El emotivo homenaje del elenco de ‘Friends’ para recaudar fondos para la fundación de Matthew Perry

La trágica muerte de Matthew Perry parece aún reciente a pesar de que han pasado más de dos años. El actor de Friends falleció en octubre de 2023 a causa de una sobredosis de ketamina y, desde entonces, las investigaciones se han centrado en dar con los culpables que le suministraron las drogas. Los cinco imputados por el caso han ido, en los últimos meses y uno por uno, declarándose culpables y enfrentándose a la justicia. Al mismo tiempo que se van conociendo las primeras sentencias, los compañeros de la serie que los lanzó al estrellato han querido rendirle homenaje a través de la Fundación Matthew Perry.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow se han sumado recientemente a una iniciativa de la organización que se fundó unos días después del fallecimiento de Perry. El objetivo de esta, que ya era un sueño del actor en vida, es “identificar la adicción como una enfermedad, abordar los estigmas que impiden que las personas busquen y accedan a la atención y abogar ferozmente por un tratamiento mejor y más equitativo”, según se explicaba el mismo día de su creación. Ahora sus cinco compañeros de elenco se han unido para participar en una recaudación de fondos con fines benéficos.

“El elenco se ha asociado con Sound Waves [una página web de arte] y el artista Tim Wakefield para una colección muy especial de obras esta temporada navideña. Tim ha transformado las ondas sonoras reales de la canción de Friends en estos hermosos diseños, cada uno inspirado en un personaje diferente, y cada miembro ha firmado su propia obra de arte. En colaboración con los responsables del legado de Matthew Perry hemos producido una edición muy limitada de obras con la firma oficial de Matthew. Todas las ganancias serán para las organizaciones benéficas elegidas por el elenco, incluyendo la Fundación Matthew Perry y su trabajo ayudando a aquellos que luchan con la enfermedad de la adicción”, explica el comunicado publicado en redes sociales. Además de compartir la noticia, la propia organización subió a su perfil de Instagram imágenes de los actores firmando las piezas, demostrando la unión y su compromiso con el proyecto de su amigo.

Las piezas ya están a la venta en la página web de Sound Waves, donde se indican los precios de cada una de ellas. Por ejemplo, aquellas que están firmadas individualmente tienen un precio de 600 dólares (unos 510 euros al cambio actual). Las de Rachel —interpretada por Jennifer Aniston— y Joey —interpretado por Matt LeBlanc— ya están agotadas; las de Monica, Ross y Phoebe todavía se pueden adquirir. También se venden las mismas obras, pero firmadas por todo el elenco y con un precio de 8.000 dólares (unos 6.800 euros), aunque también se han agotado ya. En esta última, además de incluir la serigrafía de cada uno, hay un eslogan escrito a mano por todos ellos: “¡Estoy bien!”, “¿Cómo estás?”, “Está bien”, “Lo sé”; y falta la de Kudrow, que firmará en enero de 2026. Para los que quieran participar en la iniciativa, pero no quieran o puedan gastarse esas cantidades de dinero, la web ofrece la posibilidad de comprar impresiones de las originales, sin firmar, a un precio de 100 dólares la pieza.

Este proyecto lleva anunciándose desde el pasado mes de septiembre, cuando Schwimmer y LeBlanc aceptaron participar. Desde que se creó la Fundación Matthew Perry, sus familiares han iniciado diversas iniciativas para visibilizar la lucha contra las drogas y han participado en congresos con el mismo objetivo. Antes de morir, el intérprete de Friends había hablado abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la adicción a los opioides, convirtiéndose en un referente que visibilizaba los desafíos de la recuperación. Llegó incluso a publicar su libro de memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible (Contraluz, 2022), donde reveló que había pasado dos semanas en coma y estuvo a punto de morir tras reventarle el colon por el abuso de drogas. A su lado estuvieron sus compañeros de rodaje: “Fueron comprensivos y tuvieron paciencia”, afirmó.

El elenco de 'Friends' en una imagen promocional de 2002. Courtesy Everett Collection

El pasado 3 de diciembre, Salvador Plasencia, uno de los doctores que le suministró la ketamina que acabó con su vida, fue condenado a una pena de 30 meses de cárcel y deberá pagar una multa de 5.600 dólares, además de perder su licencia médica y su clínica en la lujosa localidad angelina de Calabasas. Este miércoles 17 de diciembre está previsto que se dé a conocer la sentencia de Mark Chávez, también médico y otro de los imputados por suministrarle la droga al actor. Ambos se encargaban de la adquisición de la ketamina y se la vendían a un precio muy superior: si cada vial costaba unos 12 dólares, ellos se lo vendían por 2.700 dólares. Además de distribuírsela, también le enseñaron a él y a su asistente como inyectarla. Los otros tres implicados son Jasveen Sangha, una mujer británico-estadounidense conocida como La reina de la ketamina y que logró más de 50 viales de droga para Perry; Kenneth Iwamasa, quien fue asistente personal del actor durante años y le administraba las sustancias; y Erik Fleming, persona que ayudaba a Sangha a conseguir la ketamina.