Borregales, González o Arroyo: los latinos que harán historia en el campo de la Super Bowl además de Bad Bunny

La Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será un escaparate único para la presencia latina en el mayor evento deportivo de Estados Unidos. Mientras Bad Bunny acapara titulares por encabezar el espectáculo del entretiempo —en un contexto político marcado por una ofensiva antimigrante sin precedentes—, dentro del campo de juego cinco jugadores de origen latino tendrán la oportunidad de escribir su propia página de historia en la NFL.

Entre ellos destaca un nombre por encima del resto: Andrés “Andy” Borregales. El pateador de los New England Patriots se convertirá en el primer jugador nacido en Venezuela en disputar una Super Bowl, un hito que trasciende lo deportivo y conecta con una región históricamente ausente del fútbol americano profesional. Además, resuena políticamente si se tiene en cuenta que lo hará apenas un mes después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa en un operativo militar en Caracas.

Borregales, de 23 años, nació en la capital venezolana el 2 de enero y emigró a Estados Unidos con su familia cuando apenas tenía dos años. Creció en Florida, se formó en el fútbol juvenil y universitario, y brilló con los Miami Hurricanes, donde se convirtió en el máximo anotador histórico del equipo con 405 puntos. En el Draft de la NFL de 2025 fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda, con el pick 182, siendo el primer pateador elegido ese año.

Su impacto fue inmediato. En su temporada de novato convirtió 27 de 32 goles de campo (84,4%) y acertó 53 de 55 puntos extra, sumando 134 puntos y ganándose un lugar en el PFWA All-Rookie Team. También fue nombrado Jugador de Equipos Especiales de la AFC en una semana clave del calendario. Pero su momento más simbólico llegó en la final de la Conferencia Americana, cuando anotó el gol de campo decisivo de 23 yardas en la victoria 10-7 ante los Denver Broncos, en un partido jugado bajo intensa nieve.

Christian González en Nueva Jersey, en diciembre de 2025. Evan Bernstein (Getty Images)

“Este equipo tiene mucho carácter y me siento muy orgulloso. Pero todavía no hemos logrado la meta principal. Vamos por esa corona”, dijo Borregales tras sellar el pase a la Super Bowl.

Aunque es el primero en llegar como jugador activo nacido en Venezuela, Borregales se suma a una curiosa tradición: todos los venezolanos que han pisado un campo de la NFL han sido pateadores. Antes de él estuvieron Alan Pringle (Detroit Lions, 1975) y Pat Ragusa (New York Jets, 1987). Su propio hermano mayor, José Borregales, formó parte del plantel campeón de los Tampa Bay Buccaneers en la Super Bowl LV, aunque sin debutar oficialmente.

Junto a él, los Patriots cuentan con otros dos jugadores de ascendencia latina. Christian González, esquinero de padre colombiano, fue una de las piezas defensivas clave del equipo. Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2023, se ha consolidado como uno de los mejores cornerbacks de la liga. En la final de la AFC, una intercepción suya selló el triunfo ante Denver. González será apenas el segundo jugador con raíces colombianas en disputar una Super Bowl, tras Fernando Velasco en 2016 con los Carolina Panthers.

Elijah Arroyo durante un partido en Arizona. Brooke Sutton (Getty Images)

El tercer latino en Nueva Inglaterra es Jaylinn Hawkins, safety de ascendencia panameña. Con experiencia previa en Falcons y Chargers, Hawkins firmó en 2025 la mejor temporada de su carrera: cuatro intercepciones, más de 70 tacleadas y un rol clave en la secundaria. Se suma así a una lista corta de jugadores con raíces panameñas en el gran escenario, como Fred Warner.

En el lado de los Seattle Seahawks también habrá representación latina. Julian Love, safety de ascendencia mexicana y cubana, aporta veteranía y liderazgo tras acumular más de 500 tacleadas en su carrera. Y en la ofensiva aparece Elijah Arroyo, tight end de herencia mexicana, seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025. Aunque su rol será limitado, su presencia simboliza una apuesta a futuro.

Entre el espectáculo musical y las historias que se cruzarán sobre el campo, la Super Bowl LX promete ser la final más latina de la historia del fútbol americano. Y, mientras el país teme y protesta contra la cruzada antimigrantes de la Administración Trump, para millones de aficionados latinos, el partido será también una afirmación de visibilidad, pertenencia y representación en uno de los escenarios más icónicos de la cultura estadounidense.