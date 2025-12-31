Ir al contenido
México
10 fotos
Tren Interoceánico

La tragedia del Tren Interoceánico, en imágenes

A tres días del descarrilamiento en el istmo oaxaqueño, familiares y seres queridos dan el último adiós a las personas fallecidas en el incidente ferroviario del 28 de diciembre

El País
El País
Oaxaca -
