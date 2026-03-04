Una foto familiar de Elton John se exhibe en la National Portrait Gallery de Londres

La imagen de la fotógrafa Catherine Opie, protagonista de la nueva exposición del museo, pasará a formar parte de la colección de la institución de personas que han influenciado la historia y cultura del Reino Unido

Elton John y David Furnish han intentado mantener a sus hijos Zachary, de 15 años, y Elijah, de 13, alejados del foco mediático durante muchos años. Pero ahora han querido mostrar un poco más de su intimidad: un retrato familiar se exhibe desde ahora en la National Portrait Gallery de Londres. La fotografía, capturada por Catherine Opie, retrata al matrimonio y a sus dos hijos junto a sus dos labradores negros, Joseph y Jacob, en la biblioteca de su lujosa finca en Old Windsor y pasará a formar parte de la colección de la institución de personas que han influenciado la historia y cultura del Reino Unido.“Tener a nuestra familia fotografiada por Catherine Opie y expuesta en la National Portrait Gallery es un gran honor. Somos grandes admiradores de su trabajo y estamos orgullosos de tener sus hermosas y conmovedoras imágenes en nuestra colección”, ha asegurado la pareja.

El retrato familiar fue capturado tres días antes de la pasada Navidad, según ha relatado Opie. “Conocí a los chicos y a los perros y, después de un gran almuerzo juntos, hice este retrato familiar de ellos en su biblioteca”. Y añadía: “Es realmente un honor fotografiar a Elton, David, Zachary y Elijah. Para mí, representa la humanidad de lo que la familia puede ser”.

Para el retrato, eligieron un espacio en el que, además de la amplia colección de libros, atesoran antigüedades como globos terráqueos, lámparas, jarrones, sillas, teteras antiguas y una escultura de Buda. Entre los objetos de la habitación también se puede observar un cojín de terciopelo de Gucci, el premio Gemini de televisión canadiense de Furnish y juguetes para perros.

Elton John y David Furnish en la inauguración de su rerato familiar, el 3 de marzo de 2026, en la National Portrait Gallery de Londres. David Parry (National Portrait Gallery)

La fotógrafa estadounidense es la protagonista de la nueva exposición de la National Portrait Gallery. Catherine Opie: To Be Seen se centra en la carrera de más de tres décadas de la fotógrafa, y se podrá ver hasta el próximo 31 de mayo. El retrato familiar de Elton John no es parte de la muestra en sí, sino que está colgado en la galería principal del museo. El cantante y compositor británico tuvo unas palabras de agradecimiento a Opie en la inauguración de la muestra este martes: “Es un momento de mucho orgullo para mí porque estoy orgulloso de mis hijos, estoy orgulloso de David y estoy orgulloso de Cathy. Es una fotógrafa excepcional, yo colecciono su trabajo y me acuerdo cuando fui a su casa y compré una fotografía de su hijo, Ollie, con un ratoncito que salía de su manga. Desde entonces, colecciono sus obras”.

Victoria Siddall, la directora del museo, también agradeció y dio la bienvenida a la pareja: “Las personas que aparecen en nuestros muros y las historias que contamos sobre ellas son una fuente de inspiración para las millones de personas que nos visitan, en particular para los numerosos jóvenes que nos visitan cada año. Me complace dar la bienvenida a nuestra Colección a este importante retrato de la familia Furnish-John, obra de Catherine Opie. Celebra no solo los extraordinarios logros musicales de Sir Elton John, sino también la vital labor humanitaria y filantrópica que él y David han realizado en las últimas décadas, y la familia que han construido juntos.”

La pareja ha apoyado durante años la carrera de la fotógrafa, y su obra forma parte de la Colección Sir Elton John y David Furnish, una de las colecciones de fotografía más importantes del mundo. Durante más de 30 años, Opie ha documentado la vida de comunidades LGBTIQ+, realizando retratos de familias queer en su vida cotidiana en casa. Elton John y Furnish son defensores comprometidos y llevan mucho tiempo utilizando su fama y su voz para defender los derechos de la comunidad. El director canadiense preside la Fundación Elton John contra el SIDA, que ha ayudado a recaudar más de 650 millones de dólares para programas para combatir el VIH.

La pareja se casó en 2005 y fueron padres por primera vez en 2010 mediante vientre de alquiler. Pese a que la planificación del nacimiento de su primogénito y el proceso de la gestante subrogada se llevó a cabo en privado, el Daily Mail reveló todos los detalles y la familia los ha demandado por la obtención ilegal de datos. Un proceso judicial que sigue su curso en el Tribunal Superior de Londres, y en el que también han declarado ya otros conocidos rostros que forman parte de la denuncia, como el príncipe Enrique y la actriz Elizabeth Hurley.

Elton John, David Furnish y Catherine Opie presentan 'Elijah, David, Elton y Zachary, 2025' en la National Portrair Galery. David Parry (National Portrait Gallery)

Elton John y David Furnish han mostrado los rostros de sus dos hijos menores en muy pocas ocasiones. El cantante acostumbraba a publicar fotos de las diferentes actividades que comparte con ellos en sus redes sociales, pero siempre cuidando que no se les pudiera identificar. Este año el cantante ha decidido empezar a mostrar a sus hijos y a principios del pasado mes de enero compartió un carrusel en su perfil de Instagram ―en el que acumula 5,8 millones de seguidores― con fotografías de la fiesta de Nochevieja, junto a ellos, su esposo y la diseñadora Donatella Versace.