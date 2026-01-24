El Foro de Davos lanza señales de alerta ante un horizonte económico repleto de riesgos

La economía global ha mostrado una considerable resiliencia en el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos pese al tremendo golpe asestado al sistema por la embestida arancelaria del mandatario estadounidense. Los resultados han mejorado las expectativas, el FMI acaba de revisar levemente al alza su pronóstico de crecimiento mundial y la tensión entre Estados Unidos y China se ha congelado tras la exitosa oposición de Pekín. La marcha atrás de Trump en las nuevas amenazas arancelarias a Europa por la tensión respecto a Groenlandia también cayó como una bienvenida confirmación del poder de los mercados para frenar los excesos trumpistas. Todo ello, sin embargo, no excluye que la élite económica y política reunida esta semana en el Foro Económico Mundial, celebrado en la ciudad suiza de Davos, observe con inquietud los riesgos que permanecen en el horizonte económico, sean los derivados de las tensiones geopolíticas, de desequilibrios en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) o relacionados con la desigualdad y la deuda.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, se encargó de enfriar los ánimos alertando este viernes de que, aun con la leve mejora del pronóstico que ha hecho el departamento que ella dirige (hasta el 3,3% para este año), el crecimiento del PIB mundial es insuficiente como para estar tranquilos ante la ingente deuda pública acumulada, que ya alcanza el 100% del PIB mundial y que pone en dificultad a muchos países, que registran niveles muy superiores a esa media.

Satya Nadella, presidente y consejero delegado de Microsoft, avisó por su parte el martes en Davos de que las ingentes inversiones en el desarrollo de la IA que están funcionando de contrapesos a ciertos lastres que frenan la economía corren el riesgo de convertirse en burbuja si no se consigue una amplia y eficaz aplicación de la tecnología que aumente la productividad de las empresas, más allá de los gigantes tecnológicos que desarrollan y venden los servicios.

El tradicional informe de perspectivas de los economistas jefes publicado por el Foro Económico Mundial hace pocos días reflejaba ese sentimiento de cautela en las perspectivas más cercanas. Un 53% de los economistas jefes consultados en el estudio esperan un debilitamiento de las condiciones económicas globales, un 28% anticipan una situación invariada, mientras un 19% prevén una economía más fuerte. El consenso apunta a una dinámica de riesgo que empeora, sea por la reevaluación del ritmo de inversiones en IA debido a la constatación de la lentitud de sus avances en el impulso a la productividad real o al estallido de nuevas crisis geopolíticas en un momento de alta inestabilidad.

La apreciación del oro como valor seguro en tiempos de inestabilidad es otro factor que refleja la circunspección de los inversores, pese a la resiliencia mostrada por la economía global el año pasado.

Por otra parte, si bien la estabilización del pulso entre Washington y Pekín y la perspectiva del acercamiento de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos -que puede funcionar como sordina a los instintos más arriesgados- inducen a cierto optimismo, la reconfiguración precipitada por el asalto librado contra el orden mundial que ha regido, con matices, desde la II Guerra Mundial es compleja y llena de dificultades. Así lo demuestra la tensión entre Europa y China respecto a la inundación del mercado europeo de productos chinos baratos gracias a grandes subsidios recibidos en China y que buscan una nueva salida en mercados europeos tras la subida de los aranceles de Estados Unidos.

Otro elemento de riesgo para la estabilidad fue el que señaló la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien en un panel celebrado el viernes en Davos alertó con claridad: “Debemos tener cuidado con la distribución de la riqueza y debemos prestar atención a la desigualdad, que se está volviendo cada vez más profunda y mayor. Si no le prestamos atención, nos dirigimos hacia serios problemas”, dijo Lagarde.

El factor más concreto de tensión concierne a la acción de Trump o de su Administración en contra de puntos neurálgicos del sector económico, sea privado o público, como muestra la reciente demanda del mandatario estadounidense contra JP Morgan, el mayor banco del país y su consejero delegado. Trump lo acusa de retirarle sus servicios por motivaciones políticas. También inquietan al mercado las iniciativas en contra del presidente de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, Jerome Powell. Esa ofensiva proyecta una larga sombra sobre la futura independencia de la institución. Varios líderes de bancos centrales publicaron hace días una carta de apoyo a Powell después de que se lanzara contra él una acción penal.

Desigualdad, impacto de la IA en los mercados laborales o deuda son solo algunos de los aspectos problemáticos de la economía que han sido abordados en la semana de conferencias mantenidas en el Foro Económico Mundial. Los riesgos geopolíticos han copado todos los focos.