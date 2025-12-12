Los Reyes felicitan la Navidad con una foto familiar y Juan Carlos I y doña Sofía, con una imagen de sus perros

El pueblo asturiano de Valdesoto es el escenario en el que posan Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía en su ‘christmas’ de 2025. Los eméritos han roto con su tradición al dar el protagonismo a sus mascotas

La Familia Real ha hecho pública este viernes 12 de diciembre su tradicional felicitación navideña. Para la de 2025, han elegido una foto en la que los reyes Felipe VI y Letizia posan junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en un entorno rural, concretamente en la localidad asturiana de Valdesoto, una imagen realizada en el marco de los recientes Premios Princesa de Asturias. “Ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales”, destaca la nota de prensa con la que han difundido las imágenes sobre el mensaje que quieren transmitir con esta imagen.

“Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026″, anuncia el texto del interior del christmas, escrito (en castellano e inglés) en tipografía Ibarra Real, un tipo de letra diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 de El Quijote realizada para la Real Academia Española. “Coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro cervantino, en el siglo XXI, se recupera y crea la versión digital de esta tipografía poniendo en valor el patrimonio tipográfico español”, añade la nota de prensa. En el lado derecho, figuran las firmas de los cuatro miembros de la Familia Real junto al texto manuscrito: “Con todo nuestro afecto y los mejores deseos”.

La felicitación navideña de los reyes y sus hijas, tomada en el pueblo asturiano de Valdesoto. Casa de S.M. el Rey

La instantánea fue tomada el pasado mes de octubre, cuando la princesa Leonor entregó, arropada por su familia, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. “Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!”, dijo entonces la heredera al trono, en una de las pocas escapadas en las que este año se ha podido ver a la familia al completo —Sofía comenzó en septiembre su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa y Leonor continúa con la carrera militar—. Valdesoto cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios. “Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano”, señaló la princesa.

Mensaje de la felicitación navideña de la familia real. Casa de S.M. el Rey

Un año más, el mismo día se ha difundido también la felicitación de los Reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, que en esta ocasión está protagonizada por sus cinco perros —dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo—, posando delante de un árbol de Navidad. “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, se lee en el interior, junto a un “2026″ manuscrito y las firmas de los reyes eméritos.

La felicitación navideña de 2025 de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. Casa de S.M. el Rey

Juan Carlos I se marchó a vivir a Abu Dabi en el verano de 2020 por sus problemas fiscales. Pero sus perros, sin embargo, se quedaron con doña Sofía en España. “Su compañero es un loro mudo cuya cresta, una vez desplegada, se tiñe de los colores rojo y amarillo, como la bandera de España”, escribía la revista ¡Hola! a principios del mes de noviembre, durante un encuentro con el emérito en su casa de Abu Dabi con motivo de la publicación de sus memorias.

Desde la proclamación de Felipe VI en 2014, la Zarzuela todos los años hace públicas dos felicitaciones. Los Reyes han vuelto a recurrir a la tradicional imagen de los cuatro miembros de la familia para, sonrientes y mirando a cámara, felicitar las fiestas. En el christmas del año pasado, ocuparon un lugar protagonista su décimo aniversario desde que fuera proclamado Rey de España y el recuerdo de la trágica dana.

Interior de la felicitación navideña de los reyes eméritos. Casa de S.M. el Rey

Era habitual que los eméritos felicitasen la Navidad a través de un cuadro con temática navideña, aunque el año pasado fue ya un poco diferente, puesto que apostaron por una imagen religiosa del retablo de la Capilla Mayor de la catedral de Toledo. En cualquier caso, la de este año es un cambio mucho mayor, aunque no tanto como cuando en 2018 se escogió una foto de ambos tomada en el 80º cumpleaños de la madre del Rey, y en 2019, una del matrimonio tomada en Sanxenxo (A Coruña) en verano.