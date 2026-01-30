¿El ICE estará presente en el Super Bowl?

Mensajes contradictorios del Gobierno federal, advertencias locales en California y una comunidad en alerta marcan la antesala al mayor evento deportivo doméstico del año en Estados Unidos

A pocos días de que se lleve a cabo el Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara en California, la atención no está puesta solo en el partido ni en el espectáculo de medio tiempo. En el centro del debate también se encuentra la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento y en las actividades que lo rodean, una posibilidad que ha generado temor en las comunidades inmigrantes y tensión entre autoridades federales y locales en California.

Durante meses, funcionarios del Gobierno de Donald Trump aseguraron que el ICE no pausaría sus operaciones por la celebración del Super Bowl. En los últimos días, sin embargo, el mensaje desde Washington ha sido menos claro. Fuentes no identificadas citadas por TMZ Sports han asegurado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría decidido no realizar operativos de inmigración dentro del estadio ni en eventos oficiales organizados por la NFL durante la semana del Super Bowl. Según esas versiones, no habría arrestos migratorios en el interior del Levi’s Stadium el día del partido.

Sin embargo, el propio DHS no ha confirmado o desmentido esa información. En declaraciones públicas, su portavoz, Tricia McLaughlin, se limitó a señalar que el organismo trabaja con agencias federales y locales para garantizar la seguridad en “grandes eventos” y que no divulgará detalles operativos ni sobre personal desplegado. “Aquellos que estén aquí legalmente y no estén violando otras leyes no tienen nada que temer”, afirmó.

Autoridades estatales y municipales han reaccionado con una mezcla de preparación preventiva y desafío político. El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general del Estado, Rob Bonta, instaron a las fuerzas del orden locales a investigar cualquier posible conducta ilegal de agentes federales que actúen en su jurisdicción. De igual forma, alcaldes y concejales del sur de la Bahía han reiterado que sus policías no colaborarán con operaciones de inmigración.

Agentes federales en las inmediaciones del estadio de los Dodgers, en junio. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

El sheriff del condado de Santa Clara, Bob Jonsen aseguró que su departamento no apoyará al ICE en tareas del control migratorio durante el Super Bowl y advirtió que cualquier agente federal que viole la ley en el condado será tratado como un ciudadano regular. “No existe inmunidad absoluta ni licencia para matar”, dijo en una conferencia de prensa, refiriéndose directamente a los hechos ocurridos en Minneapolis.

En San José, el alcalde Matt Mahan afirmó que la ciudad no ha recibido confirmación de un operativo migratorio específico, pero reconoció la inquietud de la población. “Nuestra policía está aquí para proteger a la gente, no para hacer cumplir leyes migratorias federales”, escribió. El mensaje se ha repetido en Santa Clara y otras ciudades cercanas, donde se han reforzado protocolos de comunicación y respuesta ante incidentes.

Por su parte, organizaciones comunitarias han anunciado que aumentarán su capacidad durante el fin de semana del Super Bowl para documentar posibles operativos del ICE y asistir a personas detenidas. Para estas redes, la incertidumbre es parte central del problema: existe miedo incluso si no ocurre ningún operativo.

El nerviosismo contrasta con la versión oficial de la NFL, que ha subrayado que el Super Bowl es catalogado como un evento de máxima seguridad nacional (SEAR 1) y que, como en ediciones anteriores, contará con la presencia de múltiples agencias federales enfocadas en tareas de protección, antiterrorismo y control de amenazas, no en inmigración. En 2016, cuando el Super Bowl también se celebró en Santa Clara, agentes federales participaron en operativos contra la venta de mercancía falsificada y en labores generales de seguridad.

Pero el contexto actual es distinto. Las recientes muertes en Minneapolis han erosionado la confianza pública en el ICE, y encuestas nacionales muestran que una mayoría de estadounidenses considera que la agencia actúa con excesiva agresividad. En California, ese rechazo se ha traducido en políticas locales que buscan limitar el margen de acción federal, aunque sin poder impedirlo por completo.

A esta tensión se suma un componente político y cultural. El presidente Trump criticó abiertamente el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, al que calificó como una “terrible elección”. Sus declaraciones avivaron aún más la percepción de que el evento se ha convertido en un escenario simbólico de la confrontación entre el Gobierno federal y sectores amplios de la sociedad.