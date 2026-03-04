La feria Arco 2026, en imágenes

14 fotosARCOLa feria Arco 2026, en imágenesLa feria de arte contemporáneo llega a su 45º edición llena con reivindicación política con 211 galerías de 30 países diferentes. Samuel Sánchez04 mar 2026 - 17:34CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa obra 'Petróleo' de Eugenio Merino en la galería ADN, .SAMUEL SÁNCHEZEl estand de galería José de la Mano.SAMUEL SÁNCHEZLa galería ADN presenta 'Ni animal ni tampoco Ángel - Anatomía de una Imagen' de Marina Vargas. SAMUEL SÁNCHEZLa escultura de Jordi Colomer junto la obra de Pilar Albarracín presentada por la galería Albarrán Bourdais.SAMUEL SÁNCHEZLa galería José de la Mano presenta el proyecto 'Espacios de disidencia' con artistas españolas.SAMUEL SÁNCHEZEl estand de galería Cayón, en la Feria de ARCO en Ifema, Madrid. SAMUEL SÁNCHEZLa galería Espacio Mínimo dedica gran parte de su estand al artista ucranio Sergey Bratkov.SAMUEL SÁNCHEZLas obras de Anette Messager, Claudia Comte e Ivan Argote en el estand de galería Albarrán Bourdais.SAMUEL SÁNCHEZLa escultura de Marion Verboom en el estand de la galería Lelong.SAMUEL SÁNCHEZEl estand de la galería Guillermo de Osma. SAMUEL SÁNCHEZ El futuro del Arte en ARCO.SAMUEL SÁNCHEZLa obra 'Pan, trabajo, libertad', de la artista afgana Kubra Khademi, que ha pintado desnudas a líderes políticas mundiales como Ursula von der Leyen, Angela Merkel o Hilary Clinton, en ARCO.SAMUEL SÁNCHEZAmbiente durante la feria de ARCO, este miércoles.SAMUEL SÁNCHEZLa galería Guillermo de Osma presenta obras de Pablo Picasso, Rafael Canogar, Eduardo Chillida, Le Corbusier y Óscar Domínguez entre otros. SAMUEL SÁNCHEZ