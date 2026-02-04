Turning Point USA anuncia un concierto alternativo con Kid Rock como respuesta al espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl

La organización Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk y actualmente liderada por su esposa Erika Kirk, ha anunciado un concierto alternativo al medio tiempo de la Super Bowl LX. El espectáculo lleva por nombre The All American Halftime Show y se ha promocionado como una opción sin una agenda política para celebrar “la fe, la familia y la libertad”. El evento se realizará el domingo 8 de febrero y se transmitirá en redes sociales alrededor de las 8.00 pm (tiempo del este), al mismo tiempo que el show de Bad Bunny.

Entre los artistas invitados al concierto de Turning Point USA figuran Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett. Aunque el comunicado del grupo conservador evita criticar abiertamente la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, Rock sí marcó una postura al presentar el evento como una respuesta directa al espectáculo del medio tiempo de la NFL. “Afrontamos este show como David y Goliat. Competir con la maquinaria del futbol profesional y una superestrella del pop mundial es casi imposible, ¿o no? ¿Ha dicho que va a hacer una fiesta con baile, usando vestido y cantando en español? Genial, nosotros pensamos tocar canciones para la gente que ama a Estados Unidos”, dijo el cantante.

Cabe destacar que Bad Bunny —que es un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño— no ha confirmado los detalles de su presentación, por lo que la mención de Rock sobre el uso de un vestido responde a un rumor difundido en redes sociales y no a información oficial sobre el espectáculo, aunque el reguetonero sí suele experimentar con su vestimenta y en un par de ocasiones los ha incorporado a su guardarropa. En su presentación en los Premios Grammy, donde recibió el galardón por Álbum del Año, usó un traje con una espalda que simulaba los lazos de un corset, por ejemplo.

Desde hace tiempo, Kid Rock se ha convertido en uno de los artistas más visibles del movimiento Make America Great Again. Si bien lleva años siendo una figura polémica, ya que en la primera década de los 2000 usó la bandera confederada como fondo del escenario, recientemente ha causado controversia por acciones que han consolidado su cercanía con el trumpismo. Entre ellas, el uso recurrente de la imagen de Donald Trump en algunas de sus presentaciones y sus declaraciones en las que presume haber jugado golf con el presidente estadounidense.

Además, el músico acompañó a Trump durante la firma de una orden ejecutiva dirigida a frenar la reventa de boletos a precios elevados. “¿Crees que me gusta Trump porque es un tipo agradable? No estoy eligiendo al diácono de una iglesia. A él le gusta ganar. Le gusta hacer trampas en sus partidos de golf. Quiero a ese tipo en mi equipo”, dijo en entrevista con Rolling Stone.