El presidente del Foro Económico de Davos dimite por sus vínculos con Epstein

Borge Brende, exministro de Exteriores noruego, estaba siendo investigado por la institución desde que se supo que participó en varias cenas de negocios con el pederasta

El actual presidente del Foro Económico de Davos y exministro de Exteriores de Noruega, Borge Brende, ha anunciado este jueves su dimisión, tras varias semanas bajo escrutinio por sus vínculos con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein. “Después de considerarlo detenidamente, he decidido renunciar como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, ha señalado en un comunicado Brende, que ocupaba el cargo desde 2017.

“Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y electores, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, ha afirmado. Brende formó parte del Gobierno noruego como titular de Exteriores entre 2013 y 2017.

La última entrega de los papeles de Epstein desveló que el diplomático noruego había celebrado al menos tres cenas de negocios con el pederasta. Uno de los últimos intercambios de correos entre ambos se produjo en junio de 2019, semanas antes de que el millonario fuera detenido en Nueva York por explotación de menores. En esa ocasión, Brende planeaba visitar la mansión de Epstein en Manhattan, donde varias víctimas dicen que fueron abusadas. “La espero con ansias [esa visita]”, escribió el exministro.

Tras la publicación de cientos de miles de documentos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a finales de enero, el Foro Económico Mundial (FEM) —conocido como Foro de Davos por la localidad suiza en la que celebra su cumbre anual— anunció que iba a abrir una investigación independiente para esclarecer los vínculos entre Brende y Epstein.

[Información en desarrollo. Habrá ampliación].