Maddox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, es el último en renunciar públicamente a su apellido paterno

El mayor de los seis hijos de la expareja de actores aparece en los créditos de ‘Couture’, la última película de la intérprete en la que él trabajó como asistente de dirección, como Maddox Jolie

La última decisión de Maddox Jolie Pitt (Camboya, 24 años) deja claro de nuevo que la relación con su padre, Brad Pitt, está rota. Maddox se ha unido a otros de los hijos del actor y Angelina Jolie que reniegan del apellido de su padre. Así ha dejado constancia en su último proyecto: su trabajo como asistente de dirección en Couture, el drama protagonizado por su madre que se estrenó el pasado miércoles en Francia y llegará a los cines españoles en mayo, ha quedado reflejado en los créditos como Maddox Jolie.

Cuando la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre de 2025, las notas de producción de la película proporcionadas a los periodistas ya hablaban de él como Maddox Jolie. Este es un cambio con respecto a su anterior crédito cinematográfico: en María Callas, el drama de 2024 protagonizado por Angelina Jolie como la fallecida diva de la ópera y que le valió una nominación al Oscar, el primer hijo de la actriz trabajó como asistente de producción y fue acreditado como Maddox Jolie-Pitt. Queda por confirmar si ese cambio de nombre es solo en sus proyectos o lo ha hecho también de manera legal.

El mayor de los seis hijos que comparten Brad Pitt y Angelina Jolie ha estado en el centro de la mediática separación de sus padres desde que se inició en 2016 la larga batalla legal por el divorcio, que duró ocho años. Maddox fue perseguido por cámaras incluso hasta cuando se mudó a Seúl para estudiar en la universidad. Y es que uno de los motivos que llevaron a la intérprete a solicitar el divorcio de Pitt apunta a que fue por el comportamiento agresivo del actor hacia sus hijos, y el incidente que lo detonó todo fue una fuerte discusión dentro de un avión privado que acabó con un enfrentamiento directo entre Pitt y Maddox, al que supuestamente llegó a agredir verbal y físicamente después de haber bebido en exceso. Un suceso que incluso el FBI llegó a investigar.

Ahora Maddox, que fue adoptado en 2002 en Camboya por Angelina Jolie antes de iniciar su relación con Brad Pitt, se ha unido a la lista de los hijos de la expareja que reniegan el apellido de su padre. En mayo de 2024, Vivienne Jolie también fue acreditada solo con su apellido materno tras producir, junto a su madre, el musical de Broadway The Outsiders. Y en agosto de ese mismo año Zahara se presentó en un vídeo de una hermandad del Spellman College, donde estudia, como Zahara Marley Jolie. El mismo mes, Shiloh confirmó que cambió legalmente su apellido para llevar solo el de su madre. Curiosamente, Angelina Jolie también renunció al apellido de su padre en 2002: se quitó el apellido de Jon Voight por mantener una aventura extramatrimonial cuando ella era una bebé y abandonarla a ella y a su familia poco tiempo después.

Esta nueva renuncia de Maddox se produce después de años de una batalla legal que acabó a finales de 2024 con el acuerdo de divorcio de los antes todopoderosos Brangelina. En estos años, cada uno de los hijos se han ido posicionando de lado de su madre, quien tiene la custodia y con la que acuden a estrenos y alfombras rojas —algo que nunca han hecho con su padre—. El acuerdo por la custodia obligaba a sus hijos, con excepción de Maddox, a establecer un horario de visitas con su padre.

Brad Pitt no suele hablar de este episodio de su vida, pero el año pasado una fuente cercana al actor contó a People que era “consciente” y estaba “molesto” con que Shiloh abandonara su apellido. “El recuerdo de la pérdida de sus hijos, por supuesto, no es fácil para Brad. Los ama y los extraña. Es muy triste”, añadía la misma fuente a la publicación.

Jolie siempre ha puesto como prioridad a sus hijos, tanto es así que decidió quedarse en Los Ángeles, una ciudad que ha dicho en varias ocasiones que no le gusta, para no perder la custodia de sus hijos. Así que la próxima incógnita está por ver qué hará cuando los dos hijos pequeños de la pareja, los mellizos Knox y Vivienne, cumplan los 18 años el próximo 12 de julio. Ya han sido varios los medios que han apuntado a que está planeando dejar Estados Unidos, un país que ha admitido no reconocer tras el contexto de violencia actual.