Newsom exhorta a los europeos a “tener huevos” frente a Trump

El gobernador de California, uno de los demócratas que suenan como candidatos en 2028, reclama resistencia en un corrillo en Davos: “Es tiempo de estar con la espalda recta, no puedo soportar esta complicidad”

El centro de congresos de Davos durante el Foro Económico Mundial es un lugar con una extraordinaria concentración de figuras de primer plano de la política, de la economía o del pensamiento. Basta tan solo moverse por sus pasillos para toparse con líderes de varias categorías. Entre ellos, sin duda ha destacado este martes Gavin Newsom, gobernador de California y uno de los políticos demócratas que suenan como candidato para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2028. En el corrillo que se montó a su alrededor en la sala adyacente al auditorio animó a los europeos a “tener espina dorsal y huevos” frente a Trump.

Newsom, tal vez el más aguerrido y lenguaraz opositor interno a Trump, pronunció una ácida crítica de los apaciguadores. “Es tiempo de estar con la espalda recta, no puedo soportar esta complicidad. Espero que la gente se dé cuenta de lo patético, de lo embarazoso que se les ve en el escenario global”, arengó.

Ante la pregunta de qué deberían hacer los europeos, el demócrata californiano respondió: “Los europeos tienen que decidir por sí mismos lo que tienen que hacer, pero lo que no pueden es seguir con lo que han hecho, tomar a la gente por tonta. Lo que hacen no es diplomacia. Trump es un T-Rex, o te acoplas con él o te devora. La una o la otra. Hay estar con la espalda recta, firmes, unidos”.

“Es inmoral, es la ley de la jungla. Esto va en serio. No está loco. No tiene límites. ¿Por qué la gente no dice públicamente lo que dice en privado de él? ¿Por qué no hacen lo que saben que es correcto? Todos hablan detrás de él. ¡Despertad! ¡Parad esta tontería de diplomacia, hay que tener un poco de espina dorsal, huevos!”.

Newsom representa la vertiente más agresiva de una oposición estadounidense que busca nuevas estrategias para frenar al trumpismo. Si la Administración estadounidense está representada por varios dirigentes en Davos, no faltan figuras demócratas de peso, como el senador Chris Coons, que trata de mantener los lazos con socios estadounidenses que se sienten traicionados por la Casa Blanca.