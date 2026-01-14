Regreso adelantado: la misión de la NASA con el astronauta enfermo inicia su vuelta a la Tierra

Los cuatro astronautas de la misión Crew-11 viajan ya hacia la Tierra con uno de los miembros enfermos tras completar el desacople de la nave de la Estación Espacial Internacional (ISS), donde estaban destinados para realizar investigaciones, demostraciones de tecnología y actividades de mantenimiento a bordo del laboratorio en órbita. El regreso de los tripulantes se produce antes de tiempo debido a la enfermedad que padece uno de los astronautas.

Poco después de las 5.20 de este miércoles, hora de la costa Este, la NASA y SpaceX han desacoplado la nave Dragon, la unidad que transporta a la misión Crew 11, del módulo Harmony que sirve de conexión interna con la ISS para iniciar las operaciones de regreso a la Tierra. Está previsto que el vuelo de regreso, una vez que se ha producido el desacople, dure menos de 12 horas.

“El cuarteto que ya está de regreso a casa pasó el martes empaquetando la carga, revisando los procedimientos de regreso a la Tierra y transfiriendo el hardware a bordo de la ISS“, ha escrito la NASA en la bitácora digital de la misión.

El módulo regresa con los astronautas de la NASA, Zena Cardman y Mike Fincke, junto con la astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), Kimiya Yui, y el cosmonauta de Roscosmos, Oleg Platonov, a bordo de la nave espacial tripulada Dragon de SpaceX. La NASA y SpaceX recuperará la nave Dragon y rescatará a la tripulación tras su amerizaje en el océano Pacífico para llevarlos de regreso a California antes de que los miembros de la tripulación regresen a sus agencias de origen.

“Cardman comandará la Dragon y Fincke la pilotará junto con los especialistas de misión Yui y Platonov”, ha explicado la NASA a través de un comunicado. La agencia espacial explica que las condiciones meteorológicas son idóneas para que la nave tripulada pueda amerizar con paracaídas frente a la costa de California sobre las 3.41 (horario ET) de este jueves (9.41 hora peninsular espalola).

El nuevo administrador de la NASA, el millonario Jared Isaacman, anunció la semana pasada el regreso anticipado de la expedición debido a la enfermedad de uno de los astronautas. “He decidido que lo mejor para nuestros astronautas es que la Crew 11 regrese antes de su partida prevista”, señaló el controvertido magnate tecnológico, amigo de Elon Musk y astronauta privado. El regreso de la tripulación de esta misión estaba previsto para marzo de 2026.

“Los equipos técnicos siguen de cerca un problema médico que afecta a un miembro de la tripulación que actualmente vive y trabaja a bordo del laboratorio orbital”, ha informado la agencia espacial, que ha evitado ofrecer más detalles de la situación del tripulante afectado debido a la confidencialidad, más allá de que se encuentra “estable”.

“Los miembros de la tripulación SpaceX-11 de la NASA se han ofrecido como voluntarios para participar en una serie de experimentos para abordar los desafíos de salud que los astronautas pueden enfrentar en misiones al espacio profundo durante la campaña Artemis de la NASA y futuras expediciones humanas a Marte”, escribió la agencia espacial cuando detalló la misión de la Crew-11, que despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA para completar su misión prevista para seis meses, que se cumpliría la primera semana de febrero. Luego se tomarían unas semanas para preparar el regreso, que han tenido que anticipar a toda prisa.

La operación de regreso de la Crew-11 representa la expedición 74 de la NASA. La comandante Zena Cardman comenzó el martes el procedimiento de regreso a la Tierra junto a sus compañeros. “Se entrenó para usar respiradores en caso de eventos improbables, como una fuga de amoníaco. A continuación, transfirió el equipo de emergencia estándar de la Dragon y lo guardó en la ISS. Fincke y Yui colaboraron para desinstalar el equipo científico de la estación y cargarlo en la Dragon”, precisa la agencia a través de su blog.

“Los cuatro miembros de la tripulación practicaron los procedimientos de desorbitación de la Dragon en una computadora y charlaron sobre su preparación para la misión con los controladores en tierra. Tres miembros de la tripulación permanecerán a bordo de la estación orbital tras la salida de la Crew-11″.

Se trata de la primera evacuación médica de la Estación Espacial Internacional en sus 25 años de historia. Desde la NASA han querido restar importancia a la enfermedad de uno de los tripulantes, el doctor James Polk, director médico y de salud de la NASA, explicó la semana pasada: “Contamos con un equipo médico muy completo a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no tenemos la cantidad completa de equipos que tendría en urgencias, por ejemplo, para realizar la evaluación de un paciente. En este incidente en particular, el equipo médico fue suficiente para que nos preocupara el astronauta y quisiéramos realizar la evaluación. Y la mejor manera de realizarla es en tierra, donde contamos con todo el equipo de pruebas médicas. Dado que el astronauta se encuentra completamente estable, esta no es una evacuación de emergencia. No desembarcamos ni bajamos al astronauta de inmediato, pero queda ese riesgo persistente y la pregunta persistente sobre cuál es ese diagnóstico”.

El pasado lunes los siete astronautas a bordo de la estación espacial internacional hicieron una transmisión para escenificar el cambio de mando. Los siete tripulantes aparecieron antes la cámara y ninguna tenía síntomas de estar enfermo.

“El momento de esta partida es inesperado, pero lo que no me sorprendió fue lo bien que se unió esta tripulación como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente”, dijo Cardman en declaraciones recogidas por la National Public Radio (NPR). Y agregó: “Esto incluye en gran medida a nuestros equipos en el terreno”.

“Estamos todos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos”, escribió Fincke en una publicación en redes sociales, y subrayó el regreso anticipado a Tierra fue “la decisión correcta, aunque sea un poco agridulce”.