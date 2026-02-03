La NFL asegura que el ICE no estará en la Super Bowl del domingo

La liga de fútbol americano sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional apoyará en la seguridad de la final, pero que no se harán redadas

No habrá redadas en la Super Bowl. La NFL ha asegurado este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no llevará a cabo operativos de control migratorio durante el partido del domingo en el estadio de Santa Clara, California, donde los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seattle Seahawks se disputarán la final de la liga de fútbol americano. El Gobierno de Donald Trump había advertido que agentes de la policía migratoria estarían realizando arrestos durante el mayor evento deportivo de Estados Unidos, en el que la superestrella Bad Bunny estará encargado del codiciado show de medio tiempo.

“No hay previstas operaciones del ICE ni de control migratorio en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella”, declaró Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, en una rueda de prensa celebrada en San Francisco. “Nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de 20 años colaborando con nosotros y está compuesto por más de 20 departamentos diferentes, enviará a varias agencias distintas. Entre ellas no se encuentra el ICE. No hay agentes del ICE desplegados con nosotros en la Super Bowl”, aclaró.

Las declaraciones de Lanier se producen un día después de que varios medios nacionales reportaran que el Comité Anfitrión del Área de la Bahía ya había comunicado a las autoridades locales de San José, Santa Clara y San Francisco que los agentes del ICE no estarían presentes en la final. En un memorando, el comité afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional había “confirmado” a la NFL que no habría operaciones de control migratorio.

De acuerdo con el comité y Lanier, la presencia de seguridad federal durante la Super Bowl será similar a la de otros eventos deportivos importantes, como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y anteriores Super Bowls. Habrá agentes del Departamento de Seguridad —pero no del ICE— que, junto a las autoridades locales, se encargarán de la seguridad del evento.

Las afirmaciones de la NFL, sin embargo, no han apaciguado las preocupaciones provocadas por los funcionarios de la Administración Trump, incluida la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró en octubre pasado que agentes del ICE estarían “por todas partes” durante la Super Bowl. La funcionaria se hacía eco de lo que su asesor Corey Lewandowski había dicho unos días antes: “No hay ningún lugar donde se pueda dar refugio a las personas que se encuentran en el país de forma ilegal, ni en la Super Bowl ni en ningún otro sitio”.

Cuando se le preguntó este martes si las autoridades de inmigración podrían presentarse sin previo aviso en el partido, Lanier respondió que la liga confía en su colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional.

Las inquietudes sobre la posibilidad de que se lleven a cabo redadas en la final se han ido identificando a medida que se acerca el domingo. Las protestas contra la política migratoria de Trump se han multiplicado en las últimas semanas, después de que agentes federales desplegados en Minneapolis mataran a dos ciudadanos estadounidenses en dos tiroteos distintos en menos de un mes.

Este pasado domingo, Bad Bunny criticó la cruzada antiinmigrante del presidente durante la gala de los Grammy, donde se llevó, entre otros, el premio a mejor álbum del año, siendo su disco el primero en español en lograr este reconocimiento. En su primer discurso de la noche, dijo: “Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”. “Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor”, añadió la estrella puertorriqueña.

Luego, en su segundo discurso al recoger el premio más importante de la noche, se refirió directamente a la comunidad migrante: “Quiero dedicar este premio a todas las personas que han tenido que dejar su país. Para todas las personas que han perdido a un ser querido y han tenido que seguir adelante”.

Trump, por su parte, ha dicho que no acudirá a la Super Bowl de este año porque California le queda muy lejos de Washington, a pesar de que asistió a la final de 2025 en Nueva Orleans. El presidente además ha criticado múltiples veces que Bad Bunny haya sido seleccionado para actuar en el intermedio, show que por primera vez en su historia se espera que sea casi todo en español. El republicano ha tildado la selección de “pésima” y ha asegurado que no conoce al artista más escuchado del mundo.