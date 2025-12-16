La reina Sofía tendrá su propia protectora de animales en Arganda del Rey
El ayuntamiento de esta población madrileña ya adelantó en julio que la Fundación Reina Sofía había aprobado la construcción de este centro
La reina Sofía tendrá su propia protectora de animales, así lo desvelan las imágenes publicadas en exclusiva en la revista ¡Hola! en las que aparece en las instalaciones que se desplegarán en la finca La Isla, en Arganda del Rey, un lugar que ya visitó el pasado mes de abril junto al alcalde de esta localidad. El ayuntamiento de esta población madrileña ya adelantó en julio que la Fundación Reina Sofía había aprobado la construcción de un centro de protección animal. “Decimos sí por los animales, decimos sí por todos los argandeños y decimos sí para seguir creciendo”, dijo su regidor, Alberto Escribano, en redes sociales.
El patronato de la Fundación solicitó en su día “la aportación del suelo dotacional en el que materializar la construcción de dicho Centro, mediante un convenio al efecto que permita la constitución de un derecho de superficie”, explicaron desde el consistorio. “Con la aprobación del proyecto y el sí de Arganda para la cesión de esta parcela municipal se inician ahora los trámites para la construcción de un Centro de Protección Animal en Arganda capaz de dar servicio a todo el sur de la Comunidad de Madrid”, agregaron.
No es ningún secreto el amor que la reina Sofía siente por el mundo animal, ya que ella siempre se ha encargado de demostrarlo públicamente. Sin ir más lejos, el pasado viernes, coincidiendo con la publicación de la felicitación navideña anual de los Reyes eméritos, cedió todo el protagonismo a sus cinco perros —dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo—, que aperecen posando delante de un árbol de Navidad. “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, se lee en el interior, junto a un “2026″ manuscrito junto a sus firmas. Y es que aunque Juan Carlos se marchó a Abu Dabi, estos perros, sin embargo, se quedaron con doña Sofía en España.
A la reina Sofía le gustan los animales y a lo largo de los años se ha involucrado en numerosas actividades en favor de sus derechos. Y aunque en palacio siempre tuvo perros, sin duda uno de los animales predilectos para la emérita son los osos panda desde que en 1978, en su viaje oficial a China, los entonces reyes fueran obsequiados con dos ejemplares. Shao Shao y Chang Chang pasaron al cuidado del Zoológico de Madrid, convirtiéndose en los primeros pandas de la capital, y desde entonces la reina se ha interesado por ellos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
España despide un 2025 “extremadamente cálido”: los últimos cuatro años son los más calurosos registrados hasta ahora en el país
Australia confirma que los autores del atentado en Sídney se inspiraron en el Estado Islámico
La reina Sofía tendrá su propia protectora de animales en Arganda del Rey
Puente anuncia que el abono de transportes único se podrá utilizar a partir del 19 de enero
Lo más visto
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno