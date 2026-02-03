Mette-Marit, bajo la lupa: su prolongado contacto con el pederasta Epstein indigna a Noruega

El primer ministro critica la “falta de criterio” de la futura reina consorte tras revelarse que escribió al millonario después de que este fuera condenado por abuso sexual en 2008

El contacto mantenido por la princesa Mette-Marit de Noruega con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein después de que este hubiera sido condenado por abusos sexuales en 2008 no solo acapara titulares en la prensa nacional e internacional. Ha provocado también una reacción inédita en el país escandinavo: la crítica directa del primer ministro, Jonas Gahr Store, hacia la esposa del heredero al trono, Haakon, y futura reina consorte, por su “falta de criterio”. Las revelaciones coinciden con el inicio del juicio, previsto para este martes, de Marius Borg Hoiby, el hijo que Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio. Sobre el joven, de 29 años, pesan 38 cargos, cuatro de ellos por violación.

“La princesa ha dicho que ha demostrado falta de criterio, algo con lo que estoy de acuerdo”, ha declarado el primer ministro a la prensa noruega. Store ha arremetido también contra el ex primer ministro Thorbjorn Jagland —en el cargo entre 1996 y 1997— por haber planeado unas vacaciones en la isla privada de Epstein, algo que finalmente no se produjo. Hasta ahora, Jagland había dicho que su relación era “una actividad diplomática normal”, según los medios noruegos. Los documentos muestran que discutió una posible inversión conjunta y le pidió ayuda para comprar una vivienda.

“Creo que muchos ciudadanos están sorprendidos y decepcionados, y eso ilustra la gravedad de la crisis afrontada por la Casa Real”, explica por teléfono, Kjetil B. Alstadheim, comentarista político del rotativo Aftenposten. “Nunca había visto a un primer ministro criticar de esta manera a un miembro de la familia real. Es algo único”, asegura.

En la declaración oficial en la que la princesa lamentaba lo ocurrido, emitida este sábado, Mette-Marit aseguró que cometió “un error de juicio”, las mismas palabras utilizadas por el primer ministro Store. “Es difícil saber si ella mantendrá el apoyo de la ciudadanía a partir de ahora”, prosigue Alstadheim. “La gente se preguntará cómo podremos fiarnos después de algo así”, añade, para luego indicar que dependerá en parte del curso de los acontecimientos. Y, sobre todo, “si es que hay nuevas revelaciones o aparecen más escritos”.

Mette-Marit ya había pedido disculpas en 2019 por haber mantenido una relación con Epstein, pero no había explicado bien el alcance de la misma, “y es difícil saber si la pérdida de confianza ciudadana se centra en ella, o en la monarquía”, dice el comentarista político. Su papel como futura reina consorte es esencial “y debería aclarar mejor el tipo de contacto que mantenían”. “Nos hacemos preguntas que requieren una contestación”, añade.

Un retrato de la familia real de Noruega, con los reyes Harald y Sonia al frente, y el príncipe Harald, su esposa Mette-Marit y sus hijos, en una imagen de archivo.

Alstadheim afirma que la institución “cuenta con un amplio apoyo en Noruega, en gran parte por la labor de los reyes, Harald y Sonia [ambos de 88 años] que son muy populares”. Y le parece que la población siente pena por las tribulaciones actuales que afectan a los soberanos: el juicio de Marius, y las tensiones generadas por el matrimonio de la princesa Marta Luisa, hija de los reyes, con el autodenominado chamán Durek Verrett. Este ha asegurado que puede curar el cáncer, y que ha sido faraón en otra vida. ¿Alcanza el respeto por los reyes a su hijo Haakon, y a Mette-Marit? “El soberano es muy popular, y ese legado puede beneficiar a los príncipes herederos cuando lleguen al trono, siempre que Mette-Marit se explique bien”, indica el analista.

En la prensa noruega, el tono es duro sin ocultar el asombro. Así, en la revista Se og Hor, la experta en la realeza Caroline Vagle se sorprende de que “se ocultara esta nueva información de entrada, a pesar de que, como todos los demás, sabían que los documentos aflorarían”. En el rotativo Dagbladet, la comentarista Sigrid Hvidsten asegura que lo importante ahora “es que lo hayan contado todo”. En el mismo diario, el escritor Tor Bomann-Larsen dice que “hay que asimilar y ordenar las cosas; es precipitado saber si la princesa es apta para convertirse en reina de Noruega”. Mette-Marit padece una fibrosis pulmonar crónica y puede llegar a necesitar un trasplante, una enfermedad que puede limitar en gran medida sus actividades cuando se convierta en reina consorte.

Los documentos desclasificados el pasado viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que para cuando intercambiaba sus primeros mensajes con el empresario —entre 2011 y 2012— este ya se había declarado culpable en 2008 de solicitar prostitución y también de haberlo hecho a una menor. En virtud de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense cumplió la mayor parte de su condena en un programa de libertad condicional.

Toda esa información circulaba por internet cuando Mette-Marit le dijo: “Te busqué en Google. Estoy de acuerdo en que no pinta demasiado bien”. En 2013, pasó cuatro días en la casa de Epstein en Palm Beach (Florida). En otro correo electrónico, enviado desde su cuenta oficial, Mette-Marit le preguntó si era “inapropiado que una madre propusiera dos mujeres desnudas en una tabla de surf como fondo de pantalla a su hijo de 15 años [Marius]”. En la despedida, Alstadheim recuerda que la Constitución de un país es difícil de cambiar, “y las monarquías caen por una revolución o una guerra, ninguna de las cuales, afortunadamente ocurre en Noruega”.