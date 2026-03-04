La crisis en Oriente Próximo suma ya 165 vuelos cancelados entre España y cinco países de la región

La crisis en Oriente Próximo ha provocado, en apenas cinco días, miles de cancelaciones aéreas en todo el mundo. Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, y este respondió con bombardeos en países vecinos, el sector vive su mayor crisis desde la pandemia. Las aerolíneas en Europa han optado en buena medida por mantener la suspensión de las rutas mientras aguardan nuevas directrices de las autoridades aeronáuticas, en particular de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA). En España se han cancelado en este periodo 165 vuelos, más del 80% de los previstos. Si se toman todas las conexiones mundiales con origen o destino en la región, el porcentaje es menor: se han visto afectados 12.903 de los 32.003 vuelos previstos, el 40,3% del total, según datos de la consultora Cirium.

En España, el cierre del espacio aéreo catarí y las restricciones en otros corredores estratégicos han obligado a cancelar decenas de operaciones, aunque el impacto es limitado en el conjunto de la red. Según datos facilitados por Aena, en sus aeropuertos se programan de media más de 5.500 vuelos diarios, de los que alrededor de 35 corresponden a conexiones con Oriente Próximo. En total, en estos cinco días de conflicto se han cancelado 165 vuelos de los 203 programados en los aeropuertos de la red Aena con destino a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Israel, Jordania o Qatar.

En detalle, Barcelona ha suspendido este miércoles las 19 operaciones que tenía previstas y en Madrid solo se ha conseguido operar un vuelo de los 18 programados. La dinámica ha sido similar a la de los días previos. Según el recuento de Aena, el sábado, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró 21 operaciones programadas con la región y solo 10 llegaron a operar; en Barcelona-El Prat hubo 22 vuelos previstos y solo ocho efectuados; y en Ibiza, de los dos programados solo uno se ejecutó.

El domingo la situación empeoró: Madrid operó cuatro de las 18 salidas previstas; Barcelona, tres de 27; e Ibiza no operó ninguna de las dos programadas. El lunes, Barcelona no logró sacar adelante ninguno de los 20 vuelos previstos hacia la zona, mientras que Madrid operó tres de 13, y Málaga ninguno de los dos programados. El martes se efectuaron seis de los 18 viajes previstos en el aeropuerto Adolfo Suárez y dos de los 21 que tenía El Prat.

Aena subraya que cualquier información relativa a pasajeros afectados o a la programación futura corresponde a las aerolíneas. En ese marco de cautela, Iberia Express mantiene cancelada su conexión a Tel Aviv hasta el 10 de marzo. La compañía señala que está a la espera de las recomendaciones de EASA, que en los últimos días ha instado a extremar la precaución y evitar determinados espacios aéreos de la región. Por el momento, la compañía no tiene estimación del número de pasajeros afectados, pero está ofreciendo reembolsos, cambios de fecha y alternativas de viaje.

También Iberia ha suspendido su conexión diaria entre Madrid y Doha al menos hasta este viernes, pendiente de la evolución del conflicto. La aerolínea no concreta el número de viajeros afectados, aunque asegura que no hay otras rutas comprometidas. La compañía recuerda además que su principal mercado es América Latina, lo que amortigua el impacto potencial en su red en caso de que el conflicto se prolongue y se mantenga el cierre del espacio aéreo en el medio plazo.

Air Europa, por su parte, mantiene cancelados los vuelos hasta el 9 de marzo, lo que supone un total de ocho vuelos afectados en la ruta Madrid–Tel Aviv–Madrid. Al igual que Iberia, la compañía niega disponer del número de pasajeros afectados por el momento.

En cualquier caso, el grueso de la disrupción se concentra en las aerolíneas con base en el Golfo. Qatar Airways mantiene suspendidas temporalmente sus operaciones debido al cierre del espacio aéreo catarí y ha anunciado que solo reanudará los vuelos cuando la Autoridad de Aviación Civil declare su reapertura segura. La compañía prevé emitir una nueva actualización el 6 de marzo.

En Emiratos Árabes Unidos, Etihad Airways ha suspendido todos sus vuelos comerciales con origen o destino en Abu Dabi hasta este jueves, salvo posibles operaciones de reposicionamiento o repatriación sujetas a autorización. Por su parte, Emirates ha cancelado sus vuelos hacia y desde Dubái hasta las 23.59 horas del 7 de marzo, aunque mantiene un programa limitado y ofrece cambios o reembolsos a los pasajeros afectados.

A la espera de que el tráfico aéreo se restablezca, el Gobierno español ha enviado este miércoles un avión Airbus 330 del Ejército del Aire y del Espacio hacia Omán para repatriar a ciudadanos españoles atrapados en la zona. Aunque no se conoce cuántos ciudadanos serán repatriados en este vuelo, el avión militar de transporte tiene capacidad para unos 250 pasajeros.

La evolución de la crisis y las decisiones de los reguladores marcarán el ritmo de la recuperación. En conflictos anteriores, la industria aérea ha optado por prolongar las restricciones incluso después de reabrirse formalmente los espacios aéreos, hasta contar con garantías plenas de seguridad. Por ahora, el sector asume que la normalización dependerá menos de la demanda que de la estabilidad geopolítica y de las recomendaciones de los organismos europeos.