Defensa envía hoy un Airbus 330 al Golfo para repatriar a cientos de españoles

El Gobierno enviará hoy un avión de transporte militar al golfo Pérsico para repatriar a varios cientos de ciudadanos españoles atrapados por la guerra iniciada el pasado sábado por EE UU e Israel contra Irán. Se trata, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la operación, de un Airbus 330 con capacidad para más de 300 pasajeros. La evacuación, preparada por los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, consta de dos fases: la salida por vía terrestre del país en el que ahora se encuentran a otro vecino y el regreso a España desde este último en un vuelo militar. No se facilitan las identidades de ninguno de los dos por razones de seguridad.

Además, el Ejército del Aire y del Espacio tiene más aviones preparados para enviarlos a la región en cuanto haya más grupos de españoles listos para ser repatriados. El ministro José Manuel Albares ha estimado en 30.000 los conciudadanos que se encuentran en la zona de conflicto, que se ha ampliado a toda la región con los ataques de represalia de Irán contra los países que cuentan con bases estadounidenses. Más del 40% de los españoles, unos 13.000, se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, donde se han visto atrapados por las cancelaciones masivas de vuelos en los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, dos importantes nudos de conexión entre Europa y Extremo Oriente.

En la declaración institucional que ha hecho desde La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez ha dicho: “Estamos asistiendo a españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país si ese es su deseo. El servicio exterior y el Ejército están trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación. Es evidente que las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque su red aeroportuaria está gravemente afectada por los ataques, pero nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y vamos a traeres de vuelta a casa”.

Un primer grupo de unos 175 españoles llegó anoche al aeropuerto de Barajas en un vuelo de la compañía Etihad Airways procedente de Abu Dabi, pero lo hicieron en un avión comercial no militar. También han salido por sus propios medios un grupo de 29 peregrinos andaluces que ayer llegó a Egipto procedente de Jerusalén, tras un viaje de diez horas en autobús atravesando Israel, y se espera puedan volar hoy a España desde El Cairo.