La reina Sofía tendrá su propia protectora de animales en Arganda del Rey

La reina Sofía tendrá su propia protectora de animales, así lo desvelan las imágenes publicadas en exclusiva en la revista ¡Hola! en las que aparece en las instalaciones que se desplegarán en la finca La Isla, en Arganda del Rey, un lugar que ya visitó el pasado mes de abril junto al alcalde de esta localidad. El ayuntamiento de esta población madrileña ya adelantó en julio que la Fundación Reina Sofía había aprobado la construcción de un centro de protección animal. “Decimos sí por los animales, decimos sí por todos los argandeños y decimos sí para seguir creciendo”, dijo su regidor, Alberto Escribano, en redes sociales.

El patronato de la Fundación solicitó en su día “la aportación del suelo dotacional en el que materializar la construcción de dicho Centro, mediante un convenio al efecto que permita la constitución de un derecho de superficie”, explicaron desde el consistorio. “Con la aprobación del proyecto y el sí de Arganda para la cesión de esta parcela municipal se inician ahora los trámites para la construcción de un Centro de Protección Animal en Arganda capaz de dar servicio a todo el sur de la Comunidad de Madrid”, agregaron.

No es ningún secreto el amor que la reina Sofía siente por el mundo animal, ya que ella siempre se ha encargado de demostrarlo públicamente. Sin ir más lejos, el pasado viernes, coincidiendo con la publicación de la felicitación navideña anual de los Reyes eméritos, cedió todo el protagonismo a sus cinco perros —dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo—, que aperecen posando delante de un árbol de Navidad. “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, se lee en el interior, junto a un “2026″ manuscrito junto a sus firmas. Y es que aunque Juan Carlos se marchó a Abu Dabi, estos perros, sin embargo, se quedaron con doña Sofía en España.

Felicitación de Navidad de sus majestades los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía Casa de S.M. el Rey

A la reina Sofía le gustan los animales y a lo largo de los años se ha involucrado en numerosas actividades en favor de sus derechos. Y aunque en palacio siempre tuvo perros, sin duda uno de los animales predilectos para la emérita son los osos panda desde que en 1978, en su viaje oficial a China, los entonces reyes fueran obsequiados con dos ejemplares. Shao Shao y Chang Chang pasaron al cuidado del Zoológico de Madrid, convirtiéndose en los primeros pandas de la capital, y desde entonces la reina se ha interesado por ellos.