La noche que la actriz Christina Applegate plantó a Brad Pitt por un rockero
En sus memorias recién publicadas, la intérprete habla de los abusos de su infancia y de su esclerosis múltiple, pero también de cómo, durante una entrega de premios en 1989, decidió dejar al actor por el músico Sebastian Bach
Este martes 3 de marzo se han publicado las memorias de la actriz Christina Applegate (Los Ángeles, 54 años), tituladas You with the Sad Eyes: A Memoir. La intérprete, diagnosticada de esclerosis múltiple en 2021, comienza su biografía con una mención a la enfermedad: “Mi vida no es color de rosa. A veces la vida de la gente, perdón por no encontrar un término mejor, es una mierda. Así que estoy siendo lo más honesta y cruda que me es posible”. Pero también hay capítulos más amables, como aquel en el que cuenta cómo plantó a Brad Pitt tras llevarlo como acompañante a una entrega de premios.
La protagonista de Dead to Me —la última ficción que protagonizó antes de que la esclerosis le impidiera seguir actuando— se remonta a 1989 para recordar cuando invitó al actor a los MTV Video Music Awards de aquel año en Los Ángeles. Una invitación que le hizo tras haber sido “amigos platónicos durante mucho tiempo”. Entonces, Applegate tenía 17 años y Pitt, 25; ella triunfaba con la serie Matrimonio con hijos y él acababa de empezar su carrera en el cine. Enfundada en un vestido de Ceil Chapman que asegura la hizo “increíble”, la actriz llegó a la ceremonia junto a Pitt, pero acabó marchándose de allí con otra persona.
Como explica en sus memorias: “Me sentí tan poderosa y segura de mí misma por una vez que, cuando terminó la entrega de premios, me fui con Sebastian Bach, no con Brad Pitt”. Applegate se refiere al cantante del grupo de heavy metal Skid Row, un rockero canadiense que por entonces tenía 21 años. Según escribe la actriz, estuvo toda la noche fijándose en él y, como si quisiera justificar su decisión de plantar a Pitt por otro, se justifica contando que ese “no era EL Brad Pitt, el hombre soñado por tantos”, sino que “seguía abriéndose camino como actor”. En efecto, habría que esperar un par de años, hasta 1991, para que quien ha acabado siendo uno de los actores más reconocidos de su generación diera el gran salto en el cine con su papel en la película Thelma y Louise.
Pero, obviamente, la ahora estrella de Hollywood tenía su corazoncito, y el plantón no le sentó bien. “No es de extrañar que después se enfadara mucho conmigo. No hablamos durante muchos años”, cuenta la intérprete en su libro de memorias. Seguro que tampoco ayudó que, tras la fiesta, como confiesa la propia Applegate —actualmente casada con otro rockero, el holandés, Martyn LeNoble—, el Pitt de 1989 tuviera que llevar “de mal humor” a su madre y a una amiga a casa, después de que ella le dejara por una estrella de rock.
La anécdota de Applegate plantando a Pitt en aquella entrega de premios se conocía en los círculos de Hollywood, aunque hasta ahora ella no había revelado por quién le dejó aquella noche. La intérprete recuerda que “mucho después… dos de las novias estrellas de cine de Pitt me preguntaron si era cierto que yo era la chica que abandonó a Brad en los MTV Video Music Awards. Al parecer, Brad les había dicho a ambas por separado que seguía enfadado conmigo".
Felizmente, la historia se acabó arreglando con los años: “Al final ambos coincidimos en que me había comportado como una cría y en que, aunque él merecía algo mucho mejor, era hora de perdonar a aquella niña que lo dejó por el cantante de Skid Row”. En tono de humor, añade: “Por supuesto, Brad ahora es EL Brad Pitt, y Sebastian Bach… bueno, supongo que todavía tiene el pelo largo”.
Sobre la misteriosa identidad de esa persona por la que dejó a Pitt le preguntó Andy Cohen a la actriz durante un programa de televisión, en 2015, a lo que ella únicamente respondió, en tono de humor y evitando dar detalles: “¿Cuántas veces puedo acogerme a la Quinta Enmienda?“. Sí confirmó que el hombre era famoso, pero no actor. Y ahora se sabe que no mentía.
En su libro You with the Sad Eyes Christina Applegate, también conocida por su participación en la serie Friends —por la que ganó un premio Emmy a mejor actriz invitada en 2003— y por comedias tan famosas como La cosa más dulce, cuenta cómo su vida no fue ni mucho menos tan desenfadada como la de sus personajes. Actriz, bailarina y productora, antes de la fama vivió relaciones abusivas: su madre, la actriz Nancy Priddy, tenía una adicción a la heroína y un novio que las golpeaba a las dos: “Creo que pasé por la peor situación entre los 3 y los 7 años, pero en todas nuestras casas pasaban cosas así. Madre soltera, hombres entrando y saliendo, drogas”, se sinceró la actriz en la revista People el pasado 25 de febrero, en una entrevista exclusiva con motivo del lanzamiento de sus memorias.
