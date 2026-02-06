Mette-Marit de Noruega se disculpa por su relación con Epstein

La Fiscalía del país nórdico abre una investigación al ex primer ministro Jagland por sus contactos con el pederasta

La princesa Mette-Marit de Noruega ha vuelto a pedir disculpas públicamente este viernes por los contactos que mantuvo con Jeffrey Epstein después de que este hubiera sido condenado por abusos sexuales en 2008. Unas horas antes, la Fiscalía noruega abrió una investigación al ex primer ministro laborista, exlíder del Comité Nobel de la Paz y expresidente del Consejo de Europa Thorbjorn Jagland por corrupción debido a sus vínculos con el pederasta estadounidense, que murió en una cárcel en 2019.

La semana pasada salieron a la luz más de tres millones de documentos relacionados con el caso Epstein, que desvelaron nuevos contactos del pederasta multimillonario con diversas personalidades, entre ellas Mette-Marit y el ex primer ministro Jagland.

“Deseo enviar una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos a los que he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser”, ha señalado la princesa en un comunicado enviado por la Casa Real noruega. Mette-Marit ha lamentado también “la situación” en la que ha puesto a la Casa Real, “en especial al rey y a la reina”.

La princesa heredera de Noruega mantuvo una amistad cercana durante varios años con Epstein, llegando a visitar al magnate en su residencia de lujo en Palm Beach, en Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para “buscar esposa”.

La Casa Real noruega ya se disculpó en 2019 por los vínculos entre Epstein y Mette-Marit, aludiendo a que no estaba al tanto de su pasado y a que las comunicaciones entre ambos se interrumpieron en 2013.

El comunicado de este viernes muestra comprensión por las reacciones provocadas en Noruega por la publicación de los últimos documentos, que revelan contactos entre Mette-Marit y Epstein en 2014. La princesa también pidió perdón a través de un comunicado el sábado pasado, al día siguiente de la publicación de los nuevos archivos sobre el caso.

La Casa Real noruega agrega que la princesa “quiere contar lo sucedido y explicarse con más detalle”, pero “no puede hacerlo ahora” porque “se encuentra en una situación muy difícil”. “Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse”, añade el comunicado.

El escándalo relacionado con Epstein ha coincidido en Noruega con el inicio, el pasado lunes, del juicio a Marius Borg Hoiby, hijo de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe Haakon, que está acusado de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violación a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria, y otros de agresiones, amenazas, drogas y daños.

Además de a la Casa Real, la revelación la semana pasada de los millones de nuevos documentos del caso Epstein ha salpicado a la clase política noruega. Después de que la Fiscalía anunciara este viernes una investigación al ex primer ministro Jagland (1996-1997), el ultraderechista Partido del Progreso, la primera fuerza opositora, ha reclamado la creación de una comisión independiente para investigar al Ministerio de Asuntos Exteriores por los contactos de varios diplomáticos noruegos con el pederasta estadounidense.

Según los papeles difundidos por las autoridades estadounidenses, Epstein y Jagland tuvieron contactos entre 2016 y 2018, discutieron una inversión inmobiliaria conjunta y el político noruego llegó a planear un viaje a la isla del millonario, que al final no se realizó.

Thorbjorn Jagland, en Moscú en 2012. Mikhail Metzel (AP)

Jagland, que ya reconoció en el pasado su relación con Epstein, aunque no tan extensa ni prolongada, admitió hace unos días su “mal juicio”, pero resaltó que los contactos no estaban relacionados con la vida privada del magnate.

La Fiscalía investigará si Jagland recibió “regalos, viajes y préstamos” por su posición y anunció que ha pedido al Ministerio de Exteriores noruego que levante la inmunidad que el ex primer ministro tiene por haber liderado el Consejo de Europa entre 2009 y 2019.

El Foro Económico Mundial abrió el jueves una investigación independiente sobre los contactos que su presidente y exministro de Exteriores noruego, Borge Brende, tuvo con Epstein. El exministro y diplomático noruego Terje Rod-Larsen y la esposa de este, la exembajadora Mona Juul, también aparecen mencionados en los documentos publicados el pasado viernes.