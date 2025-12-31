La tragedia del Tren Interoceánico, en imágenes

10 fotosTren InteroceánicoLa tragedia del Tren Interoceánico, en imágenesA tres días del descarrilamiento en el istmo oaxaqueño, familiares y seres queridos dan el último adiós a las personas fallecidas en el incidente ferroviario del 28 de diciembreEl PaísOaxaca - 31 dic 2025 - 23:36CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentarios Con 250 personas a bordo, la segunda locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy a un barranco en Nizanda, Oaxaca.Virgilio Luis (REUTERS)Al momento hay al menos 13 muertos y casi un centenar de heridos, varios aún graves.Carolina Jiménez MariscalFamiliares de las víctimas del se presentaron al Crematorio Ernult en la comunidad de El Espinal para reclamar el cuerpo de sus familiares.Carolina Jiménez Mariscal / CUARTOSCUROFamiliares de las víctimas mortales sostuvieron un diálogo con Claudia Sheinbaum en el crematorio El Espinal.Carolina Jiménez Mariscal / CUARTOSCUROCarroza fúnebre del periodista Israel Enrique Gallegos Soto, fallecido en el descarrilamiento del tren.Virgilio Luis (REUTERS)Bomberos, Protección civil, Cruz Roja, Defensa y Guardia Nacional trabajan en la zona del descarrilamiento del tren, en Oaxaca.Ximena Pérez Viveros (SECRETARÍA DE MARINA) Con solo dos años de funcionamiento, este es el sexto incidente de gravedad en estas vías de comunicación, aunque el primero con víctimas mortales.Virgilio Luis (REUTERS)De acuerdo con Katherine Vásquez, una joven sobreviviente al incidente, el tren "Venía tirando las maletas. Teníamos miedo por la velocidad en la curva”.CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)Autoridades montan un cerco de seguridad tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca, el 28 de diciembre de 2025.Carolina Jiménez Mariscal (Cuartoscuro)Imagen de un vagón del Tren Interoceánico volcado, en una imagen difundida en redes sociales.VIDEO OBTAINED BY REUTERS (via REUTERS)