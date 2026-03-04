Todas las veces que Trump ha amenazado a España

Desde que empezó su segundo mandato, el presidente de EE UU ha agitado la subida de aranceles a productos españoles por no aumentar el gasto en defensa

La amenaza lanzada este martes por Donald Trump al amagar con “cortar el comercio con España” por la postura del Gobierno de Pedro Sánchez sobre Irán no es la primera que el presidente de Estados Unidos dirige contra La Moncloa. El mandatario republicano empezó su segunda andadura en la Casa Blanca, en enero de 2025, con reproches al gasto militar español. Al terminar el año, amagó con imponer aranceles porque Madrid no había incrementado el gasto en defensa al 5% del PIB y deslizó la idea de que, “quizás”, España debería ser expulsada de la OTAN. El líder estadounidense arrancó 2026 en el mismo tono y cargó contra el Ejecutivo español en su discurso en Davos. Este es el resumen de sus amenazas.

Primera advertencia al llegar a la Casa Blanca. Trump comenzó su segundo mandato asegurando que el gasto del Gobierno de Sánchez en defensa era “muy bajo”. En ese momento, amenazó con “aranceles del 100%” al encuadrar a España equivocadamente entre los BRICS (un acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que planteó una divisa global alternativa al dólar.

00:35 Trump: "Son una nación BRICS, España "

Escalada de la presión en junio de 2025. El presidente estadounidense acusó a España de ser “un país famoso por su poca contribución” al gasto común de defensa. Se pronunció así un día después de que exigiera a todos los miembros europeos de la OTAN, incluida España, que debían llegar al 5% de su PIB en gasto militar. “España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran muy buenos negociadores, o no estaban haciendo lo correcto”, manifestó. Y dijo que la Alianza tendría que “lidiar” con el Gobierno de Sánchez por el gasto en defensa.

00:59 Trump sobre el gasto de defensa de España

Mensajes desde el ‘Air Force One’. En junio de 2025, Trump arremetió contra Sánchez por el gasto en defensa desde su avión presidencial. “España es un problema, la OTAN está teniendo un problema con ellos, y eso es muy injusto para el resto de los socios”, aseveró antes de llegar a La Haya para participar, primero, en una cena con los demás líderes de la Alianza, y, después, en la cumbre.

01:00 Trump: "Siempre hay un problema con España"

Amagos con “hacer pagar el doble” a España. Ya en la cumbre de la Alianza Atlántica, el presidente de Estados Unidos amenazó con “hacer pagar el doble” a España por no querer elevar hasta el 5% del PIB al gasto en defensa. “Es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible”, señaló al anunciar que doblaría los aranceles previstos para España si el Gobierno de Sánchez rechazaba adherirse al porcentaje que reclamaba.

01:06 Trump sobre España: "Vamos a hacer que paguen el doble"

España “tiene que ser castigada”. Trump reiteró que estaba “muy descontento con España” por ser “el único país de la OTAN que no va a subir su gasto militar al 5%”. Volvió a insistir en que planteaba imponer aranceles a los productos españoles. “Es posible que lo haga... España es el único (que no paga), tiene que ser castigada por eso”, dijo en declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

01:06 Trump amenaza a España por no subir gasto militar al 5% exigido por la OTAN

Amenaza con expulsión de la OTAN. “Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Se refería a España, que había dejado claro en La Haya que no subiría su gasto en defensa. “Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados”, le comentó al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con quien había mantenido un encuentro bilateral. Insistió en que al Gobierno español le iba “bien” gracias a “muchas de las cosas” que ha hecho la Alianza y que Madrid no tenía “excusa” para no incrementar al 5% su inversión en defensa.

00:41 Trump sugiere echar a España de la OTAN

“Resolver el problema de España”. Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Estados Unidos afirmó que España no era “un compañero de equipo”. Así, le dijo al líder de la Alianza que debería “hablar” con el Ejecutivo de Sánchez por no ser “un jugador de equipo”. “Con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le insistió. Y acusó a La Moncloa de no ser leal: “Creo que debe ser reprendida”.

00:50 Donald Trump: "Creo que tendrá que hablar con España, no juega en equipo"

“Tendremos que hablar”. Trump volvió a señalar a España durante su intervención en Davos para presentar la Junta de Paz, un organismo que impulsa como instrumento de resolución de conflictos. Presumió de que había “conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN” para subir el gasto en defensa. “Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España (...) Tendremos que hablar con España”, apuntó.

00:28 Trump vuelve a criticar a España

“Cortar” el comercio con España. Esta semana, el presidente de Estados Unidos ha lanzado otra amenaza a La Moncloa. Esta vez, por la negativa de España a que Estados Unidos utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón. “Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo”, ha manifestado. Y ha aprovechado para recordar que el Gobierno de Sánchez no quiso subir el gasto en defensa y endurecer su discurso: “Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”.