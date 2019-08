La emoción de Angelina Jolie al dejar a su hijo Maddox en Seúl

El hijo mayor de Angelina Jolie ya es universitario, y su madre no ha podido evitar emocionarse. La actriz ha acompañado a Maddox durante su primer día de clase en la Universidad Yonsei de Seúl, en Corea del Sur, donde el joven de 18 años ha decidido realizar sus estudios de Bioquímica. Por supuesto, madre e hijo no han pasado desapercibidos y han despertado un gran revuelo en el centro, donde ambos han hablado y han accedido a hacerse fotografías con el resto de alumnos.

En algunos de los vídeos compartidos este miércoles en las redes sociales por los estudiantes de la Universidad, Jolie aparece respondiendo muchas preguntas. Entre ellas, la intérprete de Maléfica contó que su hijo vivirá en la residencia de la propia Universidad y no pudo evitar emocionarse al despedirse de él, ya que ese mismo día regresaba a Estados Unidos. "Me voy hoy, hoy es el día en que lo dejo. Lo sé, estoy tratando de no llorar", dijo la actriz al borde de las lágrimas.

"Fue aceptado en otras universidades, pero eligió Yonsei", señaló una fuente cercana a la revista People. "Ha estado estudiando el idioma coreano, ha tenido clases varias veces por semana para prepararse", añadió la misma fuente al medio estadounidense. El joven, que alcanzó la mayoría de edad el día cinco de este mes, lejos de escoger uno de los prestigiosos centros de estudios de Estados Unidos en lo que ya había sido admitido, ha optado por el país asiático, donde piensa centrar sus estudios en ciencia y biotecnología en una de las más de 20 facultades con las que cuenta el campus.

La actriz, pese a la distancia que la separará de su hijo —hay más de 10.000 kilómetros entre Corea del Sur y Estados Unidos—, se ha mostrado feliz del camino que ha tomado Maddox Jolie-Pitt. "No puedo estar más que orgullosa", señaló la intérprete en una entrevista concedida a People. Tanto ella como sus hermanos, Pax, de 15 años, Zahara, de 14, Shiloh, de 13, y los mellizos Vivienne y Knox, 11; viajarán a visitarlo y se alojarán en su casa de Camboya, que está cerca del centro universitario. "Está muy unido a sus hermanos y ellos irán a verle", añaden fuentes cercanas a la familia. Maddox y Jolie ya estuvieron en Seúl el pasado mes de noviembre visitando el campus de Yonsei mientras Jolie estaba en el país de visita oficial como Embajadora de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La Universidad Yonsei es uno de los tres centros privados más antiguos y prestigiosos de Corea del Sur, también conocidos como SKY.

La actriz adoptó a Maddox en el año 2002 en un orfanato de Camboya. Y cuando Jolie comenzó su relación con Brad Pitt en 2006, este lo adoptó y pronto se sumaron a la familia otros cinco hijos. Sin embargo, según informó el portal de noticias Us Weekly, hace tres años, cuando la pareja decidió separarse, el actor y su hijo mayor, que entonces tenía 15 años, tuvieron un fuerte enfrentamiento a bordo de un jet privado y, desde entonces, su relación no parece haber mejorado.