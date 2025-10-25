La princesa Leonor destaca el “esfuerzo colectivo” de Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

“Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!”, ha afirmado la princesa Leonor, que ha destacado este sábado el esfuerzo colectivo de la localidad, a la que ha entregado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, y el modo en que sus vecinos se han unido para poner en valor sus tradiciones y su cultura y cómo transmiten los valores y el mejor espíritu asturiano. Los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han visitado esta parroquia de Siero, reconocida este año con este galardón que cada año concede la Fundación Princesa de Asturias a un pueblo, aldea o espacio paisajístico del Principado, tras presentar su candidatura durante 21 ediciones.

Ha sido en esta parroquia donde la princesa Leonor ha dado un paso más en su creciente protagonismo en estos actos relacionados con la entrega de los Premios Princesa de Asturias al pronunciar por primera vez el único discurso del acto, de tal forma que ya no ha habido palabras del Rey, como era habitual hasta este año. En sus palabras, la princesa Leonor ha hecho referencia a los 21 años de espera de los valdesotinos para recibir este galardón: “La primera vez que lo hicisteis, ¡yo ni había nacido! Pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo”, ha señalado la heredera de la Corona.

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a unos ganaderos en Valdesoto. Raúl Terrel (Europa Press)

“Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano”, ha señalado la Princesa, que ha exclamado: “¡Aquí no os aburrís! Y da gusto ver no solo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos”, ha asegurado Leonor, que también ha destacado iniciativas como el cuidado de los mayores, el fomento del automovilismo, la música y la gastronomía, o la conservación del patrimonio arquitectónico.

La Familia Real ha llegado a las 11:40 horas a Valdesoto, y ha sido recibida por los tradicionales gaiteros y por los impulsores de la candidatura al Pueblo Ejemplar que fue concedido a la parroquia por mantener vivas y potenciar “tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación”. Un pueblo que cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios y que han visitado durante casi tres horas, comenzando por la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII y sede de una de las asociaciones culturales.

Momento en el que la Familia Real conocía cómo se elaboran embutidos de forma tradicional. Imanol Rimada (Europa Press)

Ahí, en una recreación natural de los usos y costumbres de hace un siglo, una compañía de teatro de Valdesoto ha llevado a cabo una pequeña escena humorística, El sueñu real, para los Reyes y sus hijas, que luego han recorrido la representación de los oficios tradicionales del pueblo instalados en un prau y han comprobado cómo se hacía el embutido, se apilaba el heno o se lavaba a mano. Felipe VI ha hecho un lanzamiento en una cuatreada, como se conocen los bolos asturianos, mientras que la reina Letizia ha mayado las manzanas para hacer sidra.

También han podido comprobar después la recuperación que ha hecho Valdesoto de los Sidros y Comedies, una mascarada que la localidad recuperó en el año 2005, declarada Bien de Interés Cultural en 2019, y que llevan a cabo cada mes de enero. Los sidros son personajes que visten cinturón con cencerros y en la cabeza un cono de pellejos de oveja y cola de zorro y que llevan la cara cubierta y una pértiga de avellano de 2,5 metros en la que se apoyan para dar saltos. Así anuncian las representaciones populares de las satíricas comedies, una de las cuales ha sido representada para la familia real, provocando las risas de los reyes y sus hijas.

Foto de familia tras la entrega del galardón. Imanol Rimada (Europa Press)

Acompañados en su visita por el presidente asturiano, Adrián Barbón, y por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también han descubierto una placa conmemorativa realizada sobre una rueda de un antiguo molino y que guardaban para una ocasión tan especial como la que han vivido este sábado. Saludando en su desplazamiento por las calles de Valdesoto a cientos de vecinos, la Familia Real ha conocido además una de las riquezas culturales que han sabido transmitir de generación en generación en esta parroquia, les Carroces, desfile que se celebra desde hace más de medio siglo el lunes después del segundo domingo de agosto.

Y desde la carroza ganadora de las fiestas de este año se ha representado otra parodia titulada La Traviesa, una versión asturiana de la serie de Peaky Blinders. A todas estas representaciones se ha referido la princesa: “¡Pero es que lleváis la comedia, la ironía y el sarcasmo y los subís a les carroces...! ¡Vamos, que rizáis el rizo!”, ha dicho a los vecinos de Valdesoto, un pueblo afayadizu (acogedor).