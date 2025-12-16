Angelina Jolie habla del cáncer de mama en la primera portada de ‘Time Francia’: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”

Habrá que esperar hasta marzo de 2026 para el estreno en las salas de cine de la película Couture [costura], de la directora francesa Alice Wincour, y ver a Angelina Jolie (Los Ángeles, 50 años) interpretando un papel que, quizás más que nunca, le mueve en lo personal. En la cinta, la actriz da vida a una cineasta inmersa en la filmación de un corto que recibe la llamada urgente de su oncólogo para tratar un agresivo cáncer de mama. En el año 2013, la californiana se sometió a una doble mastectomía preventiva y lo contó públicamente, haciendo así que aumentaran las pruebas de detección de este tipo de cáncer —lo que se conoce como “efecto Angelina”— y pasando a ser una especie de embajadora involuntaria de las mujeres que pasan por lo mismo. Ahora, ha dado un paso más en la visibilización de la enfermedad, posando para la portada del primer número de la revista Time en Francia en una foto en la que sugiere las cicatrices de aquella intervención.

Aunque la edición francesa del famoso magazine estadounidense no saldrá al mercado hasta el próximo jueves 18 de diciembre —se venderá físicamente en Francia, Mónaco, Luxemburgo, Suiza y Bélgica—, ya puede verse la portada de este primer número en el perfil de Instagram de la publicación (por el momento, con poco menos de 3.000 seguidores). En la instantánea que abre la revista se ve a la actriz vestida de negro, mirando a cámara con expresión de paz, el pelo suelto y la mano en uno de sus pechos. A su lado, un texto sobreimpreso dice: “Angelina Jolie dans Coutures. Sa verité” (Angelina Jolie en Costuras. Su verdad), que se entiende como un juego de palabras entre el título de su próximo filme y las cicatrices de la doble mastectomía.

En la entrevista con Time Francia, la exmujer de Brad Pitt —con quien sigue en plena batalla legal por los viñedos en los que se casaron en 2014— y madre de seis hijos con el actor, habla de cómo el cáncer de mama entronca con su historia familiar a través de su papel en Couture. Preguntada por el guion de la película, la ganadora de un Oscar en 1999 como actriz de reparto en Inocencia Interrumpida ha expresado así el vínculo con el personaje: “Es una historia muy personal para mí; inmediatamente sentí una profunda conexión con Maxine Walker”. Sobre el punto de vista de la directora a la hora de hablar de la enfermedad, Jolie, quien admite sentir admiración por Wincour, ha puesto en valor un enfoque que considera “único”: “Con demasiada frecuencia, las películas sobre las luchas de las mujeres, especialmente el cáncer, hablan de finales y tristeza, rara vez de la vida. Alice ha hecho una película sobre la vida, y es precisamente por eso que los temas sensibles que aborda se tratan con tanta delicadeza”.

Sobre su propia relación con la enfermedad y sobre su madre, la también actriz Marcheline Bertrand, quien tuvo cáncer de ovario, apunta: “Las dificultades, las enfermedades y el dolor son parte de nuestra existencia, pero lo que importa es cómo los afrontamos (...). Mi madre estuvo enferma durante años. Una noche, cuando le preguntaban sobre su quimioterapia, se emocionó mucho y me dijo que habría preferido hablar de otra cosa; sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad. Me encanta esta película porque cuenta una historia que va mucho más allá del viaje de una persona enferma: muestra la vida”.

En el reportaje con la primera edición de Time fuera de Estados Unidos, Jolie ha hablado además de otros aspectos que la definen en la vida, como las fundaciones con las que pone en práctica su compromiso por las comunidades más vulnerables: Kids in Need of Defense (KIND), Fundación Maddox o la marca de moda ética Atelier Jolie, además de sobre su trabajo de más de dos décadas en ACNUR con los refugiados. Volviendo a la portada, la actriz de Maléfica ha asegurado que comparte sus cicatrices “con muchas mujeres que amo”, y se ha referido a otras, también desconocidas, que también las comparten: “Quería unirme a ellas”, ha dicho, y ha asegurado saber que, con esta fotografía, “Time France compartiría información sobre salud mamaria, prevención y conocimiento sobre el cáncer de mama”, su verdadero objetivo con todo esto.

Jolie se sometió a su doble mastectomía tras saber que había heredado, por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, un alto riesgo de padecer cáncer de mama. Como explicó en 2013, sus doctores estimaron que tenía un 87% de riesgo de contraer cáncer de mama y un 50% de tener cáncer de ovarios. Dos años después de la mastectomía, se extirpó los ovarios. En su paso por el último festival de San Sebastián, donde se presentó Couture, la intérprete se expresó así: “Perdí a mi madre y a mi abuela por ese cáncer. En mi caso esas operaciones han sido mi elección, cuando en general muchas otras mujeres no pueden elegir. Es muy importante que se entienda en pantalla ese viaje de las mujeres, y que también lo conozcan los hombres”.