación. Y la mejor manera de realizarla es en tierra, donde contamos con todo el equipo de pruebas médicas. Dado que el astronauta se encuentra completamente estable, esta no es una evacuación de emergencia. No desembarcamos ni bajamos al astronauta de inmediato, pero queda ese riesgo persistente y la pregunta persistente sobre cuál es ese diagnóstico”.