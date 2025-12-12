Los Reyes felicitan la Navidad con una foto familiar y Juan Carlos I y doña Sofía, con una imagen de sus perros
El pueblo asturiano de Valdesoto es el escenario en el que posan Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía en su ‘christmas’ de 2025. Los eméritos han roto con su tradición al dar el protagonismo a sus mascotas
La Familia Real ha hecho pública este viernes 12 de diciembre su tradicional felicitación navideña. Para la de 2025, han elegido una foto en la que los reyes Felipe VI y Letizia posan junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en un entorno rural, concretamente en la localidad asturiana de Valdesoto, una imagen realizada en el marco de los recientes Premios Princesa de Asturias. “Ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales”, destaca la nota de prensa con la que han difundido las imágenes sobre el mensaje que quieren transmitir con esta imagen.
“Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026″, anuncia el texto del interior del christmas, escrito (en castellano e inglés) en tipografía Ibarra Real, un tipo de letra diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 de El Quijote realizada para la Real Academia Española. “Coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro cervantino, en el siglo XXI, se recupera y crea la versión digital de esta tipografía poniendo en valor el patrimonio tipográfico español”, añade la nota de prensa. En el lado derecho, figuran las firmas de los cuatro miembros de la Familia Real junto al texto manuscrito: “Con todo nuestro afecto y los mejores deseos”.
La instantánea fue tomada el pasado mes de octubre, cuando la princesa Leonor entregó, arropada por su familia, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. “Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!”, dijo entonces la heredera al trono, en una de las pocas escapadas en las que este año se ha podido ver a la familia al completo —Sofía comenzó en septiembre su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa y Leonor continúa con la carrera militar—. Valdesoto cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios. “Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano”, señaló la princesa.
Un año más, el mismo día se ha difundido también la felicitación de los Reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, que en esta ocasión está protagonizada por sus cinco perros —dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo—, posando delante de un árbol de Navidad. “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, se lee en el interior, junto a un “2026″ manuscrito y las firmas de los reyes eméritos.
Juan Carlos I se marchó a vivir a Abu Dabi en el verano de 2020 por sus problemas fiscales. Pero sus perros, sin embargo, se quedaron con doña Sofía en España. “Su compañero es un loro mudo cuya cresta, una vez desplegada, se tiñe de los colores rojo y amarillo, como la bandera de España”, escribía la revista ¡Hola! a principios del mes de noviembre, durante un encuentro con el emérito en su casa de Abu Dabi con motivo de la publicación de sus memorias.
Desde la proclamación de Felipe VI en 2014, la Zarzuela todos los años hace públicas dos felicitaciones. Los Reyes han vuelto a recurrir a la tradicional imagen de los cuatro miembros de la familia para, sonrientes y mirando a cámara, felicitar las fiestas. En el christmas del año pasado, ocuparon un lugar protagonista su décimo aniversario desde que fuera proclamado Rey de España y el recuerdo de la trágica dana.
Era habitual que los eméritos felicitasen la Navidad a través de un cuadro con temática navideña, aunque el año pasado fue ya un poco diferente, puesto que apostaron por una imagen religiosa del retablo de la Capilla Mayor de la catedral de Toledo. En cualquier caso, la de este año es un cambio mucho mayor, aunque no tanto como cuando en 2018 se escogió una foto de ambos tomada en el 80º cumpleaños de la madre del Rey, y en 2019, una del matrimonio tomada en Sanxenxo (A Coruña) en verano.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Una menor de 16 años recibe un disparo en la pierna durante una discusión en la barridada del Príncipe de Ceuta
Besteiro admite ahora que conocía las acusaciones de acoso sexual contra Tomé desde octubre
Más de 10 millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, en imágenes
El PSOE investiga una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes
Lo más visto
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
- Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso