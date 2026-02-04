Las claves del caso Epstein: ¿por qué molesta tanto a Trump? ¿Quién era el multimillonario?

El pederasta, que murió en la cárcel en 2019, tejió junto a su exnovia Ghislaine Maxwell una red de explotación sexual de niñas y jóvenes de las que abusó durante años y que ahora salpica a políticos y hombres poderosos de todo el mundo

La semana pasada se publicaron más de tres millones de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, que desvelaron nuevos contactos del pederasta multimillonario con diversas personalidades, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o la princesa Mette-Marit de Noruega. Epstein tejió, con la ayuda de su exnovia Ghislaine Maxwell, una red de explotación sexual de niñas y jóvenes, de las que abusó durante años.

Este caso lleva coleando muchos años, especialmente desde que el pederasta murió en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio en lo que el forense dictaminó como un suicidio. Trump se muestra muy molesto cada vez que se habla de ello, ya que mantuvo una relación de amistad con él durante 15 años. En noviembre, el mandatario republicano firmó, obligado por la Cámara de Representantes y el Senado, una ley para desclasificar todos los papeles de este caso, que han revelado que las conexiones de Epstein con algunas personalidades como el expríncipe de Inglaterra Andrés o el empresario y filántropo Bill Gates eran más estrechas de lo conocido hasta la fecha. Estas son algunas claves para comprender este caso.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. En esta ciudad comenzó su carrera profesional como profesor de matemáticas y física en el elitista Dalton School. En 1976 decidió dedicarse, por recomendación del padre de un alumno, a la banca de inversión. En el banco Bear Stearn comenzó a tejer su red de influencias entre la clase más adinerada de Estados Unidos. Epstein fue colocado en la división de productos especiales, “donde aconsejó a los clientes más ricos sobre las implicaciones fiscales de sus inversiones”, según aseguró Jimm Cayne, director general de esta entidad entre 1993 y 2008, a la revista New York Magazine en 2002. Seis años después, decidió fundar su propia firma J. Epstein & Co, en la que solo aceptaba a clientes con activos que superasen los 1.000 millones de dólares.

Gracias a su trabajo en la banca de inversión, pudo llevar una vida de lujo. Tenía una mansión en Palm Beach, Florida, valorada en 13 millones de dólares, un rancho en Nuevo México, una isla en las Vírgenes y un avión privado. Su afán de ocultarse a la opinión pública se resquebrajó en 2005, cuando un padre le denunció por haber abusado sexualmente de su hija, de 14 años, en su mansión en Palm Beach. En 2008, y tras lograr un acuerdo entre las partes, acepto 13 meses de cárcel y ser inscrito en el registro federal de delincuentes sexuales.

Tras cumplir esta pena de prisión, el multimillonario mantuvo sus activos hasta que el 6 de julio de 2019 fue detenido de nuevo por tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York y se enfrentaba a 45 años de cárcel. El 10 agosto de ese año, el magnate fue hallado ahorcado en su celda.

¿A qué se refiere el caso Epstein?

Los medios de comunicación citan el caso de Jeffrey Epstein para referirse a la red de explotación sexual de jóvenes y niñas que construyó el multimillonario en connivencia con su exnovia y amiga, Ghislaine Maxwell. Maxwell, que cumple una condena de 20 años de cárcel por cinco delitos de tráfico sexual, era la encargada de reclutar a las jóvenes y niñas para el magnate.

Una imagen de Ghislaine Maxwell sin datar publicada por el Departamento de Justicia de EE UU el 20 de diciembre de 2025 AP

La conseguidora acudía a las chicas que vivían en entornos más desfavorables y las convencía para, en principio, darle un masaje al magnate a cambio de dinero. Con el paso del tiempo, esos masajes se convertían en abusos sexuales. El número de víctimas todavía no es conocido, pero la investigación periodística de Julie K. Brown identificó a 80.

¿Por qué molesta tanto a Trump?

El presidente de Estados Unidos ya reconoció que era amigo del multimillonario y “viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente”, reconoció el fiscal del distrito sur de Nueva York en enero de 2020. Tras conocerse la detención del magnate, Trump intentó ha intentado constantemente desvincularse de su sombra. “No soy fan”, dijo.

Este caso genera un gran descontento en el movimiento MAGA (Make America Great Again), la base de votantes que permitió a Trump ganar las elecciones presidenciales en 2016 y 2024. La negativa de la Casa Blanca en numerosas ocasiones de hacer públicos todos los papeles generó un gran rechazo entre sus simpatizantes. Una de sus voces más influyentes, la congresista Marjorie Taylor Greene, fue una de las primeras que exigió la publicación total de estos papeles. Este asunto ha generado un cisma en las filas republicanas cuando varios congresistas exigieron la publicación total de estos documentos, en manos del Departamento de Justicia.

Trump calificó en 2002 a Epstein como “amigo”. “Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico .[...] Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes" dijo a la revista New York hace un cuarto de siglo.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), en 1997. Davidoff Studios Photography (Getty Images)

¿Por qué se conocen nuevos documentos ahora?

La presión ejercida por el movimiento MAGA finalmente surtió efecto. Trump firmó en noviembre la ley para que el Departamento de Justicia difundiera todos los papeles del caso Epstein, tras superar las votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, y sin testigo alguno.

Desde entonces, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha ido publicando grandes lotes de documentos, el último la semana pasada, que incluía más de tres millones. Bondi señaló a principios de enero que solo se ha desclasificado el 1% de los papeles relacionados con el caso.

¿Qué han desvelado?

Entre estos nuevos documentos, se han encontrado registros que demuestran el contacto que mantuvo la princesa Mette-Marit de Noruega con el pederasta estadounidense después de que hubiera sido condenado por abusos sexuales en 2008. Esta correspondencia provocó que el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Store, criticara la “falta de criterio” de la futura reina consorte noruega. Más graves han sido las consecuencias que ha sufrido Peter Mandelson, exministro y exembajador británico en Estados Unidos. Mandelson fue obligado a renunciar a su escaño en la Cámara de los Lores y la Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación este martes por su relación con Epstein.

El nombre de Trump vuelve a aparecer, más de 4.500 veces, aunque la más llamativa es un correo electrónico que contiene una lista de acusaciones de agresión sexual a menores recibidas por el FBI y no verificadas. Esta desclasificación masiva también ha generado críticas, ya que ha dejado al descubierto datos personales de supervivientes de la red de tráfico sexual del millonario.

¿Qué otras personalidades se han relacionado con Epstein?

La desclasificación de documentos del caso Epstein ha revelado que numerosas personalidades públicas se han relacionado con el magnate. Una de las que ha tenido una relación más estrecha fue el expríncipe Andrés de Inglaterra. Virginia Giuffre, víctima que acabó suicidándose, relató en sus memorias cómo abusó sexualmente de ella. Tras conocerse la noticia, el rey de Inglaterra, Carlos III, retiró los títulos, honores y distinciones de su hermano.

La lista de celebridades es larga, pero también destacan el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el actor Kevin Spacey, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, el empresario Bill Gates y el físico Stephen Hawking. La presencia en estos nombres en los documentos conocidos no implican la comisión de ningún delito.