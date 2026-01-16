El Congreso de EE UU tumba los brutales recortes de Trump en ciencia

Una manifestación en contra de los recortes en investigación en el estado de Minnesota, en abril de 2025.

Demócratas y republicanos aprueban en masa una ley que mantiene casi intactos los presupuestos de agencias claves como NASA, NSF y la Administración Atmosférica, que el presidente quería amputar

El Legislativo de Estados Unidos le ha dado una sonora bofetada al presidente Donald Trump al rechazar de plano los enormes recortes que planteaba en ciencia, investigación y desarrollo. Tras el rechazo del Senado y el Congreso, los presupuestos de las principales agencias estatales donde se hace la investigación más puntera del mundo, como la NASA, la Fundación Nacional de Ciencia o la Agencia Nacional Atmosférica, muy volcada en el estudio del clima, seguirán prácticamente igual que antes de la llegada al poder del magnate.

El Gobierno de Donald Trump había propuesto para este año los mayores recortes en investigación que habría visto Estados Unidos desde la II Guerra Mundial. El proyecto se unía a la guerra declarada de la nueva administración contra algunas de las mejores universidades del país, que aún sigue coleando en los tribunales.

La reacción de la comunidad científica fue tímida al principio, pero después surgieron iniciativas anónimas respaldadas por miles de investigadores exigiendo que el parlamento frenase los tremendos recortes de Trump que, en pocas palabras, amenazaban con destruir el sistema de investigación más exitoso del mundo que había convertido a Estados Unidos en el país más rico y poderoso. Los recortes afectaron a multitud de proyectos de investigación en todo el planeta hasta límites surrealistas, como que mujeres con riesgo de VIH en Suráfrica se tuvieran que retirar de la vagina los anillos anticonceptivos que financiaba la agencia de cooperación de Estados Unidos.

Las nuevas medidas podrían paliar el temido éxodo de científicos de Estados Unidos hacia Europa y otras regiones, un fenómeno que países como España y regiones como Cataluña querían regar con programas millonarios para nutrir sus laboratorios con científicos de primer nivel.

Este jueves, el Senado votó 82 a 15 a favor de aprobar miles de millones de dólares en financiación para las agencias federales de ciencia. Hace unos días, la iniciativa ya había sido aprobada por la cámara baja con un aplastante 397 a favor y 28 en contra.

“El Congreso ha votado para decir: la ciencia sí importa y vamos a invertir en ella”, ha dicho la senadora demócrata Maria Cantwell tras la aprobación de la ley en la cámara alta, informa Reuters.

La iniciativa, ampliamente apoyada por el partido republicano en el que milita Trump, ha sido promovida por la senadora republicana Susan Collins y la demócrata Patty Collins. La norma debe ahora ser ratificada por Trump para entrar en vigor, informa NBC.

La NASA se salva

La ley estabiliza la situación en la agencia espacial NASA, donde Trump promovía recortar a la mitad el presupuesto de ciencia y cancelar 55 misiones. El presidente promovía un recorte de 6.000 millones de dólares sobre un presupuesto de 24.900 millones, pero el Senado aprobó un recorte mucho menor, asignando 24.440 millones de dólares, según el resumen de la ley publicado por la senadora Collins.

La medida dedica 1.600 millones a astrofísica, y rescata proyectos como el telescopio espacial Nancy Grace Roman dedicado al estudio de la energía oscura y el observatorio de mundos habitables, enfocado en el descubrimiento de nuevos planetas más allá del sistema solar.

El proyecto de ley también refuerza la exploración espacial humana, ahora que Estados Unidos se disputa con China ser el primero en llevar astronautas a la superficie de la Luna. Este capítulo, que incluye el programa Artemis, recibe 117 millones más de lo presupuestado, lo que supone un espaldarazo para la próxima misión tripulada que orbitará la Luna, Artemis 2, que puede despegar el 6 de febrero, y el primer aterrizaje en el satélite en medio siglo, previsto para 2028 con la misión Artemis 3.

El proyecto de ley rechaza la propuesta del presidente Trump de eliminar los programas de Participación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) de la NASA y les asigna 143 millones de dólares, incluidos programas dedicados a fomentar la educación y la investigación en universidades minoritarias.

La Fundación Nacional de Ciencia —que realiza buena parte de la investigación científica de Estados Unidos en campos como las nuevas fuentes de energía y la computación cuántica y en su historia ha financiado el trabajo de más de 250 premios Nobel— recibe una financiación de 8.750 millones de dólares, lo que anula la propuesta del presidente Trump de recortarla en un 57%. El proyecto de ley destina 7.180 millones de dólares a las actividades de investigación y relacionadas de la NSF, un nivel equivalente al del ejercicio fiscal 2025. Los programas de educación y formación de la NSF, destinados a construir la fuerza laboral innovadora del futuro, reciben una financiación de 938 millones de dólares, rechazando la propuesta del presidente Trump de eliminar estos programas.

También respiraría con alivio la NOAA, principal agencia estatal de investigación meteorológica, que ha sido otra de las dianas de los ataques de Trump. El proyecto de ley asigna 6.171 millones de dólares a la NOAA, 1.670 millones por encima de la solicitud del presidente Trump y mantiene los presupuestos del año anterior. El proyecto destina 1.460 millones de dólares al Servicio Meteorológico Nacional para mejorar las capacidades de predicción del clima, incluyendo un incremento de 10 millones de dólares para reforzar el personal en las Oficinas de Pronóstico Meteorológico. Además, asigna 1.670 millones de dólares para mantener la generación actual de satélites meteorológicos y climáticos de la NOAA e invertir en satélites de próxima generación, lo que supone 135 millones por encima de la solicitud del presidente Trump.